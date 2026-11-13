Patek Philippe definitivně potvrdil, že italský Milán je novou luxusní metropolí, a to nejen v oblasti tradiční módy nebo kožených doplňků a gastronomie, ale též hodinářství. Thierry Stern, prezident značky ze čtvrté generace rodiny Sternů, která ženevskou manufakturu vlastní od roku 1932, si totiž vybral Milán pro sedmou a dosud největší edici výstavy Watch Art Grand Exhibition.
Na 2 900 metrech čtverečních nově zrekonstruované budovy CityOval, původně známé pod názvem Palazzo delle Scintille, v moderní milánské čtvrti CityLife nechal vystavět miniaturní Ženevu, samozřejmě Ženevu podle Patek Philippe. Díky výstavě tak mohla široká veřejnost během čtrnácti říjnových dní nahlédnout do zákulisí jedné z nejslavnějších hodinářských značek světa. K vidění bylo více než 500 hodinek a objektů – a to jak významných kusů z historie, tak celá aktuální produkce, ale také limitované novinky nebo zcela nová dámská kolekce Gondolo Ladies First, která zde měla světovou premiéru.
I když první putovní tematické výstavy Patek Philippe realizoval už v 70. letech minulého století, moderní historie Watch Art Grand Exhibition se začala psát před čtrnácti lety v Dubaji, následoval Mnichov, Londýn, New York, Singapur a Tokio (v roce 2023).
„První výstavu jsme měli v roce 2012 a začínali jsme na ploše 800 metrů čtverečních. Naším cílem pro tento ročník bylo najít správné místo, což se podařilo. V CityOval se ještě žádná výstava nekonala, je to čerstvě zrekonstruovaný prostor – ostatně proto výstava neproběhla loni, jak bylo původně plánováno. Ještě totiž nebyla hotová střecha,“ řekl během rozhovorů s vybranými novináři Thierry Stern, „tato výstava mě stála jmění, je to ohromná investice a stojí za ní spousta hodin práce. Jejím cílem je, kdybych to měl vyjádřit jedním slovem, vzdělávání. Chceme, aby lidé, kteří ji uvidí, z ní odcházeli s úsměvem a s větším přehledem nejen o naší značce, ale o švýcarském hodinářském průmyslu a jeho historii i současnosti.“
A zájem o výstavu Watch Art Grand Exhibition byl obrovský – během pouhých dvou týdnů ji navštívilo na 55 000 lidí. „Chtěl bych, aby si lidé po zhlédnutí výstavy řekli: Netušil jsem, že je tak náročné vyrobit jedny krásné hodinky. Lidé by si měli uvědomit, že naše hodinky nevznikají tak, že stisknete tlačítko stroje – a bum, produkt je na světě. Takhle si to totiž mnozí představují a očekávají, že vše budou mít hned, což u nás rozhodně nefunguje,“ vysvětlil Thierry Stern.
Italská stopa
Milán si nevybral prezident značky náhodně. Uspořádání výstavy takového formátu je totiž zejména poctou italskému trhu a sběratelům hodinek, pro které jsou určeny novinky, jež si nikdo jiný kromě Italů nemůže koupit.
Patek Philippe v rámci milánské Watch Art Grand Exhibition představil trojici limitovaných modelů z bílého zlata v barvách italské vlajky: minutovou repetici (červená), tříručky s datumovkou (bílá), věčný kalendář (zelená).
Už zakladatelé značky Antoine Norbert de Patek a Jean-Adrien Philippe dodávali některé ze svých časomír právě italské šlechtě. Historickou upomínkou na význam Itálie pro švýcarské hodinářství jako takové jsou například kapesní hodinky z roku 1830 se smaltovanou mapou severní Itálie na víčku, jež jsou dnes uloženy ve sbírce Patek Philippe Museum.
