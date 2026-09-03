Velký návrat zlata a oceli. Proč jsou bi-color hodinky opět trendy

Hodinky (a samozřejmě také šperky) vyrobené z různobarevných kovů dnes zažívají velký návrat: zejména kombinace zlata a oceli, s níž letos přišla v edici Gold & Steel například původem římská značka Bvlgari, se v roce 2026 vyhřívá na výsluní popularity. Boom souvisí s návratem módy 70. a 80. let a také s trendem posledních let, jenž spočívá ve vrstvení nejrůznějších drobných náramků z různých kovů.
Přitom samozřejmě umělečtí mistři využívali různé barvy kovů pro to, aby ozvláštnili své kreace, od nepaměti. Přelomovým šperkem se stal prsten Trinity od Cartier z roku 1924. Francouzský dům sice v té době ještě nepoužil ocel, ale na tři prstýnky propletené do jednoho bílé, růžové a žluté zlato. Ani ne za deset let, v roce 1933, pak přišel přelom v hodinářství: značka Hanse Wils-dorfa Rolex si nechala patentovat bi-color verzi, tentokrát již z oceli a zlata, a nazvala ji Rolesor. Rolex je hodinkami, jejichž pouzdra a náramky jsou vyrobené právě ze zlata a oceli, proslulý dodnes, ostatně letos ji coby připomínku sta let přelomového pouzdra Oyster využil na hodinkách Oyster Perpetual 41 (viz box).
Bi-color hodinky a šperky, tedy modely vyrobené v kombinaci oceli a zlata, jsou letos zpět na výsluní popularity. Značka Bvlgari například představila novou edici nazvanou prostě Gold & Steel.
Sedmdesátá a 80. léta bi-color hodinkám a šperkům patřila bez jakýchkoliv pochyb. Důvod byl kromě estetického jasný, a to nižší cena oproti celozlatým či platinovým kouskům. V 70. letech, kdy se ocel stala kovem, který definoval novou kategorii sportovně-elegantních hodinek, využila kombinaci se žlutým zlatem právě značka Bvlgari – a to v hodinkách z kolekce Serpenti. Letos tuto estetiku oživila v už zmíněné edici Gold & Steel, a to pro dva typy ocelových prstenů orámovaných žlutým zlatem B.zero1, náhrdelníku a náramku Tubogas a též v limitce hodinek Serpenti Tubogas Studs Capsule.
Bi-color hodinky jsou kromě Bvlgari spjaty též s francouzským domem Cartier, a to díky modelu z roku 1978 Santos de Cartier. Nové hodinky vycházely z prvních sportovních náramkových hodinek vůbec, navržených Louisem Cartierem v roce 1904 pro brazilského letce Alberta Santose-Dumonta. Nicméně designéři jim vtiskli nekompromisní sportovní estetiku – včetně chrániče korunky a viditelných šroubků na lunetě i náramku. Modely Santos de Cartier značka v různých verzích vyrábí dodnes.
Bi-color novinky
Roadster, Cartier
Aerodynamický model pojmenovaný Roadster představil Cartier v roce 2002. Hodinky s výraznou korunkou, římskými číslicemi na číselníku a pouzdrem ve tvaru soudku značka vyráběla deset let, v roce 2012 na čas zmizely z katalogu. Letošní rok znamená jejich velký návrat, a to s vlastními automatickými strojky 1847 a 1899 MC, na výběr jsou dvě velikosti pouzder a také několik materiálových provedení, a to včetně verze ze zlata a oceli.
IWC Schaffhausen, Ingenieur Automatic 35
Letos na kombinaci oceli a zlata vsadila i značka ze Schaffhausenu IWC v kolekci Ingenieur – dámské hodinky s automatickým manufakturním kalibrem mají poprvé v historii modelové řady zlatou lunetu osázenou 45 diamanty, 35mm pouzdro a tah jsou vyrobeny z oceli.
Rolex, Oyster Perpetual 41
K letošnímu stému výročí pouzdra Oyster připravil Rolex pro své fanoušky krásný model ve své základní kolekci Oyster Perpetual – vyniká nejen šedým číselníkem s doteky symbolické barvy Rolex zelené, ale také unikátní kombinací žlutého zlata a oceli. Zatímco hodinky v klasickém provedení Rolesor mají ze žlutého zlata vyrobeny kromě lunety a korunky také prostřední články náramku, novinku zdobí pouze zlatá luneta a korunka, tříčlánkový tah Oyster je ocelový.