Třicet pokémonů na jednom řemínku. Casio vydalo speciální G-Shocky


Fotogalerie 2

Casio G-Shock Pokémon Edice | foto: Casio

Jan Houška
  9:00
Všichni milovníci hodinek a legendárních Pokémonů zpozorněte. Casio totiž slaví 30. výročí Pokémonů speciální edicí hodinek, které ocení každý, kdo vyrůstal v devadesátkách.

Značka Casio představila model GA-100PKM-7A, který se kompletně opírá o historii populární japonské franšízy. Od řemínku lemovaného třiceti pokémony přes subciferník ve tvaru Poké Ballu až po tematické balení. Jedná se o kolaboraci, která přináší velké množství detailů, což ocení nejeden sběratel.

GA-110 v originálních barvách z roku 1996

Casio postavilo kolaboraci na známém analogově-digitálním pouzdru GA-110, což je jeden z nejrozpoznatelnějších tvarů v moderní řadě G-Shock. Pyšní se mohutným bezelem, předimenzovanými tlačítky a vrstveným ciferníkem, který míchá ručičky s digitálním okénkem. Je to plátno, k němuž se Casio pro kolaborace vrací znovu a znovu, protože nabízí spoustu plochy na hraní, popisuje Gadgeteer.

Hodinky nesou červeno-modro-zelené schéma z původního vydání série z roku 1996, a to právě napříč ručičkami, tlačítky, ciferníkem i bezelem. Díky tomu je poznáte jako retro kousek hned, jak je zahlédnete na něčím zápěstí.

Nejstylovější hodinky léta? Ralph Lauren vsadil na ikonického medvěda

Řemínek nese všech 30 pokémonů

Hlavním detailem hodinek je pak řemínek, na němž můžeme najít 30 pokémonů vybraných tak, aby pokryli celou historii značky. Sestava záměrně mapuje celou historii série. Casio navíc potvrdilo, že na řemínku je i legendární Mew.

Nejde ale o jediný důležitý detail. Jak už jsme psali výše, hodinky se jimi jen hemží. Podle Casia vychází vsazený ciferník na pozici 9 hodin z Poké Ballu a používá ukazatel ve tvaru Pikachu. Na zadním víčku je pak vyryté speciální logo k 30. výročí. Značka taky uvádí, že hodinky dorazí v krabici pokryté pokémoní grafikou a v pouzdru ve tvaru Poké Ballu.

Casio G-Shock Pokémon Edice

Staré dobré Casio G-Shock

Hodinky navíc neprošly žádnou technickou změnou. GA-110PKM-7A si stále zachovávají odolnost proti nárazu, voděodolnost 20 ATM, časovač, světový čas i LED podsvícení. Jinými slovy – jsou postaveny na stejném základu, jaký byste čekali od běžného GA-110. Díky tomu je to kousek, který můžete reálně nosit, ne zavřít do skříně.

Rating 20 ATM navíc znamená, že v pohodě zvládne plavání, světový čas se hodí na cesty a odolnost proti nárazu je vůbec důvod, proč G-Shock existuje. Kupující tak získá sběratelský kousek, který je vhodný i na každodenní nošení, a to beze strachu z poškrábání či jiného defektu.

Hodinky jsou v prodeji od 1. července, a to v rámci speciální loterie.

Co na hodinky říkáte?

Vstoupit do diskuse

Filtr

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.