Manufaktura Patek Philippe se může pochlubit jinými výjimečnými kusy – třeba kapesními hodinkami pro Umberta I. Savojského z roku 1897, jejichž pouzdro zdobí smaltovaný erb italského krále z let 1878–1900 a také diamanty vybroušené do tvaru růží. Jiným vystaveným historickým kusem byly nádherné kapesní hodinky pro papeže Lva XIII. z roku 1901 s jeho reliéfním portrétem na pouzdru.
Stejně jako na předchozích výstavách i tentokrát Patek Philippe představil novinky vyrobené pouze v limitovaných edicích. Letos značka uvedla sedm výjimečných modelů. Technickým highlightem je nádherná časomíra 5978P-010 Chronograph Instantaneous Perpetual Calendar s platinovým pouzdrem o velikosti 42 mm a modrým zrnitým gradientním číselníkem s doteky červené na centrální sekundové ručce chronografu a 30minutovém sčítači.
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Právě kombinace chronografu a věčného kalendáře patří k emblematickým komplikacím Patek Philippe. Prvními náramkovými hodinkami vůbec, jež se mohly těmito dvěma velkými komplikacemi v jednom strojku pyšnit, je legendární Reference 1518 z roku 1941. Letošní novinka, limitovaná 120 kusy, vyniká zcela novým strojkem s ručním nátahem složeným z 500 součástek, CH 29-535 PS QI, s rezervou chodu mezi 55 a 65 hodinami.
Technickou výzvou byl hlavně typ věčného kalendáře s okamžitým přeskokem údajů v italštině, znázorněných v okéncích v horní části číselníku – data se totiž nemění pouze jednou za den, jak je u věčných kalendářů obvyklé, ale souvislým pohybem v drobounkých skocích trvajících pouhých 30 milisekund. Tento princip je samozřejmě mnohem náročnější na množství energie pohánějící věčný kalendář.
U tak výjimečného technického debutu, jakým je Reference 5978P-010, se nabízí otázka, zda jej Thierry Stern nezařadí do stálé kolekce, aby k němu měli přístup i sběratelé značky mimo Itálii.
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„Někdy představíme opravdu výjimečný kus, a nevyrábíme ho dále, necháme si jej v naší sbírce, jindy se v jiném provedení stane součástí stálé kolekce. Neexistují pro to žádná přesně daná pravidla,“ vysvětluje Thierry Stern, „pokud jde o tento model, vyrobili jsme ho, protože jsme věděli, že italský trh nový strojek tohoto typu ocení. Italové opravdu dobře rozumějí naší značce a takové hodinky si zaslouží. Na druhou stranu jde o opravdu velkou investici peněz i času do vývoje strojku, a kdybychom vyráběli jen limitované modely, nepřežili bychom – ekonomicky by to nedávalo smysl.“
Výjimečný chronograf s věčným kalendářem není jediným novým modelem, který má potěšit italské klienty značky: Patek Philippe představil též 38mm ocelovou verzi hodinek Aquanaut Ref. 5167A, dvě reference 5531G-012 a 5531G-013 s ukazatelem světového času, minutovou repeticí a mapou centra Milána ve středu číselníku, vytvořenou cloisonné smaltem, a v neposlední řadě také půvabnou trojici 38mm hodinek z bílého zlata s jasně barevnými lakovanými číselníky inspirovanými italskou vlajkou: Reference 7007G-010 jsou bílé tříručky s datumovkou, Ref. 7047G-010 představuje červený model s minutovou repeticí, který je nejoblíbenějším Thierryho Sterna, a Ref. 7147G-010 zas zelený věčný kalendář.
Výlet do historie
Měkký béžový koberec tlumí naše kroky. V rozlehlém atriu nechybí elegantní sedačky, stylový bar, a hlavně skleněná skulptura, vysoká 9 metrů a široká 4,5 metru, která má upomínat na slavný ženevský vodotrysk Jet d’Eau.
