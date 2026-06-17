Audemars Piguet píše novou kapitolu. Ukázal, kolik práce se za hodinkami skrývá

Koncem února se švýcarské lyžařské středisko Andermatt stalo – poměrně nečekaně – místem, kam se upíraly zraky všech lidí, které hodinářství nenechává chladnými: švýcarská značka Audemars Piguet zde představila novinky pro letošní rok.
Nechyběla ani CEO Ilaria Resta, ředitel vývoje hodinek Giulio Papi nebo Sébastian Vivas, jenž má na starosti archiv AP a Musée Atelier Audemars Piguet. A spolu s nimi tu ke svým stolům, rozmístěným v lobby hotelu, usedly také desítky hodinářů. Nové hodinky totiž manufaktura, která loni oslavila 150 let od svého založení, předvedla v kontextu náročných řemesel, jež jsou pro výrobu naprosto klíčová.
V Andermattu tak nešlo pouze o nové trendy, které AP dokáže velmi přesně předjímat a zachycovat ve svých modelech, ale švýcarský brand také detailně ukázal, kolik práce se za hodinkami skrývá: ať už jde o zpracovávání a výběr polodrahokamů, či o gilošování, tedy vytváření geometrických dekorů na číselníku pomocí speciálních strojů. Nechyběla ani skeletonizace strojků, testování odolnosti prototypů, jež simuluje i deset let nošení hodinek na zápěstí, nové materiály či ruční uchycování vlásku do setrvačky, velice delikátní práce, kterou mají v manufaktuře na starosti dvě mistryně v oboru.
A na co se tedy můžeme letos těšit? Audemars Piguet pokračuje v inovacích, jež představil loni: nový kabátek v podobě pouzder Code 11.59 by Audemars Piguet a Royal Oak získaly uživatelsky velice příjemné věčné kalendáře. Nechyběla ani keramika – též uvedená loni – ve speciálním tmavě modrém odstínu Bleu Nuit, Nuage 50, který je poctou číselníkům prvních royal oaků z roku 1972, stejně jako amorfní slitina kovů, jež obsahuje 50 % paladia, nazývaná BMG neboli Bulk Metallic Glass.
Mimochodem, Audemars Piguet jako první hodinářská značka vyrobil hodinky z tohoto materiálu v roce 2021 pro charitativní aukci Only Watch – model Royal Oak Jumbo Extra-Thin byl vydražen za 3,1 milionu švýcarských franků, slitina BMG se v pravidelných kolekcích AP používá od roku 2023.
Okouzlující jsou zajisté i modely ze žlutého zlata s číselníky z tmavě zeleného malachitu, které jasně potvrzují, že hodinky s unikátními číselníky z polodrahokamů ještě neřekly své poslední slovo. (Audemars Piguet tento trend spolu s dalšími brandy odstartoval v roce 2023 díky modelu Royal Oak 37 mm 15550 s pouzdrem a tahem ze žlutého zlata a s tyrkysem.)
Značka však představila i zcela novou kolekci Neo Frame s obdélníkovým pouzdrem a znázorněním času pomocí jumping hour – hodiny nejsou ukazovány obvyklým způsobem pomocí ručky po obvodu číselníku, ale na otočném disku. Vždy v celou hodinový disk poskočí a v okénku vyřezaném v číselníku se objeví nová hodina, odtud název této indikace.
Audemars Piguet však také složil poctu fascinaci lidstva hvězdnou oblohou a třem kalendářům světových kultur, a to konkrétně ve výjimečných kapesních hodinkách 150 Heritage Pocket Watch s univerzálním kalendářem, které vynikají i uměleckým zdobením.
150 Heritage Pocket Watch čítají 40 funkcí, z nichž je 30 komplikací, včetně odbíjení, technologie Supersonnerie, kalendářů nebo chronografu s vlečnou ručkou. Navazují na komplikované modely minulosti, jako byl Grosse Pièce z roku 1921.
Loňské úspěchy
Loňský rok byl pro Audemars Piguet zásadní – 150leté výročí založení značky přáteli a hodináři Julem Louisem Audemarsem a Edwardem Augustem Piguetem v Le Brassus se také neslaví každý rok, že ano... Hodináři a inženýři z Le Brassus investovali do vývoje nových hodinek a strojků a o značce bylo loni opravdu slyšet. Investice a množství práce se očividně vyplatily.
