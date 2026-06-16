Společnost Casio na začátku roku oznámila spolupráci s divizí Toyota Gazoo Racing. O několik měsíců později přichází první konkrétní výsledek v podobě modelu Edifice EFK-200XPB-1A.
Na první pohled jde o hodinky, které cílí na fanoušky motorsportu, ale zároveň se nesnaží působit jako okázalý reklamní předmět. Černé provedení doplňují decentní růžově zlaté detaily a hlavní roli zde hraje materiál, který se běžně objevuje spíše u výrazně dražších modelů.
Kovaný karbon za dostupnou cenu
Největší zajímavostí nového modelu je použití kovaného karbonu na pouzdře i ciferníku. Tento materiál vytváří charakteristickou mramorovanou strukturu, která připomíná komponenty používané v automobilovém závodním průmyslu, píše The Gadgeteer.
Výhodou není pouze vzhled. Karbon je výrazně lehčí než ocel, což pomáhá udržet celkovou hmotnost hodinek na rozumné úrovni. Verze s kovovým tahem má vážit přibližně 154 gramů, zatímco varianta s řemínkem se dostane zhruba na 90 gramů.
Menší rozměry, větší univerzálnost
Model EFK-200XPB-1A navazuje na loňské mechanické hodinky Edifice EFK-100, které znamenaly návrat Casia do světa automatických strojků.
Novinka přichází s kompaktnějším zpracováním. Pouzdro má průměr 38 mm a tloušťku 11,9 mm, což jsou rozměry, které dnes osloví jak fanoušky klasických sportovních hodinek, tak i ty, kteří dávají přednost umírněnějším proporcím.
Casio navíc přepracovalo design lunety a zaoblilo linie pouzdra, díky čemuž ciferník působí opticky větší a vzdušnější.
Osvědčený automatický strojek
Uvnitř hodinek pracuje strojek vycházející z populární platformy Miyota 8215, který Casio označuje jako kalibr 5766.
Plně natažené mechanické hodinky mají běžet bez dalšího pohybu nebo natažení necelé dva dny, dále mají safírové sklíčko a chlubí se voděodolností do 100 metrů.
Toyota Racing
Přestože jde o model vytvořený ve spolupráci s Toyota Gazoo Racing, Casio zvolilo poměrně střídmý přístup. Branding automobilky je na ciferníku přítomen, ale nejde o nějak výrazný prvek.
Díky tomu si hodinky zachovávají univerzální vzhled a nepůsobí jako suvenýr určený výhradně fanouškům konkrétní značky.
Kdy budou dostupné?
Oficiální datum uvedení ani konečná cena zatím nebyly potvrzeny. Zahraniční zdroje ale očekávají uvedení na trh během července 2026.
První odhady hovořily o ceně mezi 350 a 400 dolary, novější informace však naznačují, že by se mohla pohybovat spíše kolem 300 až 320 dolarů, což vychází zhruba na 6 700 korun. Pokud se tato částka potvrdí, dostanou se hodinky do přímého souboje s modely od Seika, Orientu nebo Tissotu.