Kolem atria se rozehrává neuvěřitelné divadlo, které dokáže vytvořit pouze Patek Philippe. Zavede nás například do slavného Patek Philippe Museum, jejž založil otec Thierryho Sterna Philippe. Zatímco v ženevském muzeu se milovník hodinářské historie velice snadno přesytí, v Miláně bylo možné si v pečlivě nasvícených vitrínách prohlédnout 80 vybraných historických exponátů.
Kromě zmíněných modelů, dodaných ženevskou manufakturou do Itálie, tu vynikaly první náramkové hodinky vůbec – vyrobené roku 1868 pro maďarskou hraběnku Koscowicz – a další slavné časomíry, například kapesní hodinky, které si zakoupila samotná britská královna Viktorie v roce 1851. Orientovat se v tom, jak časomíry vůbec působily na tělech vznešených dam, pak návštěvníkům pomohly dokonale propracované ilustrace žen s modely připnutými k šatům či na zápěstí. V historické části nechyběly ani další významné časomíry, jako je například první náramkový věčný kalendář z roku 1925 od Patek Philippe nebo bohatě zdobená automata ženevské školy.
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Významné skvosty doplňovala dokonale propracovaná časová osa, zachycující v několika oddílech historii Patek Philippe od roku 1839. Nechyběly zde kopie významných patentů značky, obálky světových magazínů, které se věnovaly zásadním milníkům ženevské manufaktury, historické inzeráty oznamující uvedení nových kolekcí a samozřejmě množství podrobných informací. Tato část byla mimochodem v Miláně k vidění vůbec poprvé v historii Watch Art Grand Exhibition. Podařilo se to díky velkorysému prostoru, který měl letos Patek Philippe k dispozici.
„Samozřejmě znám muzejní exponáty, ale moje znalosti muzejního světa rozhodně nejsou ve srovnání s mým otcem dostatečné,“ odpovídá Thierry Stern na otázku, jaké historické hodinky Patek Philippe jsou podle jeho názoru nedoceněné. „Určitě bych zdůraznil, že si lidé často neuvědomují, kolik patentů jsme od roku 1839 získali (je jich přes 200 – pozn. red.). Pro mě je důležité dát i o tomto tématu vědět veřejnosti, a to přístupnou formou. Proto jsem nově do čela muzea dosadil někoho, kdo není ani z muzejního, ani z hodinářského prostředí, ale vedl u nás marketing. Sice totiž nejsem takový odborník jako můj otec, ale umím dobře komunikovat a vím, jak je důležitá propagace naší identity a historie. Všechny hodinky si zaslouží místo v našem srdci.“
Výlet za uměním
Stejně úchvatná byla i část věnovaná uměleckým řemeslům – mistři z ateliérů Rare Handcrafts zde předváděli své umění, nad nímž obyčejný smrtelník jen v údivu kroutí hlavou. Jeden z nich na historickém stroji ručně vytvářel geometrické dekory číselníků kapesních hodinek Rare Handrafts; tomuto typu dekorace se říká gilošování. Zvídavý návštěvník si pak mohl prohlédnout i dřevěnou intarzii neboli marketerii, tedy skládání nejrůznějších motivů z tenounkých dřívek. Nechybělo ani zasazování drahých kamenů a diamantů nebo ukázka smaltování.
Kapesní hodinky Ref. 995/151 Dante ozdobila mistryně smaltu Anita Porchet.
