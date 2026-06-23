Patek Philippe na nové adrese. Praha postoupila do vyšší ligy v hodinářské prestiži


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Počátkem dubna otevřela společnost Carollinum Tamary Kotvalové nový pražský butik Patek Philippe | foto: Foto: archiv Carollinum a Patek Philippe

Eva Hlinovská
  9:00
Prvního dubna Praha postoupila do vyšší ligy, alespoň co se hodinářské prestiže týká. Díky podnikatelce a filantropce Tamaře Kotvalové zde mohl být otevřen Patek Philippe Boutique. Její firma Carollinum prodává hodinky ženevské manufaktury od roku 2005, v roce 2016 zde za přítomnosti prezidenta Patek Philippe Thierryho Sterna inaugurovala první monobrandový obchod.

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Díky Tamaře Kotvalové a její rodinné firmě Carollinum mohou sběratelé hodinek Patek Philippe zaplesat. Od dubna je totiž v Praze na adrese Pařížská 6 otevřen nový Patek Philippe Boutique. Co to znamená? Po Paříži, Miláně, Mnichovu a Vídni dostala Praha důvěru proslulé značky a Tamara Kotvalová zde po deseti letech od inaugurace prvního obchodu mohla otevřít prodejnu o rozloze 155 m², která nabízí zákazníkům možnost začít budovat pevnější vztahy s ženevskou značkou, a tím pádem postupem času získat i snadnější přístup k jejím velice žádaným mistrovským časomírám.

Počátkem dubna otevřela společnost Carollinum Tamary Kotvalové nový pražský butik Patek Philippe

Kromě vstupní prezentační části, kde se nad hodinkami vyjímá impozantní lustr Baccarat, na klienty čekají dvě prodejní místnosti, podsvícený onyxový bar, výjimečný salonek s knihovnou, v níž se lze pokochat pečlivě vybranými knihami o manufaktuře, katalogy nebo svazky s kolekcemi Rare Handcrafts.

Luxusně zařízený prostor, jemuž dominuje palisandrové dřevo, broušená masivní mosaz a španělský mramor v elegantní béžové a hnědé barvě, uzavírá prezentační místnost s mramorovým stolem a díly inspirovanými Alfonsem Muchou. Nechybí ani doplňky italské manufaktury Venini či skulptury francouzského sochaře Thierryho Martetona.

Na projektu spolupracovalo pařížské architektonické studio AW², rekonstrukci realizovala kancelář slaby architects.

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Bajka o lišce a vráně

Čtrnáct dní po otevření pražského Patek Philippe Boutique se v Ženevě konal veletrh Watches & Wonders, kde Patek Philippe představil své novinky. Jedněmi z hvězdných hodinek je i Ref. 5249R-001, první automaton v moderní historii značky. Zobrazuje příběh známý z Ezopovy bajky o hladové lišce, jež mazaně přelstí vránu s kusem sýra v zobáku tím, že ji lichotnicky požádá, aby zazpívala. Hodinky s 43mm pouzdrem z růžového zlata a zlatým hnědým číselníkem „Matara“ zobrazují retrográdně hodiny, pomocí liščí packy a čumáčku, minuty pak díky sýru, který vrána upustí po stisknutí spouště na 2. hodině. Toto mistrovské dílo, jehož zdobení rytím si žádá na 150 hodin práce, vychází z kapesních 52mm hodinek z roku 1958. Na jejich strojku pracoval hodinář Louis Cottier, známý svým vynálezem zobrazení času ve všech 24 zónách zároveň, ale pro Patek Philippe vytvářel i kalibry právě s retrográdními ukazateli. Model byl vyroben pouze v prototypu, je uložen v Patek Philippe Museu a patří k oblíbeným hodinkám Philippa Sterna, otce současného prezidenta Thierryho. Symbolizuje totiž, že značka Patek Philippe se své klienty na rozdíl od lišky nikdy nesnaží přelstít.

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