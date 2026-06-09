Originální řešení luxusních hodinek. Pro přesný čas s nimi musíte udělat něco neobvyklého

Jean Arnault, ředitel pro hodinky Louis Vuitton, obdivuje nezávislé hodináře. Svědčí o tom i spolupráce La Fabrique du Temps Louis Vuitton s nezávislými švýcarskými značkami. Po projektu LVRR-01 s Rexhepem Rexhepim (Akrivia) v roce 2023 a LVKV-02 s Karim Voutilainenem v roce 2025 přišel letos na řadu LVDB-03 Louis Varius.
Jde o spolupráci s Denisem Flageolletem, potomkem čtvrté generace hodinářů z východní Francie, spoluzakladatelem značky De Bethune (v roce 2002) a hlavně geniálním hodinářem. Zabývá se nejen materiálovými inovacemi (zejména prací s titanem a jeho barevnými povrchovými úpravami), ale je i autorem nového krokového kola, sférického ukazatele měsíční fáze či systému ochrany strojku před nárazy.
Denis Flageollet začínal po boku Michela Parmigianiho restaurováním hodin, v 80. letech spoluzaložil společnost THA (Techniques Horlogères Appliquées). Značku De Bethune, již založil s italským dealerem a sběratelem hodinek Davidem Zanettou, pojmenoval po francouzském rytíři De Béthuneovi z přelomu 17. a 18. století. Šlechtic vyvinul na tu dobu revoluční krokové ústrojí.
Projektem s LV Denis Flageollet vzdává poctu jinému velkému hodináři – Abrahamovi-Louisi Breguetovi. V roce 1795 vytvořil mechanismus Sympathique, který měl zajistit přesnější chod strojku kapesních hodinek: hodinky se vkládaly na natahování a seřízení času do mistrovských stolních hodin. Abraham-Louis Breguet vytvořil jen pět mechanismů Sympathique, nejnovější projekt LVDB-03 bude vyrobený jen v kusech dvou. Skládá se z náramkových hodinek GMT Louis Varius a doprovodných stolních hodin Sympathique Louis Varius.
De Bethune LVDB-03 Louis Varius
Náramkové hodinky mají pouzdro Tambour vyrobené z leštěného modřeného titanu. Strojek s ručním nátahem vyniká pětidenní rezervou chodu a ukazatelem druhé časové zóny s indikátorem dne a noci. Na číselníku lze obdivovat ručně vytvořený motiv Mléčné dráhy, který je typický pro některé modely De Bethune, tentokrát je však hvězdná obloha obohacena o písmena LV.
Hodinky lze jednoduše – a stačí k tomu pouze sejmout sponu z řemínku – vložit do doprovodných stolních hodin, jejichž tvar je inspirován námořními chronometry a na výšku měří 31 centimetrů. Umělecké dílo, na němž se podílel výtvarník François Shuiten a mistryně rytí Michèle Rothen, stojí na titanovém podstavci s meteoritovou intarzií. Dokovací ústrojí je uloženo pod otevírací zlatou kupolí, pomocí korunky se propojí s kapesními hodinkami, které během deseti hodin natáhne, a obě zařízení se každé dvě hodiny synchronizují pro přesný čas.