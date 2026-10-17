Kolekce s názvem Serving Style je co do designu stejně vytříbená jako vkus Victorie Beckham, bývalé členky popové skupiny Spice Girls, úspěšné návrhářky a módní ikony. Patří do ní nejen minimalistické nádobí, ale také textilie a dekorativní předměty, které promění běžné stolování v luxusní zážitek.
Pro celou jídelní řadu od paní Victorie Beckhamové je typická čistá barevná paleta, v níž se snoubí bílá, stříbrná a odstíny zelené. Jednotlivé kousky se inspirují hnutím Arts and Crafts, které vzniklo v polovině 19. století ve Velké Británii a kladlo důraz na ruční výrobu, tradiční řemeslné techniky a vztah tvůrce k materiálu.
Nejvýraznějším kusem celé kolekce je sada talířů s řetízkovým vzorem, nechybí příbory s tepaným povrchem, a hitem se zřejmě stanou servírovací misky ve tvaru mušlí, které doplňují roztomilé lžičky. Kolekci dále tvoří sklenice se zvlněnými okraji nebo vázy na drobná květinová aranžmá.
Nejdostupnějším kouskem je sada čtyř kovových kroužků na ubrousky připomínající nádherně tvarovaný prsten, jejíž cena se pohybuje kolem 1 500 korun. Nejdražší položkou je dvanáctidílná jídelní souprava za 239 liber, tedy přibližně 7 000 korun.
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„Domov je místem, kde se odehrávají některé z nejvýznamnějších okamžiků našeho života. A tak jsem chtěla, aby vše působilo rafinovaně, ale ne příliš formálně. Všechny prvky dohromady působí s lehkostí,“ dodala ke kolekci sama autorka, Victoria Beckham.