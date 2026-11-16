Jérôme Lambert je jednou z nejvýznamnějších osobností švýcarského hodinářského průmyslu. Manažer v dokonale padnoucím obleku působí při své pražské návštěvě během rozhovoru soustředěně a odpovídá tak, jako by časový limit interview nehrál vůbec roli. Večer jej čeká ještě setkání s klienty rodinné firmy Tamary Kotvalové Carollinum.
Právě kvůli nim si na zápěstí připnul jednu z letošních novinek značky Jaeger-LeCoultre – platinový model Duometre Heliotourbillon Perpetual. A jak se v hodinářském světě sluší a patří, moje první otázka míří právě na jeho hodinky s věčným kalendářem a tourbillonem se třemi titanovými klíckami. Každá se otáčí jinou rychlostí, a eliminuje tak vliv gravitace na chod hodinek ve více polohách než obvyklý tourbillon.
Značka tento model uvedla před dvěma lety v růžovém zlatě, nyní přišel čas platiny. „Věřím, že v České republice je dost sběratelů, kteří dokážou ocenit vysoce komplikované modely,“ odpovídá Jérôme Lambert na otázku, proč jeho volba padla z přehršle letošních novinek právě na časomíru, která byla představena letos v květnu při příležitosti otevření butiku JLC v americkém Miami. Kromě dokonalého strojku je na nových hodinkách výjimečné právě platinové pouzdro a zcela nový platinový tah.
„Určitě víte,“ a Jérome Lambert sklouzne pohledem na vynikající časopis značky The Valley of Inventions, který jsem si přivezla z dubnového veletrhu Watches & Wonders a který mi před rozhovorem měl oživit novinky značky, „že náš maison platinu moc nepoužívá, protože mnoho našich komplikací má zvukový rozměr – a platina zvuk tlumí. Ale je to nádherný kov s jedinečnou barvou. Navíc u komplikovaných hodinek se kovový tah neužívá, tyto hodinky nebyly vybaveny kovovými náramky takových deset patnáct let. Je to pro nás velká změna a náramek je velice sofistikovaný. Určitě jej budeme používat i pro další modely.
Nechat se překvapit
Nejen estetický posun hodinek Duometre Heliotourbillon Perpetual svědčí o přístupu Jérôma Lamberta k řízení slavné švýcarské značky Jaeger-LeCoultre, ale jeho pevná ruka a ohromné znalosti jsou znát i z dalších letošních novinek. Klade důraz na vysoce komplikované modely, jako je nejen zmíněný heliotourbillon.
Už v dubnu značka představila zcela novou edici Master Hybris Inventiva a model s unikátním tourbillonem Gyrotourbillon à Stratosphére – v této edici bude JLC uvádět hodinky vždy s jedinou komplikací, ale dovedenou do extrémní dokonalosti. Vždyť právě gyrotourbillon byl představen v roce 2004, dva roky poté, co se řízení manufaktury Jérôme Lambert ujal poprvé (a vedl ji do roku 2013). A podle něj byl první vlaštovkou nového směřování.
Letošní novinky bez jediné výjimky dávají smysl a dokonale předvádějí umění hodinářů z Le Sentier, kde manufaktura sídlí: jde například o modely zdobené v uměleckém ateliéru Métiers Rares, který byl otevřen před deseti lety. Velkou pozornost též vzbudila už loňská časomíra Reverso Tribute Monoface Small Seconds „Or Deco“ s milánským tahem. A v neposlední řadě musíme zmínit i zcela novou kolekci Master Control Chronometre s novou pečetí kvality HPG (High Precision Guarantee). Zkrátka splněný sen všech fanoušků hodinařiny.
