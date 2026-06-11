Ocelové hodinky v záři reflektorů. Herec Paul Mescal vynesl model z roku 1999

Už dávno se zraky fanoušků neupínají jen k večerním róbám hereček. Stejnou měrou se pod drobnohled dostávají zápěstí jejich mužských kolegů. Předávání filmových cen BAFTA (British Academy of Film and Television Awards) koncem února nebylo výjimkou. Jedním z těch, kdo na sebe strhli pozornost, byl herec Paul Mescal, nominovaný v kategorii Nejlepší herec ve vedlejší roli ve snímku Hamnet, dramatu z alžbětinské Anglie. Cenu sice získal Sean Penn (Jedna bitva za druhou), ale Mescal se rozhodně neztratil.
Irský herec totiž přišel na červený koberec s hodinkami, které nikdo nečekal: jednalo se o vintage ocelový model z roku 1999 Tank Basculante od Cartier. Hodinky Tank Basculante (známé i pod názvem Tank Cabriolet) značka představila už v roce 1932. A stejně jako model Reverso od Jaeger-LeCoultre z roku 1931 vynikal nejen art deco proporcemi, ale také unikátním systémem chránícím sklíčko před poškozením.
Na počátku 30. let minulého století totiž byla odolnější safírová sklíčka ještě hudbou budoucnosti, ale náramkové hodinky se už stihly stát oblíbeným doplňkem, který muži nechtěli sundávat ze zápěstí ani při sportovních aktivitách, jako byl třeba tenis. Ale jak sklíčko ochránit před prasknutím?
Jedním z řešení bylo otočit pouzdro dýnkem navrch. Společnost Spécialités Horlogères vyvinula pro Tank Basculante dvoudílné pouzdro: zatímco jeho vnější rám zůstává uchycený na řemínku, vnitřní část se strojkem a číselníkem lze na bočních čepech vertikálně překlopit až o 180º – díky tomu je šlo položit i na noční stolek jako malé stolní hodiny. Na rozdíl od Reverso od Jaeger-LeCoultre, jejichž systém vyvinula stejná společnost, pouzdro Tank Basculante vyžadovalo o celou polovinu méně součástek, a bylo tak odolnější a snadnější na výrobu.
V té době se už hodinky Tank, navržené v roce 1917 Louisem Cartierem, staly miláčkem Hollywoodu. Nosil je lamač ženských srdcí Rudolph Valentino, ve 30. letech si Tank Basculante oblíbil Garry Cooper. Na původní Tank Basculante dnes narazíte se stejnou (tedy minimální) pravděpodobností, jako že o vás zálibným pohledem zavadí právě Paul Mescal. Značka tyto hodinky začala znovu vyrábět ve velmi omezeném počtu na přelomu tisíciletí, a Tank Basculante nesl dokonce jedno prvenství: šlo o vůbec první tanky v oceli.
Ikona art deca
Hodinky Reverso s obdélníkovým pouzdrem, jež lze otočit kolem své osy, od Jaeger-LeCoultre byly představeny v roce 1931 a staly se doslova ikonou art deca. Švýcarská značka prvním reversům letos v únoru věnovala pátou edici kapsulové kolekce vintage modelů Les Collectibles. Hodinky Reverso byly původně určeny pro britské hráče koňského póla v Indii, a i když během quartzové krize téměř zanikly, vrátily se s o to větší slávou v 90. letech. V typickém reverzibilním pouzdru bylo dodnes uloženo na 50 nejrůznějších kalibrů. Hodinky na snímku pocházejí přímo z roku 1931 a zaujmou zejména černým číselníkem: na tu dobu šlo o velice odvážnou barvu, normou byly číselníky bílé či stříbrné. Estetiku modelu využívá JLC v podkolekci Reverso Tribute.