Instalace Hermès na veletrhu Salone del Mobile byla letos vystavěná z jednoduchých bloků a průchodů. Objekty se neukazovaly najednou, návštěvník je objevoval postupně, a v prostoru tak fungovaly jako symbolické orientační body. V minulých kolekcích bytových doplňků francouzský dům stavěl spíš na jednotlivých kusech – výrazných vázách, objektech nebo textiliích s jasným motivem. Letos hrálo větší roli jejich uspořádání v prostoru.
Základ nové kolekce Hermès Maison tvoří čtveřice materiálů – kámen, kov, kůže a kašmír. Mramorový stůl Stadium od britského dua Edward Barber a Jay Osgerby vychází z jezdeckého světa, který má značka zakódován ve své DNA, začínala jako výrobce koňských sedel. Má protáhlý tvar připomínající oválnou dráhu a je vyroben z mramorové intarzie, přesto působí lehce. Desku lemuje výrazný okraj odkazující na začištěné a leštěné hrany kůže; štíhlé nohy nesou dvoubarevný geometrický motiv inspirovaný parkurovými překážkami.
Barber & Osgerby se dlouhodobě pohybují mezi designem a architekturou. Navrhli olympijskou pochodeň pro letní olympijské hry v Londýně 2012 s perforovaným pláštěm pracujícím se světlem i prouděním vzduchu, pro Vitru vytvořili židli Tip Ton s jemným náklonem měnícím způsob sezení a pro Knoll zas kancelářskou židli Pilot s odlehčenou konstrukcí. Jejich věci drží pohromadě bez efektu. I tady stůl působí klidně a bez okázalosti.
Většina kolekce vznikla ve Studiu Hermès. Objekty, které značka dělá dlouhodobě – vázy, boxy, textilie –, se tu vracejí v nových materiálech a provedeních. Linie Palladion stojí na ručně tepaném kovu s lehce nerovným povrchem, který odráží světlo. Vázy a džbány doplňuje kůže, koňské žíně nebo dřevo, materiály se skládají přes sebe a zůstávají jasně oddělené.
Hermès dál rozvíjí práci s kůží a textilem. Kašmír, použitý pro výrobu plédů, se ručně tká v Nepálu, někdy s příměsí lnu, a pak se dál zpracovává barvením a sešíváním. Barva se do vláken vpíjí postupně, panely se spojují výšivkovým stehem a jednotlivé části zůstávají přiznané, podobně jako u korejské techniky bojagi, kdy se látka skládá z menších dílů. Výsledkem je strukturovaná plocha složená z jednotlivých částí. Součástí kolekce jsou i kožené boxy s barevnou intarzií a koše z perforované kůže s drobnými aplikacemi.