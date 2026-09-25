Zase matcha?
Matcha má za sebou docela působivou kariéru. Z japonského čaje se stal nápoj, který poznáte na stole kavárny ještě předtím, než si všimnete člověka, který si ho objednal. A protože zelený prášek už dávno překročil hranice gastronomie, bylo asi jen otázkou času, kdy skončí i na hodinkách.
Casio představilo limitovanou spolupráci s Café Kitsuné, kavárenskou odnoží francouzsko-japonského Maison Kitsuné. Výsledkem je model AQ-230ECK-3A, který si bere jednu z nejznámějších Casio podob a mění ji pomocí několika detailů. Žádné překombinované logo přes celý ciferník. Stačila správná zelená.
Co je Café Kitsuné?
Café Kitsuné je kavárenský koncept francouzsko-japonské značky Maison Kitsuné, který vznikl v roce 2013 v Paříži. Od té doby se rozšířil do měst jako Tokio, Soul, New York nebo Londýn a vedle kávy si vybudoval jméno také díky matche. Stejně jako samotný Maison Kitsuné propojuje francouzský a japonský vibe, ale místo módy především přes kávovou kulturu, design a lifestyle.
Matcha green, obviously
Základem zůstává oblíbený AQ-230, malé obdélníkové hodinky kombinující klasické analogové ručičky s digitálním displejem. Trochu sedmdesátky, trochu retro elektronika a hlavně design, který Casio nemuselo posledních několik dekád zásadně přesvědčovat, aby fungoval.
Café Kitsuné mu tentokrát přidalo tlumený zelený ciferník inspirovaný matchou. Nad digitálním displejem sedí charakteristická liška značky, další branding najdete na zadní straně pouzdra a zapínání. Zelenou úpravou prošel dokonce i obal.
Volba matchy přitom není jen pokusem svézt se na aktuální zelené vlně. Café Kitsuné vzniklo v roce 2013 a dnes má přes třicet poboček od Paříže a Tokia po Soul nebo Peking. Matcha se postupně stala stejně výraznou součástí jeho identity jako samotná káva. Takže ano. Pokud jste někdy chtěli sladit hodinky s objednávkou v kavárně, váš moment právě přišel.
Pořád jsou to Casio
Nejlepší na celé spolupráci je možná to, že z dostupných hodinek nevznikl po přidání módního loga luxusní produkt. Model si zachovává funkce klasického AQ-230: dva časové údaje, stopky, denní alarm nebo automatický kalendář. Cena je stanovena na 120 dolarů, tedy v přepočtu zhruba 2 500 korun. Matcha season zkrátka nekončí. Jen se přesunula z kelímku na zápěstí.