Podle slov CEO Ilarie Resty totiž Audemars Piguet v loňském roce vykázal desetiprocentní růst (a v nedávno zveřejněném žebříčku Morgan Stanley, který mapuje cenu prodaných hodinek za rok, se umístil na třetím místě za značkami Rolex a Cartier). Což je – upřímně řečeno – v době globální krize a poklesu chuti zákazníků nakupovat luxusní zboží včetně švýcarských mechanických hodinek jedinečný úspěch. „Naší strategií jsou inovace a sázka na excelentní řemeslo,“ řekla během události AP Social Club Ilaria Resta, „to je naše odpověď na současnou krizi.“
I další čísla, jež se týkají prodejů hodinek Audemars Piguet, jsou více než optimistická. V současné době hodinky AP sbírají už čtyři generace zákazníků, a to včetně nejmladší generace Z: ta tvoří 11 % z celkového počtu sběratelů. Když se později během krátkého osobního setkání Ilarie Resty ptám, v čem se nejmladší zákazníci značky liší od starších generací, odpovídá: „Generace Z se dostává k mechanickým hodinkám skrze vintage modely. Hodinky chce nosit a růst s nimi, nebere je jako investici, ale chce mít na zápěstí něco osobního, výjimečného.“
Další pozitivní zprávou je to, že hodinky Audemars Piguet nosí i ženy, a to stále více, dnes tvoří už 37 % všech zákazníků. Dámy navíc nesahají jen po quartzových modelech z kolekce Royal Oak Mini, které předloni doslova zaplavily sociální sítě, ale nevyhýbají se ani komplikacím. I proto značka od loňska nabízí svůj věčný kalendář i v 38mm pouzdrech Royal Oak a Code 11.59 by Audemars Piguet. Loňský rok byl též zatím nejlepším rokem AP, právě pokud jde o prodej komplikací.
„Hodinářství vnímám jako umění, znamená pro mě to samé jako například hudba. A nemám ráda exkluzivitu, myslím si, že v době krize je důležité být součástí komunity – chceme otevřít naše dveře a být si bližší i s dalšími hodináři,“ říká Ilaria Resta. I z toho důvodu se Audemars Piguet po několikaleté pauze vrací na dubnový ženevský veletrh Watches & Wonders, kde naposledy v roce 2019 prezentoval kolekci Code 11.59 by Audemars Piguet.
Značka nechce ztratit ani svou vysokou reputaci na poli hodinářství, a i proto letos v lednu otevřela v Le Brassus novou manufakturu Arc, kde pracuje na 700 lidí a kam také ze ženevské čtvrti Meyrin přesouvá výrobu náramků a pouzder. Arc je propojený s dosavadní Manufacture des Forges, jež zaměstnává 300 lidí a byla inaugurována v roce 2008.
Nové počátky
Letošní rok vnímá Ilaria Resta jako nový začátek dalších 150 let kreativní svobody. I proto Audemars Piguet představil unikátní projekt – kapesní hodinky 150 Heritage Pocket Watch. Ilaria byla v dětství fascinována kapesními hodinkami, které nosil její dědeček, a vždy po nich toužila, ovšem chtěla takové, jež by se vešly do malé kapsičky u kalhot. „Vyrobím je pro vás,“ odpověděl jí koncem roku 2023 Gulio Papi, ředitel technického vývoje AP, a letos v únoru tak značka mohla představit výjimečný model s velikostí pouzdra pouhých 50,4 mm.
Jde o vysoce symbolický kus, který spojuje minulost se současností a budoucností a je poctou nejen ultrakomplikovaným hodinkám minulosti, ale díky třem druhům kalendářů také všem velkým astronomům – a samozřejmě i uměleckým řemeslům, jako je ruční leštění, skeletování, smaltování a ruční rytí (platinové pouzdro je ozdobeno motivy z historie značky, včetně portrétů obou zakladatelů). V neposlední řadě upozorňuje na starobylé a téměř zapomenuté řemeslo, které spočívá ve vytváření řetízků ke kapesním hodinkám a jež ve 20. století kvůli náramkovým modelům téměř zaniklo. Platinový řetízek 150 Heritage Pocket Watch je dlouhý zhruba 40 cm.
Samozřejmě se nezapomíná ani na uživatelskou příjemnost kapesních časomír, jejichž vývoj zabral celých dvacet měsíců. „Ztělesňují naše hodnoty, což je užitečnost, uživatelská příjemnost a komplexnost. Pro nás je posledním krokem komplexnosti jednoduchost,“ dodává Ilaria Resta o vysoce limitovaném modelu – dva kusy jsou vyrobeny z platiny, ostatních osm hodináři vytvoří z bílého zlata.
