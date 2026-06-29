Henry Cavill překvapil vzácnými hodinkami Longines z roku 1926

Nejdražší věc na outfitu Henryho Cavilla nebyla vidět
V době, kdy se luxus často měří velikostí loga a hodinky soupeří o to, kdo bude mít komplikovanější ciferník, udělal Henry Cavill pravý opak. Na letošní ročník slavného dostihového mítinku Royal Ascot dorazil v dokonale zvládnutém morning coatu, tedy jednom z nejformálnějších pánských oděvů, které ještě dnes existují. Jenže to nejzajímavější nebylo sako, kravata ani cylindr. Byly to hodinky.
Na první pohled působily nenápadně. Bílý ciferník, subtilní pouzdro, žádné okázalé detaily. Přesně ten typ hodinek, které většina lidí ani nezaregistruje. A právě proto byly tak zajímavé.
Hodinky, které normálně neopouštějí muzeum
Cavill měl na zápěstí model Longines Monopusher Chronograph z roku 1926. Ne reedici. Ne moderní reinterpretaci. Skutečný kus historie. Podle magazínu GQ Australia byly hodinky speciálně zapůjčeny z muzea značky Longines ve švýcarském Saint-Imier a na veřejnost se dostaly výhradně kvůli této události.
To samo o sobě zní jako nenápadný flex nejvyšší úrovně. Ještě zajímavější je ale jejich příběh. Model využívá kalibr 13.33Z, první chronografový strojek, který Longines vyvinul pro náramkové hodinky. Původně byl představen už v roce 1913 a dnes patří mezi nejdůležitější kapitoly historie značky.
Jinými slovy, Cavill si na Royal Ascot nevzal jen hodinky, vzal si kus hodinářské historie.
Proč Henry svým outfitem tak zabodoval
Na tomhle outfitu bylo fascinující hlavně to, že nic nepůsobilo nuceně. Módní svět dnes miluje kontrasty. Luxusní hodinky ke streetwearu. Tenisky k oblekům, vintage k futurismu.
Dress code v Royal Ascot se za posledních dvě stě let téměř nezměnil. Morning coat, vesta, hedvábná kravata, cylindr a černé oxfordky. Tradice, která přežila generace módních revolucí. A právě v takovém prostředí dávaly téměř sto let staré Longines dokonalý smysl. Nevypadaly jako sběratelský artefakt, ale jako by tam patřily od jakživa.
Návrat dress watches?
Možná je na tom všem nejzajímavější něco jiného. Po letech, kdy trhu dominovaly robustní sportovní modely, komplikované mechanismy a hodinky velikosti menšího talíře, se stále více sběratelů vrací k něčemu mnohem jednoduššímu. K dress watch.
Tenkým hodinkám s čistým ciferníkem, které neslouží k tomu, aby upoutaly pozornost celé místnosti. Slouží k tomu, aby doplnily člověka, který je už má. Vidíme to na červených kobercích, v kolekcích velkých značek i na zápěstích mladších hollywoodských herců. Elegantní hodinky se pomalu vracejí do centra dění.
Co je Royal Ascot?
Royal Ascot je jeden z nejprestižnějších dostihových mítinků na světě, který se každoročně koná v britském Ascotu. Nejde ale jen o sport. Je to společenská událost s pevně daným dress codem, kde se potkává aristokracie, celebrity i nejvyšší společenské vrstvy.
Součástí jeho identity je extrémně přísný formální dress code, který se v tzv. Royal Enclosure téměř nemění už přes dvě století. Morning coat, cylindr, vesta, rukavice a přesně definovaná pravidla pro každý detail outfitu nejsou doporučení, ale podmínka vstupu.
Právě proto má Royal Ascot tak silnou kulturní váhu. Není to jen dostihový závod, ale přehlídka britské tradice, estetiky a společenského postavení v jeho nejklasičtější podobě.