„Nemám starost, že by některé z uměleckých řemesel bylo ohroženo. Před několika lety bych řekl, že smaltování. A také jsem se bál o dřevěnou marketerii. Dnes ale budujeme tým uměleckých mistrů mnohem efektivněji a profesionálněji,“ vysvětluje Thierry Stern, „kdybyste navštívili Patek Philippe, budete překvapeni, jak rozsáhlé je naše oddělení Rare Handcrafts. Chodí k nám mladí lidé s tím, že se chtějí naučit naše řemesla. Nyní máme například tři intarzisty – dva se marketerii teprve učí, teď jsem viděl jejich první díla. Ještě je nebudeme prodávat, chci z nich pro ně vyrobit něco malého na památku, třeba klíčenku, protože si to zaslouží. Musím říct, že jsou skvělí.“
Podle Thierryho Sterna se podařilo vybudovat tak rozsáhlé umělecké ateliéry zejména díky tomu, že dokázal motivovat starší generaci, aby měla vůbec zájem své umění mladým předat. „Oni to nemají moc rádi, chtějí být ve svém umění výjimeční. Musel jsem tedy změnit způsob jejich uvažování, vždyť i je jejich současné know-how někdo naučil. Když se někdo nechce věnovat mladé generaci, musí odejít. Nezajímá mě, že je nejlepší. Kdo nechce pracovat na předávání naší tradice, musí jít pracovat jinam. Já sice nejsem odborník, ale tradice pro mě mnoho znamená, vždyť mně ji předal můj otec i dědeček.“
Na velkolepé výstavě byly k vidění i aktuální výsledky práce mistrů Rare Handcrafts. Čítají na 25 unikátních kusů nebo přísně limitovaných edic, které jsou tematicky věnovány Itálii a rozčleněny do několika sekcí: pocta italským regionům a městům, kde zaujmou například náramkové hodinky s motivem roztomilého fiátku Cinquecento, vytvořeným pomocí cloisonné smaltu a miniaturní malby na smaltu. Impozantní stolní hodiny zachycují díky grisaille smaltu noční Řím v odstínech od černé přes šedou po bílou. A nádherně zářivými barvami naopak zaujmou skvosty s motivy sicilských pomerančů a citronů. Další část kolekce Rare Handcrafts je věnována italským uměleckým řemeslům, jako je mozaika či sklo, třetí umění a architektuře s emblematickým modelem Golden Ellipse s dekorem lva vytvořeným též díky smaltu grisaille.
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Úchvatný mistrovský kus pak na výstavě prezentovala sama jeho autorka, jedna z nejlepších současných mistryň smaltu, Anita Porchet. Jde o kapesní hodinky Ref. 995/151G-001 Dante. Anita je vytvořila pomocí miniaturní malby na smaltu a skládají hold největšímu italskému básníkovi Dantu Alighierimu. Předlohou k tomuto výjimečnému kusu byl Dantův portrét od Sandra Botticelliho. Hodinky vynikají i ručním rytím a cloisonné smaltem. „Musím říct, že tento model se mi velice líbí, modrá barva na číselníku je opravdu nádherná. Jde vskutku o jedinečný kus,“ vyzdvihl Thierry Stern umění nezávislé mistryně Anity Porchet.
Výlet do manufaktury
Patek Philippe vyrábí své hodinky v moderní manufaktuře v ženevské čtvrti Plan-les-Ouates, otevřené v roce 1996 a v pozdějších letech několikrát rozšířené. V současné době v ní pracuje 2130 lidí (v celém Švýcarsku Patek Philippe zaměstnává 2940 lidí). I do ní nás výstava Watch Art Grand Exhibition zavedla.
Speciální část byla věnována například superkomplikovaným moderním hodinkám, jako je slavný Calibre 89 připomínající 150. výročí Patek Philippe, náramkový Grandmaster Chime z roku 2014 vytvořený ke 175. výročí značky nebo nádherný model Star Caliber 2000 upomínající na přelom milénia. Nechybělo ani 21 hodinek s odbíjením a interaktivní část, jež ukázala, v čem se liší zvuk tří typů minutové repetice. Nadšenci se mohli pokochat podrobným přehledem strojků, jež se v Plan-les-Ouates vyrábějí, a samozřejmě nás čekalo též detailní vysvětlení, jak funguje už zmíněná technická novinka Ref. 5978P-010.
