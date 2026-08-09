Vzácný kvítek. Ana de Armas je tváří luxusních hodinek Louis Vuitton

Letošní rok nemůžete kvítek Monogam minout. Louis Vuitton totiž oslavuje 130 let od doby, co Georges Vuitton navrhl jeden ze symbolů LV – plátno Monogram. Francouzská značka mu nyní vzdává hold čtyřmi dámskými hodinkami Color Blossom, které obohacují modelovou řadu šperků Color Blossom Fine Jewelry. Tváří nových hodinek se stala herečka kubánského původu Ana de Armas, kterou mohli fanoušci vidět třeba ve snímcích The Gray Man, Není čas zemřít nebo Kubánská spojka.
Značka Louis Vuitton do kolekce šperků Color Blossom přidala čtveřici elegantních dámských quartzových hodinek o velikosti pouzdra 26 mm s číselníky z perleti, ale i z polodrahokamu zvaného amazonit. Tváří časomír je americká herečka kubánského původu Ana de Armas.
Nové časomíry mají 26mm pouzdro, které připomíná oblázek a je doplněno barevnými řemínky ladícími s číselníkem. Na ten značka využila tradiční perleť z Austrálie nejvyšší kvality, a to buď v bílé barvě, nebo s jemnými růžovými odstíny – barva je na perleť nanášena ručně. Modely s perleťovým číselníkem jsou vyrobeny z oceli (ocel je v kolekci Color Blossom představena vůbec poprvé), případně z růžového zlata. Zlaté pouzdro jedné z časomír je navíc osázeno 103 brilianty pomocí techniky snow-setting.
Umělecký ředitel La Fabrique du Temps Louis Vuitton Matthieu Hagi pro číselník čtvrtých hodinek s pouzdrem ze zlata žlutého využil vzácný zelenomodrý kámen amazonit. Jde o odrůdu draselného živce. Sice se jmenuje podle řeky Amazonky, ale v jejím povodí se nikdy netěžil, byť právě z Brazílie pocházejí v současnosti nejkvalitnější kameny. Amazonit má mít uklidňující účinky a symbolizuje nezávislost a odvahu.
Polodrahokam či perleť jsou pro číselníky nařezány na zakřivené plátky tenké 0,3 až 0,6 mm. Ty jsou pak připevněny k základní destičce a poté ručně vyleštěny v La Fabrique des Arts. Na všech číselnících je natištěna decentní minutová stupnice připomínající železniční pražce, jež neruší čistou, sofistikovanou estetiku hodinek. Uvnitř je uložen quartzový strojek.
Perleť i polodrahokamy
Dennison
Značku – coby výrobce pouzder – zaregistroval v roce 1874 v Anglii Američan Aaron Lufkin Dennison. Jeho firma zanikla v roce 1967, vzkříšena byla před dvěma lety. Design hodinek má na starosti Emmanuel Gueit, autor mimo jiné modelu AP Royal Oak Offshore. Sází na polodrahokamy a netradiční tvar pouzder. Letos Dennison představil kolekci ALD Mini, v níž lze nalézt i model se dvěma číselníky Dual Time. Ocelové hodinky lze koupit v několika verzích, například s číselníky z perleti a malachitu.
Universal Genève
Letošní rok přinesl relaunch značky Universal Genève i uvedení kolekce (původně z roku 1954) Polerouter. Pod originálním návrhem hodinek Polerouter, určených letcům, je podepsán Gérald Genta (v té době 23letý) a nosil je Alain Delon i Bruce Lee. V roce 2026 kromě kapsulových modelů s číselníky z polodrahokamů značka předvedla časomíru Polerouter Prêt-À-Porter s 37mm pouzdrem z růžového zlata, perleťovým číselníkem a lunetou osázenou diamanty.
Czapek Genève
Značka Czapek je poměrně novým brandem, založeným díky crowdfundingové kampani v roce 2015. Svým názvem odkazuje k polsko-českému hodináři Françoisi Czapekovi, obchodnímu partnerovi hraběte Antoineho Norberta de Pateka. Czapekova firma zanikla v 60. letech 19. století. Současný Czapek sází na omezenou produkci a kvalitní strojky. Letos představil i model s ocelovým pouzdrem o velikosti 38,5 mm Antarctique S Ice Cloud. Zdobí ho nádherný perleťový číselník.