Vaše kolekce pro Vánoce 2026 se od těch předchozích barevně liší. Jaké barvy jste tentokrát použila?
Barevné řešení jednotlivých kolekcí je pokaždé trochu jiné. Dohromady je spíná červená, která je na lemech výrobků a také ji hodně používám ve výjevech na jednotlivých předmětech. Někdy mám ale převažující temně modrou – to byla kolekce Tichá noc. Nebo žlutou a olivovou – to byla kolekce Vánoční světla. Vloni převažovala zelená, když se porcelán hemžil dětmi a psy hrajícími si ve smrkovém lese. Ta letošní je růžovější, protože jsem chtěla vyjádřit barvy jídla, ingrediencí a surovin k vánoční hostině. A taky barevnost mého oblíbeného architektonického a interiérového stylu: měšťanského empíru.
Letošním tématem je Vánoční hostina, ale překvapivě se v ní nejčastěji objevuje zelí a cibule. Proč právě tato zelenina a nikoli honosnější pochoutky?
Každou kolekci zasazuji do nějakého historického období. Ta letošní nás posílá dvě stě let zpátky, do doby Beethovena, Schillera a Goetheho. Předloni jsem o nich napsala a ilustrovala populárně naučnou knihu pro starší děti i zvídavé dospělé. Jejich doba byla přelomová, pro německé dějiny je to určitý vrchol, který nelze zpochybnit. Přestože se vývoj společnosti tehdy posunul prudce vpřed, domácí zvyky zůstaly zaklesnuté ve středověku. Vařilo se z jednoduše dostupných surovin, které však jsou při dobrém zpracování vlastně lahůdkami.
Porcelán značky Hutschenreuther, tedy od společnosti Rosenthal, vzniká v Německu. Proto se snažím svými ilustracemi oslavit tradice středoevropské a především německé. Připomínala jsem domácí muzicírování, výzdobu domovů, pečení cukroví, návštěvy adventních trhů, tradici půlnočních mší, obdarovávání sousedů a potřebných – včetně divoké zvěře. Teď došlo i na přípravu vánoční hostiny. Nastudovala jsem si tradiční německá vánoční jídla. Od těch našich se liší, připomínají spíše naše svatomartinské hody. Němci jedí o Vánocích husu se zelím a také domácí klobásky. K pečené drůbeži se podává zelí červené. A tak se mi samy od sebe nabídly letošní barvy. Nádherné purpurové hlávky zelí a růžové tradiční klobásy.
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Časově bych dění ve vašich ilustracích zařadila do 19. století. Dočkáme se někdy kolekce, která by zachytila současné Vánoce?
Zařadila jste to přesně. Období, do kterého patří letošní kolekce, je dobou po napoleonských válkách, kdy si německé rozdrobené končiny uvědomily hodnotu svých dějin a tradic. A zároveň mezi Němci zářili vynikající tvůrci básní, divadelních her i oper, rodila se německá matematika, filozofie, přírodní vědy. Domovy byly zařízeny jednoduše zdobeným nábytkem. Ženy i muži odhodili paruky, česali a oblékali se přirozeně. Byla to doba nadějí a hledání sebevědomí.
Současnost vyobrazená na porcelánu mi trochu nedává smysl. Alespoň ne na porcelánu vánočním. Myslím, že Vánoce jsou svátky rozjímání a tiché pospolitosti, kdy se spíše ohlížíme. Prarodiče vzpomínají a chtějí vnukům zprostředkovat své dětské vzpomínky. Proto zobrazuji nostalgické výjevy, které patří do doby před sto či sto padesáti lety. Nejblíž k současnosti jsem se dostala v kolekci, která zobrazovala patálie s vánoční výzdobou – se zamotanými řetězy vánočního osvětlení. Tam jsem vzpomínala na své dětství v 70. letech 20. století.
Jak přistupujete k ornamentům, které porcelán lemují. Je bordura každý rok jiná?
Bordury se mění každým rokem, i když to možná běžným okem nepoznáte. Všechny kolekce dohromady spojuje červená a zlatá. Ale drobné opakující se prvky bordury napojuji na téma celé kolekce. Letos jsem na některé ozdoby přidala prvky dobové, které vycházely ze stylu měšťanského empíru. Doporučuji čtenářům, které zajímají dějiny slohů, navštívit buď pražské, anebo vídeňské uměleckoprůmyslové muzeum. Ve stálých expozicích v nich najdete rozsáhlé sbírky dobových textilií i nádobí a věřím, že se do jejich umírněné pastelové barevnosti zamilujete stejně jako já.
Kolekce pro letošní Vánoce je již v prodeji, ale vy jistě pracujete s předstihem. Máte už na stole návrhy pro příští rok, a můžete nám poodhalit, na jaké téma budou?
Návrhy pro příští Vánoce jsou už odevzdány a téma prozrazovat nesmím. Bude ale zase z historie.