Komplikované kapesní hodinky ke značce Audemars Piguet neodmyslitelně patří. V Musée Atelier Audemars Piguet v Le Brassus je ve středu celého muzejního prostoru, který připomíná spirálu (nebo vlásek), vystaven mistrovský kus z roku 1899 L’Universelle od hodináře Louise-Eliséea Pigueta (1836–1924), což byl přeborník zejména ve zvukových komplikacích, a v Grande Sonnerie obzvlášť. Tento komplikovaný model byl vytvořen pro Union Glashütte.
V roce 1921 pak značka anglickému hodináři S. Smith & Sons dodala další z velice komplikovaných kapesních hodinek, dnes se jim přezdívá La Grosse Pièce. Jde o historicky velmi významný kus s astronomickým kalendářem a AP jej vydražila za 7,7 milionu dolarů v prosinci loňského roku v newyorském aukčním domě Sotheby’s. Vystaví ho – po cestě po světových metropolích, jež začala v únoru právě v Andermattu – ve svém muzeu v Le Brassus. Kapesní hodinky s 85mm pouzdrem ze žlutého zlata čítají celých 19 komplikací včetně ztvárnění hvězdné oblohy nad Londýnem.
Aktuální model 150 Heritage Pocket Watch má strojek s ručním nátahem složený z neuvěřitelných 1099 součástek a hodinky přinášejí na 40 funkcí, z nichž třicet jsou komplikace včetně Grande a Petite Sonnerie, minutové repetice, tří druhů kalendářů (solární, lunární a lunisolární), nechybí ani split-seconds flyback chronograf či létající tourbillon.
Značka velmi dbala na intuitivní ovládání hodinek a při vývoji do nich zakomponovala též výsledky práce oddělení R&D (Research and Development bylo založeno v roce 2015), které je od letoška rozšířeno pod názvem AP Fabrication Laboratories (Fab Labs). Jde například o Supersonnerie (RD#1) neboli novou technologii odbíjení hodinek nebo o ultratenký věčný kalendář.
Vpravdě mistrovským počinem je pak univerzální kalendář kapesních hodinek. Ty tak dokážou zobrazit všechny tři kalendáře, jež lidstvo používá: jde o kalendář solární, na jehož základech spočívá rozšířený gregoriánský kalendář a který je založen na oběhu Země kolem Slunce. Lunární kalendář, využívaný v islámských zemích, spočívá v pozorování fází Měsíce. A lunisolární systém, jako je židovský, hinduistický nebo čínský, počítá délku měsíců na základě fází Měsíce a roků v závislosti na Slunci.
Univerzální kalendář v 150 Heritage Pocket Watch díky práci s různými typy kalendářů dokáže zobrazit jednotlivé svátky světových kultur. Obsahuje celých 18 indikací, včetně přestupného roku, měsíčních fází, východu a západu slunce a začátku například Vánoc (solární systém), ramadánu (lunární systém) či Velikonoc, čínského nového roku a židovského pesachu (lunisolární systém).
Odkaz art deca
Když loni Cartier v kolekci Privé de Cartier, která je věnována významným historickým modelům značky, představil Tank à Guichets, vzbudil mezi odborníky značnou pozornost. Vrátil totiž po širšího povědomí hodinky z roku 1928 od Louise Cartiera – jde o model s plným kovovým číselníkem, který znázorňuje čas ne klasicky, tedy pomocí ruček a stupnice po okraji číselníku, nýbrž pomocí otočných disků s údajem hodin a minut. Aktuální časový údaj se vždy objeví v okénku vyřezaném v číselníku.
Zatímco hodinový disk se pohybuje skokově (odtud název jumping hour), minuty, případně sekundy se v tomto typu hodinek otáčejí plynule. Cartier strhl doslova lavinu a modely s komplikací jumping hour a obdélníkovými pouzdry uvedly značky jako Niton (ženevská manufaktura obnovená v roce 2024), Chronoswiss nebo Jaeger-LeCoultre ve svém ikonickém modelu z roku 1931 Reverso.
Komplikaci jumping hour si nechal v roce 1883 patentovat rakouský hodinář Joseph Pallweber a o rok později začala kapesní hodinky sériově vyrábět značka IWC Schaffhausen (produkce trvala pouze do roku 1890 a IWC uvádí, že vzniklo na 20 000 hodinek). Ve 20. letech tuto indikaci přijala za svou i manufaktura Audemars Piguet.
