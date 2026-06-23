Díky Tamaře Kotvalové a její rodinné firmě Carollinum mohou sběratelé hodinek Patek Philippe zaplesat. Od dubna je totiž v Praze na adrese Pařížská 6 otevřen nový Patek Philippe Boutique. Co to znamená? Po Paříži, Miláně, Mnichovu a Vídni dostala Praha důvěru proslulé značky a Tamara Kotvalová zde po deseti letech od inaugurace prvního obchodu mohla otevřít prodejnu o rozloze 155 m², která nabízí zákazníkům možnost začít budovat pevnější vztahy s ženevskou značkou, a tím pádem postupem času získat i snadnější přístup k jejím velice žádaným mistrovským časomírám.
Kromě vstupní prezentační části, kde se nad hodinkami vyjímá impozantní lustr Baccarat, na klienty čekají dvě prodejní místnosti, podsvícený onyxový bar, výjimečný salonek s knihovnou, v níž se lze pokochat pečlivě vybranými knihami o manufaktuře, katalogy nebo svazky s kolekcemi Rare Handcrafts.
Luxusně zařízený prostor, jemuž dominuje palisandrové dřevo, broušená masivní mosaz a španělský mramor v elegantní béžové a hnědé barvě, uzavírá prezentační místnost s mramorovým stolem a díly inspirovanými Alfonsem Muchou. Nechybí ani doplňky italské manufaktury Venini či skulptury francouzského sochaře Thierryho Martetona.
Na projektu spolupracovalo pařížské architektonické studio AW², rekonstrukci realizovala kancelář slaby architects.
Bajka o lišce a vráně
Čtrnáct dní po otevření pražského Patek Philippe Boutique se v Ženevě konal veletrh Watches & Wonders, kde Patek Philippe představil své novinky. Jedněmi z hvězdných hodinek je i Ref. 5249R-001, první automaton v moderní historii značky. Zobrazuje příběh známý z Ezopovy bajky o hladové lišce, jež mazaně přelstí vránu s kusem sýra v zobáku tím, že ji lichotnicky požádá, aby zazpívala. Hodinky s 43mm pouzdrem z růžového zlata a zlatým hnědým číselníkem „Matara“ zobrazují retrográdně hodiny, pomocí liščí packy a čumáčku, minuty pak díky sýru, který vrána upustí po stisknutí spouště na 2. hodině. Toto mistrovské dílo, jehož zdobení rytím si žádá na 150 hodin práce, vychází z kapesních 52mm hodinek z roku 1958. Na jejich strojku pracoval hodinář Louis Cottier, známý svým vynálezem zobrazení času ve všech 24 zónách zároveň, ale pro Patek Philippe vytvářel i kalibry právě s retrográdními ukazateli. Model byl vyroben pouze v prototypu, je uložen v Patek Philippe Museu a patří k oblíbeným hodinkám Philippa Sterna, otce současného prezidenta Thierryho. Symbolizuje totiž, že značka Patek Philippe se své klienty na rozdíl od lišky nikdy nesnaží přelstít.