Jérôme Lambert měl od roku 2013, kdy opustil pozici CEO Jaeger-LeCoultre, na starosti i další značky skupiny Richemont jako Montblanc a A. Lange & Söhne, v roce 2018 byl jmenován CEO celé skupiny. „Můj návrat je především něco velmi příjemného, pozitivního a radostného, jako návrat do rodiny. Mnoho lidí jsem léta neviděl, někteří zestárli, ale také přišli noví a mladí,“ popisuje švýcarsko-francouzský manažer, „sice se říká, že nevstoupíš dvakrát do téže řeky, ale věci se změnily: řeka je jiná – a já jsem také jiný člověk. Neocitl jsem se tedy v neznámé situaci, na druhou stranu jsem musel rychle pochopit, co se změnilo, a to nejen v hodinářství, ale v celém našem maison – abych jej dokázal řídit co nejlépe.“
Jak tedy vidí situaci v současné hodinařině na slovo vzatý odborník? Podle něj nelze mluvit o jediné tendenci, změn je mnoho. „A to je skvělé, protože změna znamená příležitost a značka, jako je ta naše, může díky nim ukázat svou podstatu. Jen musíme být dost moudří na to, abychom všechny změny pochopili a promysleli,“ vysvětluje Jérôme Lambert, „vidím mnohem více estetických projevů hodinek, jako jsou třeba přívěskové nebo kapesní hodinky. Takže určitě bych řekl, že jednou z tendencí je rozmanitost, ale i tak musíte být vždy v souladu s DNA značky. U zákazníků kromě toho vidím mnohem větší ochotu nechat se překvapit – a my musíme být vynalézaví a kreativní. Naši zákazníci jsou velice otevření, což je velké plus.“
Společník do dnešní doby
Když komukoliv, kdo má o švýcarském hodinářském světě alespoň trochu povědomí, zmíníte jméno Jaeger-LeCoultre, okamžitě mu na mysli vytane Reverso. Jde o hodinky s obdélníkovým pouzdrem, jež lze otočit kolem své osy, dýnkem navrch. Jeden z nejslavnějších modelů vůbec vznikl pro britské hráče koňského póla již v roce 1931, a přestože šlo o sportovní hodinky, hned o rok později je značka věnovala – s menším pouzdrem – i dámám.
„Dlouhá historie neznamená to, že něco vzniklo v dávné době, ale je důkazem, že to tu s námi bylo celá desetiletí a že v různých dobách jsme vytvářeli relevantní hodinky. Reverso má svůj vlastní život a i dnes poutá velkou pozornost, protože dokáže vyprávět příběhy současnosti,“ popisuje Jérôme Lambert.
A okamžitě zmiňuje loňskou novinku Reverso Tribute Monoface Small Seconds „Or Deco“. Vůbec poprvé v historii kolekce Reverso ji doprovází milánský tah, umně spletený náramek ze zlatého drátku dlouhého celých 16 metrů. I kvůli jeho delikátnosti značka doplnila hodinky zcela novou sponou a pouzdrem s velmi tenkým profilem – ostatně důraz na sebemenší detail je pro Jaeger-LeCoultre typický.
I když někteří pozvedli obočí, protože reversa jsou přece nejkrásnější s koženým řemínkem, hodinky z růžového zlata okamžitě dobyly červený koberec, a to nejen na ruce ambasadora značky Lennyho Kravitze. Letos se tedy Jaeger-LeCoultre rozhodl edici modelů „Or Deco“ rozšířit: přibyly tak časomíry z bílého zlata, ze zlata růžového bez mimostředné sekundovky a s menším, unisexovým rozměrem pouzdra, ale také limitovaná trojice zdobená na horní a spodní straně číselníku rubíny, safíry či smaragdy.
Stejně jako v případě platinového heliotourbillonu, vysoké komplikace s náramkem místo běžného koženého řemínku, je milánský tah zdánlivou drobností, jež však dokáže zcela proměnit výraz hodinek. „Musím říct, že milánský tah dodává hodinkám Reverso další rozměr a módní nádech. A ukazuje, jak je naše hodinářské umění dokonalé a výrazné. Posouváme hranice, a vznikají tak nové kombinace, které dají vzniknout úžasným hodinkám,“ dodává Jérôme Lambert.
Konzistence uměleckých motivů
Dnes jsou oblíbené art deco modely Reverso výkladní skříní značky – právě dýnko totiž slouží ke ztvárnění nejrůznějších motivů pomocí starých uměleckých technik, jako je rytí, smaltování nebo zasazování drahých kamenů. Za pozornost stojí i dokonalé číselníky zdobené geometrickými motivy, vytvořenými ručním gilošováním.
