Je slunné páteční odpoledne a před karlínským divadlem se kupí hloučky lidí, byť se tu divadelní představení hraje až večer. Stejně velký dav o pár hodin později obklopí hodinářství KOSCOM. Důvod je jediný: Prahu navštívil legendární konstruktér hodinek G-Shock od Casia Kikuo Ibe a jeho fanoušci si nechtějí nechat ujít jedinečnou příležitost, aby se s ním pozdravili nebo vyfotili.
Drobný Japonec s kulatými brýlemi se přesně nacvičenými rychlými pohyby ostošest podepisuje na plakáty, trička i hodinky, které si lidé přivezli s sebou. Ostatně extrémní zájem není až tak překvapivý, když vezmeme v potaz, jakým fenoménem hodinky G-Shock jsou: od dubna 1983, kdy je společnost Casio představila, se po celém světě prodalo přes 140 milionů kusů a za více než 40 let vzniklo na 3000 nejrůznějších verzí. Přestože se zpočátku zdálo, že g-shocky skončí v propadlišti dějin. Ale jak už to bývá, doma – tedy v Japonsku – nikdo není prorokem.
Nikdy se nevzdávej
„Těší mě, když lidé své hodinky používají tak intenzivně, že se poškrábou a nesou známky opotřebení. Mám z toho radost a jsem opravdu velmi vděčný, že je používají a mají rádi,“ řekl Kikuo Ibe během pečlivě zorganizované tiskové konference před autogramiádou.
Japonský výrobce elektroniky Casio představil první digitálky Casiotron už v roce 1974. O dva roky později do firmy nastoupil strojní inženýr Kikuo Ibe a měl velký plán: chtěl vytvořit takové hodinky, které by vydržely víc než obvyklé časomíry.
K ambicióznímu nápadu jej přitom inspiroval vlastní příběh: dostal od tatínka mechanické časomíry, ale nešťastnou náhodou mu při cestě do práce spadly na zem a rozbily se. Pro něj osobně to byla velká emocionální ztráta. „Věřím ale, že skvělé nápady mohou vzniknout i bez toho, že bychom zažili ztráty či neúspěchy. Chceme-li vytvořit něco, co budou lidé opravdu rádi používat, musíme se důkladně zamyslet, proč hodinky budou rádi nosit – a jak toho můžeme dosáhnout. Věřím, že skvělé nápady vznikají tím, že věci znovu a znovu důkladně promýšlíme,“ řekl Kikuo Ibe během své návštěvy Prahy.
A on promýšlel a zkoušel opravdu důkladně. V roce 1981 v Casiu vznikl tříčlenný Project Team Tough, který Kikuo Ibe vedl. Začal pracovat na hodinkách, jež by na rozdíl od těch po tatínkovi bez problémů přežily pád na chodník. Ale nejen to. Kikuo Ibe si stanovil tři základní parametry, jež nově vyvíjené hodinky musely splňovat: odolnost vůči pádu z deseti metrů, voděodolnost do 100 metrů (tedy 10 barů) a desetiletou výdrž baterie. Tento princip vstoupil do dějin jako Triple 10. Ibeho tým vytvořil na 200 prototypů, které procházely jednoduchou zkouškou: sám šéf týmu Project Tough prototyp vyhodil z okna kanceláří a pak zkoumal, v čem je problém. Ostatně název hodinek je zkratkou pro Gravitational Shock.
Ibeho heslem, kterým se řídí dodnes, je „Never Give Up“ – nikdy se nevzdávej. Vždyť ani za dva roky se nemohl propracovat ke kloudnému výsledku. Až když jednou pozoroval děti hrající si na hřišti s gumovým míčem, napadlo jej, že elektronický strojek uvnitř pouzdra potřebuje ještě jednu ochranu, ale zároveň že musí být v pouzdře co nejméně prázdných míst, které by působily nežádoucí otřesy – a prvním hodinkám s hranatým pouzdrem G-Shock DW-5000C už nic nestálo v cestě.
Ukázkou tradičních japonských řemesel je modelová řada G-Shock MR-G. Titanovou lunetu G-Shock MRG-B2000KT-3A zdobí fénix, ručně vyrytý japonským mistrem Masaem Kobajašim. Elegantnější hodinky s osmistěnnou lunetou MRG-B2100D-2A vynikají modrým číselníkem, inspirovaným japonskou technikou spojování dřeva bez použití hřebíků zvanou kigumi.
Popkulturní fenomén
Odolný model se v 80. letech bestsellerem Casia nestal, na úspěch si g-shocky musely počkat až na začátek nové dekády ve Spojených státech. Masovou pozornost nerozbitným hodinkám zajistil televizní spot, v němž tyto hodiny slouží hokejistům na ledě místo puku. Společnost Casio byla nejprve obviněna z klamavé reklamy, ale stačilo test úspěšně zopakovat bez reklamního týmu, v reportáži jednoho zpravodajského kanálu, a nikdo už neřekl ani popel.
„Když jsme hodinky G-Shock uvedli na trh, mysleli jsme na lidi ve fyzicky náročných profesích, například při stavbě silnic. Když jsem v 90. letech viděl, jak si je oblíbili mladí lidé, uvědomil jsem si, že právě ti začínají oceňovat jejich odolnost i vzhled,“ řekl Kikuo Ibe pro Esprit.
Hodinky nenosili hokejisté, ale oblíbili si je milovníci skateboardů, jimž se při tricích s prknem, kde o pády není nouze, hodily víc než dělníkům. Přelom přišel s rokem 1995 a modelem DW-6900 s kulatým pouzdrem, trojicí výsečí s ukazatelem sekund nad centrálním digitálním displejem a velkým středním tlačítkem pro osvícení displeje. Jde dodnes o nejprodávanější g-shocky.
Z hodinek se ve druhé polovině 90. let stal popkulturní fenomén, a to hlavně díky nejrůznějším chytrým spolupracím s pečlivě vybranými cool značkami. První z nich byl v roce 1998 japonský streetwearový brand BAPE, založený v roce 1993. A tím to zdaleka nekončilo, naopak: Coca-Cola, pařížský lifestylový brand Maison Kitsuné, netflixová hororová série Stranger Things, streetwearová a tenisková značka Undefeated, americká značka oblečení, která čerpá z baseballové tradice, Baseballism, americký hodinkový server Hodinkee…
„G-Shock pořád přijímá nové výzvy. Věřím, že právě s duchem inovace se lidé ztotožňují a oceňují ho. Jsem jim za podporu velmi vděčný, zároveň ale cítím odpovědnost dostát jejich očekáváním,“ dodal Kikuo Ibe.
V roce 1996 pak přišla na trh kovová řada MR-G, která odkazuje na tradiční japonská řemesla. A jak by vypadal dnešní Triple 10? „Naděje, odvaha a výzva. Náš princip Triple 10 představoval hmatatelné funkce, mě však nadchla výzva najít způsob, jak prostřednictvím výrobku vyjádřit něco nehmotného – stav mysli,“ vysvětluje Kikuo Ibe.
Nicméně ani ve svém věku nepřestává snít. Třeba o projektu Space-G, tedy hodinkách, které by byly schopné zvládnout podmínky ve vesmíru. Jak toho dosáhnout? Díky speciální technologii, jež by je v žáru ochlazovala, a v mrazu naopak zahřívala. Zatím existuje jen v hlavě legendárního konstruktéra.