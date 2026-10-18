Čas na pochybnosti. Herec Robert Pattinson o svých rolích a vztahu k hodinkám

S časem jako mocným hybatelem lidských osudů má Robert Pattinson čerstvou filmovou zkušenost – v Nolanově Odysseji hraje Antinooa, jednoho z nápadníků krásné Pénelopé. Dvacet let je dlouhá doba, zvlášť když čekáte, až se uvolní místo po manželovi. Teď se s časem potkává i mimo film: stal se globálním ambasadorem švýcarské hodinářské manufaktury Jaeger-LeCoultre.
Jeho vztah ke značce přitom začal mnohem dřív. V magazínu GQ prozradil, že si ve čtrnácti půjčoval matčina reversa, jeden z ikonických modelů La Grande Maison z roku 1931, které jí koupil jeho otec. Nosil je do školy v naději, že udělá dojem na spolužáky. V nové kampani má na zápěstí naprostou klasiku: letošní novinku Master Control Chronometre Perpetual Calendar s ocelovým pouzdrem, modrošedým číselníkem a věčným kalendářem.
Robert sám o hodinkách řekl: „Podívat se na čas na tak krásně vytvořeném uměleckém díle přináší klid, který se dnes hledá velmi těžko.“ Když se ho pak v rozhovoru pro Jaeger-LeCoultre ptali, zda má jeho herecká příprava něco společného s výrobou hodinek, připustil, že je „téměř přesným opakem“. Dosáhnout hodinářské úrovně přesnosti a odbornosti by pro něj prý byl sen.
Od dob, kdy hrál upíra ve Stmívání, udělal skoro vše pro to, aby se nedal snadno zařadit – a ani role si nevybírá podle velkého plánu. „Někdy mě chytí určitá věta, výraz, popis akce či možnost hlasu. Když na to nedokážu přestat myslet, vím, že to nejspíš musím udělat.“ Na otázku, co mu mezi projekty nahrazuje pevný režim natáčení, odpovídá bez okolků: „Strach, že už nikdy nebudu pracovat.“ Pochybnosti jsou pro něj „nepostradatelným nástrojem“ i zdrojem energie. „Pochybnosti už jsou součástí mé vlastní tapiserie natolik, že se bojím, že kdybych je nějak odstranil, všechno by se rozpáralo,“ dodává.
S časem se ale přestal přetahovat. Největší význam pro něj mají hodinky, které dostal od otce, a od chvíle, kdy je sám otcem, se prý jeho pohled na čas změnil. „Myslím, že jde spíš o to se mu poddat. Snaha ovládnout čas člověka dokáže vyčerpat. A od chvíle, kdy jsem táta, si to uvědomuji ještě víc. Všechno utíká tak rychle a všechno je tak vzácné!“