Ve Formuli 1 nejde jen o čas
Existují sporty, kde je luxus součástí kulis. Pak existuje Formule 1. Žádný jiný sport nespojuje svět výkonu, peněz, technologií a stylu tak přirozeně. Ještě než zhasnou světla na startovním roštu, objektivy fotografů stihnou zachytit outfity jezdců, jejich sluneční brýle, šperky a samozřejmě hodinky. A právě hodinky se staly jedním z nejvýraznějších symbolů současné F1.
Možná proto, že Formule 1 je posedlá časem. Každá tisícina sekundy rozhoduje o vítězství i porážce. A v prostředí, kde se celý svět točí kolem přesnosti, dává smysl, že se z hodinek stala součást identity jezdců. Jenže nejde jen o sponzorské smlouvy. Stejně jako si pilot vybírá helmu nebo designové závodní kombinézy, vybírá si i hodinky, které něco říkají o jeho osobnosti.
Lewis Hamilton nosí hodinky stejně jako módu
Pokud existuje jezdec, který pochopil sílu osobního stylu lépe než kdokoliv jiný, je to Lewis Hamilton.
Sedminásobný mistr světa už dávno není jen sportovcem. Je módní ikonou, pravidelným hostem Met Gala a mužem, který se pohybuje mezi paddockem a první řadou módních přehlídek stejně přirozeně jako mezi boxy během závodního víkendu.
Není proto překvapivé, že dlouhá léta spolupracuje se společností IWC Schaffhausen . Na jeho zápěstí se pravidelně objevují modely z kolekcí Big Pilot nebo Portugieser, často ve speciálních edicích vytvořených ve spolupráci s týmem Mercedes-AMG Petronas.
Hamiltonovy hodinky ale nikdy nepůsobí jako povinná součást sponzorského balíčku. Jsou součástí stejného příběhu jako jeho vintage bundy, perlové náhrdelníky nebo oversized siluety. Nepůsobí okázale, ale promyšleně.
Charles Leclerc a elegance, kterou nejde naučit
Na opačném konci stylového spektra stojí Charles Leclerc. Monacký pilot působí dojmem člověka, který se narodil v dokonale padnoucím saku. Jeho styl není hlasitý. Nepotřebuje být.
Jako ambasador TAG Heuer pravidelně nosí modely Monaco nebo Carrera, tedy hodinky, jejichž historie je s motorsportem propojená desítky let. A přesně to k němu sedí. Zatímco někteří jezdci používají hodinky jako statement, Leclerc je nosí podobně jako dobře střižené sako. Nenápadně, ale s efektem. Je to starý typ luxusu. Takový, který nemusí nikomu nic vysvětlovat.
Richard Mille a hodinky, které přežijí závod
Pokud má současná Formule 1 jednu značku, která dokonale vystihuje její posedlost technologií, je to bezpochyby Richard Mille.
Značka si během posledních let vybudovala téměř kultovní postavení. Její hodinky nosí nejen jezdci, ale i sportovci napříč světem. Důvod je jednoduchý. Jsou extrémně lehké, technicky fascinující a vypadají, jako by vznikly ve stejné laboratoři jako monoposty Formule 1.
Nejvýraznějším ambasadorem je dlouhodobě Lando Norris, jehož modely Richard Mille se pravidelně objevují v paddocku i mimo něj.
Proč jsou hodinky ve Formuli 1 tak důležité?
Možná proto, že Formule 1 je jedním z posledních míst, kde má mechanická dokonalost stále téměř romantický rozměr. Ve světě chytrých telefonů, algoritmů a digitálních dashboardů působí luxusní hodinky trochu jako závodní monoposty samotné. Technicky vzato existují efektivnější způsoby, jak zjistit čas. Stejně jako existují efektivnější způsoby dopravy než monopost F1.
Jenže o efektivitě to nikdy nebylo. Šlo o řemeslo, emoci a fascinaci technologií. A právě proto si svět Formule 1 a svět luxusních hodinek rozumí tak dobře.