Jérôme Lambert osobně má z celé palety uměleckých řemesel rád smaltování, rytí a také gilošování. V této souvislosti připomíná letošní novinku Reverso Hybris Artistica Calibre 179 Pegasus. I ta je důkazem zdánlivě malé změny, jež však dokáže dodat zcela jiný výraz: její pouzdro značka po dlouhých letech ozdobila rytinou. „Techniku rytí jsme používali v minulosti pro kapesní hodinky, ale léta jsme se jí nevěnovali. Teď přišel její čas,“ míní Jérôme Lambert.
Komplikovaný model s gyrotourbillonem má na pouzdru z růžového zlata ručně vyrytý motiv okřídleného koně Pegase na pozadí tvořeném oblaky. Práce na tomto dekoru zabrala zkušenému rytci z ateliéru Métiers Rares 80 hodin.
„Myslím, že letošní práce se ateliéru Métiers Rares skutečně podařila,“ chválí Jérôme Lambert. Důkazem jsou podle něj například nádherné dámské hodinky Reverso One La Vallée de Merveilles z kapsulové kolekce věnované zázrakům přírody. Umělci v ní zachycují poetické přírodní motivy, letos jde o dekory havajské přírody a také delikátní japonské flóry.
Například okouzlující model Hibiscus Rosa ztvárňuje havajského ptáčka zvaného ‚akiapōlā‘au (jde o jakousi obdobu datla; jeho české pojmenování zní šatovník Wilsonův), který chce sosat nektar z červeného květu ibišku. Na vytvoření motivu umělci využili kombinaci smaltů paillonné a champlevé a též miniaturní malbu na smaltu. Navíc ibiškový květ se skví sytou červenou barvou, jež patří při smaltování k nejnáročnějším vůbec, protože při sebemenší chybě může získat hnědavý nádech.
Vskutku mistrovským dílem je také náramek hodinek, osázený stejně jako dýnko diamanty. Na dýnko je použita pracná technika nazývaná snow-setting, kdy výsledný dojem připomíná souvislou vrstvu sněhového poprašku. Jen zasazení pouhých tří kamenů zabere celou hodinu.
„Výběr motivů má na starosti naše kreativní oddělení,“ vysvětluje Jérôme Lambert, „máme dvě hlavní linie: jedna se týká koní, jako je rytý motiv Pegase, protože kůň souvisí se vznikem hodinek Reverso. Druhá se věnuje přírodě. Myslím, že tento přístup dává naší kreativitě hranice a kolekci konzistenci. Není to tak, že jednou na našich hodinkách naleznete auta, jindy surfaře.“
CEO Jaeger-LeCoultre upozorňuje též na dýnka hodinek Reverso Tribute s reprodukcemi mistrovských děl pomocí miniaturní malby na smaltu. „V tomto případě musíme dbát nejen na konzistenci motivů, ale vybírat taková díla, která vůbec reprodukovat pomocí miniaturní malby na smaltu lze,“ vysvětluje Jérôme Lambert.
Značka je proslulá sérií věnovanou japonskému umělci Hokusaiovi – letos Jaeger-LeCoultre reprodukovala známé Hokusaiovy dřevořezy ukiyo-e s motivem vodopádů. A na konci léta představila čtveřici hodinek s motivem Benátek od malíře Josepha Mallorda Williama Turnera. Vytvoření jednoho miniaturního obrazu zabere na 80 hodin práce a je k němu zapotřebí čtrnáct zapečení v pícce.
Trojice modelů ve zcela nové kolekci Jaeger-LeCoultre Master Control Chronometre – hodinky jsou vyrobeny buď z růžového zlata s hnědým číselníkem, nebo z oceli s šedomodrým číselníkem: kromě tříruček s ukazatelem data a modelu s ukazatelem rezervy chodu nechybí ani věčný kalendář.
