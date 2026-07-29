Tenčí konstrukce, vyšší výkon. Samsung překvapuje

Klap. Klap. Nový Galaxy Z Fold8
Hledáte parťáka, který s vámi bez potíží zvládne celý den – od ranní kávy a rychlé kontroly zpráv až po večerní relax u oblíbeného seriálu? Úplná novinka Galaxy Z Fold8 je určena pro ty, kteří chtějí svůj obsah konzumovat naplno a bez kompromisů. Její tvar je od základu navržený tak, aby se čtení článků, sledování videí i hraní her stalo naprosto přirozeným a pohlcujícím zážitkem.
Vnější displej má praktický tvar, díky kterému telefon skvěle padne do jedné ruky. Můžete na něm velmi snadno odepisovat na zprávy nebo procházet sociální sítě, aniž byste museli telefon otevírat.
To pravé kouzlo se ale skrývá uvnitř. Po rozevření na vás čeká velký displej s poměrem stran 4:3, který si zamilujete při sledování filmů a videí. Obraz totiž přirozeně vyplní celou obrazovku a minimalizuje rušivé černé pruhy. A když telefon otočíte na výšku, promění se v perfektní čtečku s proporcemi klasické knižní stránky, jako stvořenou pro e-knihy a delší texty.
Galaxy Fold8 vyniká rovněž při tvorbě obsahu. Tvůrci ocení například chytrou funkci My FanCam. Ta dokáže u natočeného videa sledovat předem vybraný objekt a rovnou jej upravit do vhodného formátu. Bez složitých úprav je tedy video rovnou publikovatelné na sociální sítě.
Kapesní kancelář bez kompromisů
Vůbec poprvé přichází nejvyšší prémiová řada s označením Ultra také do rodiny skládacích telefonů, a to v podobě Galaxy Z Fold8 Ultra. Vedle ohromného osmipalcového displeje, který je jako stvořený pro multitasking a složitější pracovní úkoly, vás ohromí především jeho štíhlý design a dlouhá výdrž baterie podporující celodenní tvorbu.
Jak je u prémiových modelů zvykem, nechybí ani špičkový kamerový systém v čele s nadupaným 200Mpx fotoaparátem. Ten zajistí úroveň detailů, jakou znáte jen u profesionálních zrcadlovek. Nově integrovaná podpora HDR navíc zajišťuje, že se fotoaparát popere i se složitým protisvětlem nebo hlubokými stíny. Výsledkem jsou živé, prokreslené a realistické fotografie v každé situaci, které si budete chtít prohlížet znovu a znovu.
Ikonické véčko pro svobodnou tvorbu
Máte rádi telefony, které mají charisma a styl? Pak si vaše srdce jednoznačně získá Galaxy Z Flip8. Jde o ten nejtenčí a nejelegantnější Flip, jaký tu kdy byl. Váží jen 180 g a díky tloušťce 6,1 mm se snadno vejde do kapsy i menší kabelky.
Tato ikonická véčka byla stvořena pro bleskovou komunikaci a zábavu. Potvrzuje to také nové rozhraní vnějšího displeje FlexWindow, které usnadňuje přístup k důležitým aplikacím a funkcím využívajícím umělou inteligenci, aniž byste museli telefon otevřít.
Pravá zábava ale začíná při focení a tvorbě obsahu. Díky režimu FlexMode stačí telefon jen pootevřít, položit na stůl a rázem máte volné ruce pro vlogování nebo skupinová selfíčka. Při zaznamenávání zážitků v pohybu lze využít režim Camcorder Grip, který napodobuje způsob držení klasické retro kamery a nabízí praktické kolečko pro plynulé přibližování obrazu.
Hodinky, které s vámi udrží krok
Nová generace chytrých hodinek přináší komplexní přehled o vašem těle. Co všechno umí změřit?
- Životní funkce (Vitals): Proaktivně sleduje základní zdravotní stav během spánku.
- Skóre zdraví srdce (Heart Health Score): Srozumitelně hodnotí vaši kardiovaskulární kondici.
- Denní kardio zátěž (Daily Cardio Load): Pomůže vám optimalizovat trénink na základě reálného objemu cvičení a přesně odhadne, kolik potřebujete odpočinku.
- Index kondice (Fitness Index): Nabízí celkový pohled na vaši fyzickou zdatnost.
- Ochrana sluchu (Hearing): Poskytuje podrobné denní reporty a upozorní na nebezpečnou úroveň hluku.
Chytrý telefon by pochopitelně nebyl kompletní bez chytrých hodinek. Samsung proto letošní novinky doplňuje hned o dva modely, které fungují nejen jako stylový doplněk, ale především jako váš osobní strážce zdraví poháněný pokročilou umělou inteligencí.
Pro ty, kteří chtějí mít svou kondici pod kontrolou a přirozeně si budovat lepší návyky, jsou ideální volbou Galaxy Watch9. Nabízejí celodenní komfort díky lehkému hliníkovému pouzdru a pohodlným řemínkům, o kterých nebudete vědět ani během spánku. O komplexní přehled vašeho zdraví se stará chytrá zdravotní inteligence. Její stěžejní součástí jsou Životní funkce (Vitals). Ty proaktivně a do detailu sledují váš základní zdravotní stav během spánku a včas vás upozorní na jakékoliv významné odchylky.
Pokud vám naopak v žilách koluje adrenalin a rádi posouváte své limity, nadchne vás model Galaxy Watch Ultra2. Tyto extrémně odolné hodinky z titanu nabízí displej, který bez problémů přečtete i na ostrém horském slunci. Oproti předchozímu modelu dostaly o třetinu větší baterii, takže se na ně můžete plně spolehnout i během náročných vícedenních expedicí.
Na své si přijdou milovníci trailových běhů – hodinky dokonale zmapují terén, pomohou vám rozvrhnout síly do kopce, a dokonce samy upozorní, kdy a kolik tekutin byste měli vypít, abyste předešli vyčerpání či zranění. Stejně dobře ale fungují i pod hladinou. Při potápění se totiž automaticky promění v chytrý potápěčský počítač, který díky placené aplikaci Mares, bedlivě hlídá vaši hloubku, čas ponoru i bezpečné rychlosti pro vynoření.
Využijte předobjednávku a získejte spoustu výhod
Všechny novinky můžete předobjednávat za výhodnějších podmínek už od 22. července 2026 od 15:00, a to u vybraných partnerů nebo na e-shopu Samsung. Do běžného prodeje budou uvedeny 7. srpna.
Více informací včetně fotografií produktů naleznete na Samsung newsroom.