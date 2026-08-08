Popové léto. Kapesní hodinky v netradičním designu překvapily fanoušky

V tu chvíli dostala AI docela zabrat: lidé si totiž krátili čekání do 16. května, kdy se hodinky začaly prodávat ve vybraných obchodech Swatch, generováním nejrůznějších obrázků, jak asi budou novinky vypadat.
Netrefil se nikdo – nebo jen částečně: vsadili na barvy (ano), na model značky Audemars Piguet z roku 1972 Royal Oak (ano), ovšem nikoho jaksi nenapadlo, že hodinky nebudou náramkové.
Kolekce Audemars Piguet x Swatch Royal Pop se začala prodávat 16. května ve vybraných buticích Swatch. Čítá osm kapesních hodinek, dvoje s pouzdrem typu Savonnette a šestery s typem Lépine. Uvnitř je uložen mechanický strojek Sistem51.
Jakmile se kolekce Audemars Piguet x Swatch Royal Pop dostala do prodeje, internet zaplavily obligátní fotografie front a rvaček před obchody. Hysterie však ustala: kolekce Royal Pop není oficiálně limitovaná, a obě značky tak chytře vyrazily zbraň z ruky všem, kdo se chystali své úlovky, v ceně zhruba 400 dolarů, obratem prodat. Nutno dodat, že na sekundárním trhu se hodinky s vyšší cenovkou objevují – už jen kvůli tomu, že jeden člověk si může fyzicky koupit pouze jeden model za den, ovšem Swatch Group nezveřejňuje, kde konkrétně jsou právě Royal Pop k mání.
Audemars Piguet také umlčel kritiky, kteří už už rozjížděli debaty o tom, kam až manufaktura z Le Brassus dokázala klesnout, tedy do sklepa pod obligátním dnem. Výtěžek z prodejů totiž půjde na podporu hodinářského řemesla a Royal Pop se na rozdíl od Royal Oak prodávají ve formě hodinek kapesních.
Kolekce Royal Pop čítá osm modelů v osmi různých barevných odstínech, které lze nosit na krku, v kapsičce nebo coby přívěsek na kabelce. Z designových prvků royal oaků si Royal Pop zachovaly osmistěnnou lunetu s osmi viditelnými šroubky (bílý model Huit Blanc je má vyvedené v osmi různých barvách) i kostičkovaný dekor Petite Tapisserie na číselníku. Uvnitř pouzdra z materiálu Bioceramic je uložen mechanický strojek Sistem51 s rezervou chodu 90 hodin, který Swatch představila v roce 2013. Skládá se jen z 51 součástek a jeho výroba je plně automatizovaná.
Pro kolekci Royal Pop jsou využity dva historické typy pouzder: šest modelů označovaných jako Lépine má korunku na 12. hodině, dva typu Savonnette pak na hodině třetí (historicky měly tyto hodinky ochranné víčko pouzdra, jehož pant byl umístěn na pozici 9) a zdobí je malá sekundová ručka.
Slavná spolupráce
Swatch Group k sobě obrátila pozornost v roce 2022 – představila výsledky spolupráce svých značek Swatch a Omega. Hodinky pojmenovala MoonSwatch. Jejich vzhled je inspirován chronografem Speedmaster, hodinkami, které se jako první ocitly v rámci spolupráce s NASA v roce 1969 na Měsíci. Novinka byla vyrobená z kompozitu Bioceramic, složeného ze dvou třetin z keramiky a z jedné třetiny z materiálu na bázi ricinového oleje. O rok později přišla spolupráce s další velkou hodinářskou značkou z portfolia Swatch Group, Blancpain. Časomíra Scuba Fifty Fathoms je inspirována potápkami Blancpain z roku 1953. Coby zatím poslední byly představeny 42mm quartzové hodinky MoonSwatch Mission to Earthphase – Moonshine Gold s měsíční fází vyrobenou ze zlaté slitiny Moonshine. Bělostný model byl uveden na trh 4. prosince a prodává se pouze v zimě (musíte si tak na něj pár měsíců počkat), navíc jedině, když napadne ve Švýcarsku sníh.