„Pro nás je velice důležité, abychom i současné strojky vyráběli tak, že půjdou i za sto let bez problémů opravit,“ říká Thierry Stern, „máme to na paměti, i pokud jde o pouzdra, proto třeba nepoužíváme keramiku, i když je krásná.“
A co se podle něj – ohledně výroby – změnilo od založení manufaktury v roce 1839? „Určitě to jsou nástroje potřebné pro výrobu hodinek, v té době ještě ani nebyla elektřina. Naše budova na Rue du Rhône byla mimochodem první v Ženevě, která byla připojena k elektřině, protože pomocí elektrických nástrojů jsme tehdy začali vyrábět hodinky. Od samého začátku jsme tedy říkali: Co se dá lépe udělat strojem, by měl dělat stroj. Co se dá lépe udělat ručně, by mělo být děláno ručně. A dodnes platí totéž.“
Na druhou stranu, rolí Thierryho Sterna je podle jeho slov i rozhodování, že i když by užívání strojů usnadnilo hodinářům práci, některé kroky ve výrobě se budou stále dělat ručně. „Vždy říkám: Vím, můžete mít tenhle úžasný nový stroj, ale já ho nekoupím, protože lidé potřebují také trochu snít. A navíc, my naše savoir-faire potřebujeme – právě i z toho důvodu, abychom za sto let dokázali opravit hodinky vyrobené dnes.“
Ladies First
V pomyslném středu výstavního prostoru se rozkládal zmenšený slavný butik Patek Philippe na Rue du Rhône, laděný do typické fialové barvy a ozdobený pugéty čerstvých květin. Právě zde čekalo na novináře večer před oficiální inaugurací výstavy překvapení: Patek Philippe odhalil nové dámské modely s quartzovými strojky Ref. 7043 Gondolo Ladies First.
V Miláně měly světovou premiéru dámské hodinky Gondolo Ladies First se zlatými pouzdry ve tvaru polštářku a quartzovými strojky.
Hodinky z bílého, růžového nebo bi-color zlata mají pouzdro ve tvaru polštářku o rozměrech 31 x 34,8 mm a okraj číselníku zdobený diamanty. Tři šperkové varianty jsou celé pokryté diamanty, tři verze určené na běžné nošení naopak působí sportovně-elegantním dojmem.
„Už mnoho let vím, že ženy jsou stejně důležité jako muži a nedělám mezi těmito kategoriemi žádný rozdíl. Dnešní technologie nám umožňují vyrobit ještě krásnější hodinky, právě i s quartzovým strojkem. Navíc můžeme být odvážnější též z hlediska designu, překvapovat nejrůznějšími tvary pouzder nebo barvami číselníků,“ usmívá se Thierry Stern a poukazuje na svého staršího syna Adriana, který jej doprovází. „Víte, v čem je jeho výhoda? Nikdo ho na rozdíl ode mě nezná, a tak se vás může zeptat na názor a vy mu ho řeknete, i když třeba není kladný. Vůči mně si to nikdo nedovolí.“
V roce 2039 bude Patek Philippe slavit dvousté výročí od svého založení a podle Thierryho Sterna už v manufaktuře vědí, jaké mistrovské dílo vytvoří. „Je to pro nás určitě motivující, ale zároveň musíte dokonale znát strategii značky a té se držet. Pracuji s nejlepšími hodináři na světě a ti nechtějí měnit každou chvíli strategii, jako to můžeme vidět u jiných značek. Musíme se jí držet, aby mí lidé mohli pracovat a budovat naši budoucnost,“ vysvětlil Thierry Stern Espritu. „Vždycky říkám, že řídím Patek Philippe, jako bych hrál šachy. Velice přesně vím, co dělám, a vím to několik tahů dopředu. Když mě vidíte zastavit výrobu modelu Nautilus 5711, vím přesně, proč to dělám a kam bych se chtěl dostat. Nedělám výjimky.“