Nová kolekce
Přijde vám nový platinový náramek, splétaný milánský tah nebo rytí pouzdra málo? I když tomu tak rozhodně není, letos vytáhla manufaktura
Jaeger-LeCoultre z rukávu další trumf: je jím zcela nová kolekce Master Control Chronometre. Jde o klasické hodinky v tom nejlepším smyslu slova: kulaté pouzdro, integrovaný tah, šedomodrý číselník pro ocel nebo hnědý číselník pro modely ze zlata růžového. I komplikace jsou naprosto klasické: ukazatel data, druhé hodinky vynikají ukazatelem rezervy chodu na 9. hodině a symetricky k němu datem znázorněném ručkou po obvodu kulatého subčíselníku na hodině třetí (ten je k mání pouze v oceli). Tuto dvojici doplňuje časomíra s věčným kalendářem, který si na zápěstí oblékl též nový ambasador značky, herec Robert Pattinson.
„Ohlasy na tuto kolekci byly opravdu úžasné. Když uvedete na trh nový model, zájem někdy budí postupně, protože schopnost upoutat okamžitě pozornost je výjimečná. Master Control je model, který zajímá zákazníky na všech kontinentech, navzdory velmi odlišným stylům klientů nebo způsobům nošení hodinek v různých zemích. Zájem a ochota pořídit si tyto hodinky jsou univerzální. Což je skvělé, protože jsme na správné cestě. Nejsme tedy relevantní jen v jednom ohledu, ale v širokém spektru charakteristik,“ odpovídá Jérôme Lambert na otázku, jaké ohlasy vzbudilo dubnové uvedení modelové řady Master Control Chronometre.
Kolekci Master značka představila už v roce 1957, tedy v době, kdy se začal klást důraz zejména na odolnost hodinek, dominovala voděodolná pouzdra a ochrana před zmagnetizováním strojků. Rok 1973 přinesl Master Control Chronomètre – hodinky, jež svým ocelovým pouzdrem a integrovaným tahem jasně odpovídaly změněnému vkusu mladých zákazníků té doby. Po odeznění quartzové krize značka přišla v roce 1992 s řadou Master Control, která vynikala známým 1000hodinovým testem nejen strojku, jak bývá běžné, ale i jeho chodu po uložení do pouzdra.
„Myslím, že zákazníci pochopili hloubku současných modelů a jejich propojení s příběhem Master Control. Zaujal je. A také vidí úroveň našeho řemeslného zpracování, která se projevuje i v tloušťce hodinek. Když si hodinky nasadíte, pochopíte, že jsou opravdu výjimečné, mají nový náramek, nový design a samy o sobě jsou skutečně vynikající. Když odmyslíme estetický aspekt, který každý může vnímat po svém – někomu se líbí, někomu ne –, po technické stránce jde o opravdu vynikající hodinky. Někdy vyrobíte vynikající hodinky, a jste jediní, kdo si to myslí, ale tentokrát jsou tak i vnímány. Jsme tedy naprosto spojení,“ usmívá se Jérôme Lambert.
Modely Master Control Chronometre vynikají též novým testem kvality, už zmíněnou pečetí HPG, která je stvrzením nejen estetické, ale také technické kvality hodinek. Časomíry jsou zkoušeny při rozdílných teplotách, v různé nadmořské výšce a také v pohybu. „Pro JLC je pečeť HPG důležitá, nahradí 1000hodinovou zkoušku. Představuje pro nás nový milník v oblasti spolehlivosti, kvality a dokonalosti estetického rukopisu,“ dodává Jérôme Lambert.
Tuto pečeť ponesou všechny modely značky Jaeger-LeCoultre. „Bude trvat tři až pět let, než se všechny hodinky dostanou na úroveň HPG, protože pro nás tato pečeť znamená i určité vylepšení už stávajících strojků. Ale mohu zaručit, že již příští rok ji bude mít většina našich časomír,“ prozrazuje své plány.
Během prvního působení Jérôma Lamberta přicházela manufaktura JLC téměř každý rok s výjimečnými technickými inovacemi, se zvukovými komplikacemi, modely se dvěma nezávislými krokovými ústrojími Duomètre a tourbillony. Už letošek naznačuje, že staronový CEO nic ze své energie, koncepčního myšlení a hlubokého porozumění hodinařině rozhodně neztratil.