Jde například o model 1271 z roku 1929, který měl stejně jako hodinky od Cartier plný číselník z platiny nebo ze zlata a ztělesňoval estetiku pozdního art deca. Mezi lety 1924 a 1951 značka Audemars Piguet prodala 347 hodinek s jumping hour, a to dvou typů – jak s hodinou a minutou znázorněnými v okéncích, tak s klasickou minutovou ručkou.
Audemars Piguet letos představil model Neo Frame Jumping Hour, který designem obdélníkového pouzdra z růžového zlata se čtyřmi drážkami po stranách vychází ze zmíněných hodinek 1271 z roku 1929. Značka pro novinku vyvinula nový strojek Calibre 7122 se samonátahem a 52hodinovou rezervou chodu. Místo kovového číselníku, který koncem 20. let chránil sklíčko před poškozením, využila číselník safírový s černou povrchovou úpravou PVD. Nádherné hodinky, které během prezentace v Andermattu vehnaly některým novinářům slzy do očí (a opravdu nepřeháním), tak dokazují, že slova Ilarie Resty o propojení minulosti a současnosti nejsou jen líbivými marketingovými řečmi.
Umění skeletování
Audemars Piguet je proslulý skeletovanými strojky, tedy těmi, z jejichž součástek je odstraněno maximální množství kovu, aniž by samozřejmě došlo k narušení jejich funkce. Výsledek práce hodinářů tak působí křehce, vzdušně a hlavně transparentně, což je hlavním účelem skeletování – strojek tak lze obdivovat i z přední strany hodinek.
I když jde o umění starší, Audemars Piguet začal skeletované strojky vyrábět ve 30. letech minulého století, kdy – kvůli velké hospodářské krizi a menší produkci hodinek – měli hodináři dostatek času, aby toto pracné umění dokonale ovládli. V 70. letech minulého století, kdy zase kvůli quartzové krizi musely tradiční značky přijít s něčím výjimečným, což skeletované strojky rozhodně nabízely, trvalo zkušenému hodináři AP celý měsíc než kalibr, zejména jeho základní desku a můstky, otevřel. Dnes, díky moderním technologiím, skeletování zabere samozřejmě méně času.
Je nutné upozornit, že značka AP nepoužívá termín „skeletování“, ale širší pojem „openworked“ – v hodinářství se uplatňuje spíše pro otevřené číselníky, jež mají prořezávaná místa odhalující části strojku, jako je krokové ústrojí. Manufaktura chce tímto názvem upozornit zejména na to, že její openworked strojky jsou vyvíjeny samostatně, aby vynikla jejich geometrická estetika, nejde jen o prosté odstranění kovu z již existujícího kalibru.
To je případ i Calibre 7139 s věčným kalendářem – nový věčný kalendář značka představila loni a jako obvykle kladla důraz zejména na jeho uživatelskou příjemnost: složitý mechanismus, který dokáže počítat nejen s různou délkou měsíců, ale také s přestupným rokem, lze totiž jednoduše nastavit jen za pomocí čtyř poloh korunky.
Calibre 7139, jehož můstky, základní deska, datové kolo, ukazatel přestupného roku a pérovník jsou skeletovány, značka uložila do pouzder hned dvou 41mm modelů – Code 11.59 by Audemars Piguet a Royal Oak. Kromě skeletování stojí za zmínku i to, že vlásek je do setrvačky zasazován ručně – mimochodem, v tomto velice náročném úkolu už v 19. století vynikaly ženy přezdívané královny hodinářství a v roce 1843 byl pro ně v Ženevě otevřen speciální kurz. V současné době toto řemeslo – po dvaceti letech praxe – ovládají dvě mistryně v manufaktuře Audemars Piguet a jejich um je vyhrazen pouze pro velice malé množství kalibrů.
Starobylé řemeslo je v nových věčných skeletovaných kalendářích propojeno s ryze současným designem. 41mm Code 11.59 by Audemars Piguet v sobě snoubí bílé zlato s černou keramikou, zatímco model Royal Oak kombinuje titan se zmíněnou amorfní slitinou vyvinutou v 60. letech minulého století – BMG –, která je velice odolná proti korozi.
Náročné řemeslo skeletování můžeme obdivovat i v dalších modelech, jako je 39mm Royal Oak „Jumbo“ Extra-Thin Openworked z kombinace titanu a BMG a 37mm Royal Oak Double Balance Wheel Openworked ze žlutého zlata. Součástky strojku barevně ladí s pouzdrem, tón v tónu.
