Značka Casio představila model GA-100PKM-7A, který se kompletně opírá o historii populární japonské franšízy. Od řemínku lemovaného třiceti pokémony přes subciferník ve tvaru Poké Ballu až po tematické balení. Jedná se o kolaboraci, která přináší velké množství detailů, což ocení nejeden sběratel.
GA-110 v originálních barvách z roku 1996
Casio postavilo kolaboraci na známém analogově-digitálním pouzdru GA-110, což je jeden z nejrozpoznatelnějších tvarů v moderní řadě G-Shock. Pyšní se mohutným bezelem, předimenzovanými tlačítky a vrstveným ciferníkem, který míchá ručičky s digitálním okénkem. Je to plátno, k němuž se Casio pro kolaborace vrací znovu a znovu, protože nabízí spoustu plochy na hraní, popisuje Gadgeteer.
Hodinky nesou červeno-modro-zelené schéma z původního vydání série z roku 1996, a to právě napříč ručičkami, tlačítky, ciferníkem i bezelem. Díky tomu je poznáte jako retro kousek hned, jak je zahlédnete na něčím zápěstí.
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Řemínek nese všech 30 pokémonů
Hlavním detailem hodinek je pak řemínek, na němž můžeme najít 30 pokémonů vybraných tak, aby pokryli celou historii značky. Sestava záměrně mapuje celou historii série. Casio navíc potvrdilo, že na řemínku je i legendární Mew.
Nejde ale o jediný důležitý detail. Jak už jsme psali výše, hodinky se jimi jen hemží. Podle Casia vychází vsazený ciferník na pozici 9 hodin z Poké Ballu a používá ukazatel ve tvaru Pikachu. Na zadním víčku je pak vyryté speciální logo k 30. výročí. Značka taky uvádí, že hodinky dorazí v krabici pokryté pokémoní grafikou a v pouzdru ve tvaru Poké Ballu.
Staré dobré Casio G-Shock
Hodinky navíc neprošly žádnou technickou změnou. GA-110PKM-7A si stále zachovávají odolnost proti nárazu, voděodolnost 20 ATM, časovač, světový čas i LED podsvícení. Jinými slovy – jsou postaveny na stejném základu, jaký byste čekali od běžného GA-110. Díky tomu je to kousek, který můžete reálně nosit, ne zavřít do skříně.
Rating 20 ATM navíc znamená, že v pohodě zvládne plavání, světový čas se hodí na cesty a odolnost proti nárazu je vůbec důvod, proč G-Shock existuje. Kupující tak získá sběratelský kousek, který je vhodný i na každodenní nošení, a to beze strachu z poškrábání či jiného defektu.
Hodinky jsou v prodeji od 1. července, a to v rámci speciální loterie.