A ještě zdaleka nekončíme…
V nejslavnější kolekci značky Audemars Piguet Royal Oak letos září i novinky s číselníky z tmavě zeleného polodrahokamu malachitu – značka jej využila hned na dva modely ze žlutého zlata s velikostí pouzdra 41 nebo 37 mm. Historie těchto dnes tak oblíbených číselníků se přitom datuje do 60. let minulého století, kdy byly v módě jasné barvy a hodináři přemýšleli, jak jimi rozzářit i hodinky.
V té době v německém městě Idar-Oberstein několik řemeslníků vyvinulo technologii, díky níž lze polodrahokam nařezat na tenké plátky. Převzal ji švýcarský výrobce číselníků Stern Frères a zdokonalil ji pro využití v hodinářství: vymyslel, jak 0,5mm plátky z kamene připevnit na tenounkou základní destičku číselníku. V té době se díky číselníkům z polodrahokamů proslavily značky jako Piaget či Vacheron Constantin; Audemars Piguet představil zdobné dámské hodinky s číselníky například z tygřího oka počátkem 70. let.
Značka AP letos neopomněla ani kolekci Royal Oak Mini, jež byla představena v roce 2024 s velikostí pouzder 23 mm a odstartovala trend minihodinek, které nosí nejen ženy, ale také někteří muži. První modely z bílého, žlutého nebo růžového zlata byly ozdobené starobylou šperkařskou technikou původem z Florencie. Spočívá v úderech drobného kladívka do povrchu kovu tak, aby byla vytvořena struktura složená ze stovek tisíců malinkých prohlubní připomínající jinovatku (AP používá termín frosted gold a modely s ním představila poprvé před deseti lety, v roce 2016). První hodinky AP byly povrchově dekorovány ručně a trvalo celý rok, než značka dokázala tento proces částečně mechanizovat.
Pro letošní novinky však AP zvolila zlato bez využití této techniky. Číselníky dvou nových modelů Royal Oak Mini zdobí buď černý onyx v kombinaci s diamantovými indexy a růžovým zlatem, nebo perleť podtržená žlutým zlatem pouzdra, tahu a indexů. Současné modely jsou inspirovány hodinkami z kolekce Royal Oak Mini uvedené v roce 1997.
Novinek se dočkala i modelová řada Code 11.59 by Audemars Piguet – nechybí nádherná časomíra Selfwinding Flying Tourbillon s velikostí pouzdra z bílého zlata 41 mm, jehož střední část je vytvořena z keramiky. Dekor číselníku, který se v této podobě užívá od roku 2023, navrhl švýcarský gilošér Yann von Kaenel, ředitel rodinné dílny Décors Guilloché ve švýcarském městě Cernier. Číselník tentokrát zdobí barva slonové kosti. Nutno dodat, že dekoru s drážkami, jež se směrem od středu k okraji prohlubují a zvětšují, nelze dosáhnout ručním gilošováním, zajímavý geometrický motiv je vytvořen pomocí raznic.
Neméně elegantní je i dvojice 38mm tříruček ze stejné kolekce s pouzdrem z růžového zlata a s černým číselníkem a černým řemínkem z aligátora, nebo se stříbrným číselníkem a zcela novým typem hnědého řemínku z teletiny s bílým prošíváním.
Audemars Piguet nezapomněl letos ani na milovníky chronografů a robustní modelové řady Royal Oak Offshore. Dva chronografy se samonátahem mají 43mm pouzdra – první verze je vyrobena z keramiky v odstínu Bleu Nuit, Nuage 50, jenž má svou pro značku vysoce symbolickou barvou mimo jiné připomínat noční oblohu nad švýcarským hodinářským údolím Vallée de Joux. Keramika je doplněna o titanové detaily a béžový číselník s dekorem Méga Tapisserie. Druhý model kombinuje titan s černou keramickou lunetou a kouřově zeleným číselníkem.
Mimochodem, titan použila AP poprvé v roce 1986 na klícku tourbillonu. Hodinky s titanovým pouzdrem z kolekce Royal Oak Offshore spatřily světlo světa roku 1998. A proč AP zvolila právě tuto kolekci? Z prostého důvodu: značka jako obvykle myslela na své sběratele a chtěla jim nabídnout rozměrově velkorysé hodinky, ovšem lehčí, než kdyby byly vyrobeny ze zlata a oceli. Původní titanové Royal Oak Offshore vážily 150 g, ocelové pak 220 a zlaté 410 gramů.