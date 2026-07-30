Kde se vzala, tu se vzala, Rimowa
Existují věci, které poznáte na první pohled. Rolex na zápěstí. Porsche na příjezdové cestě. A na letišti? Hliníkový kufr Rimowa. Možná je to zvláštní. Mluvíme přece o zavazadle. O něčem, co většinu času tráví v zavazadlovém prostoru letadla nebo na pásu mezi desítkami dalších kufrů. Přesto se právě z Rimowy stal jeden z největších symbolů moderního luxusního cestování.
Luxus, který nevznikl na Instagramu
Na rozdíl od mnoha značek, které popularitu získaly hlavně díky sociálním sítím, má Rimowa za sebou téměř stoletou historii. Německá společnost začala vyrábět kufry už ve 30. letech minulého století a později proslavila charakteristické hliníkové drážky, které dnes poznáte z druhého konce letištní haly. Právě ty nevznikly kvůli designu, ale kvůli větší pevnosti konstrukce. A možná právě v tom spočívá její kouzlo. U Rimowy totiž design následuje funkci, ne naopak.
Kufr, který vlastní všechny celebrity
Jacob Elordi, Lewis Hamilton, Roger Federer nebo Pharrell Williams. Seznam známých osobností, které s Rimowou cestují, je dlouhý. Zajímavé ale je, že kufr nikdy nepůsobí jako okázalý luxus. Nejsou na něm obří loga. Žádné monogramy přes celou plochu. Jen minimalistický design, který poznají hlavně ti, kdo se o módu a design skutečně zajímají.
Čím starší, tím lepší
Možná jediný luxusní produkt, u kterého drobné škrábance nejsou problémem, ale výhodou. Majitelé Rimowy často říkají, že jejich kufr začíná vypadat nejlépe až po několika letech cestování. Každá promáčklina nebo oděrka připomíná další destinaci a postupně vytváří něco jako cestovní deník zapsaný do hliníku. Je to podobná filozofie jako u kvalitních kožených bot nebo džínů. Čím déle je používáte, tím více získávají charakter.
Není to jen kufr. Je to investice?
Ano, cena může šokovat. Za základní kabinový model dnes zaplatíte okolo 30 tisíc korun, větší kufry stojí ještě výrazně víc. Na druhou stranu Rimowa dnes nabízí doživotní záruku a kufry jsou konstruované tak, aby vydržely desítky let. Výroba stále kombinuje moderní technologie s ruční prací a právě důraz na zpracování je jedním z hlavních důvodů vysoké ceny. Pokud létáte několikrát ročně, může být kvalitní kufr investicí podobně jako drahé hodinky. Nekupujete si jen produkt, ale věc, kterou budete používat možná dalších dvacet let.
Cestování je nová forma stylu
Mění se i samotný pohled na letiště. Dříve bylo jen přestupní stanicí. Dnes se stalo součástí módního světa. Stačí se podívat na fotografie celebrit z letišť. Outfit nekončí kabátem nebo teniskami. Kufr je stejně důležitou součástí celkového dojmu jako taška přes rameno nebo hodinky. I proto letos Rimowa rozšiřuje svou nabídku nejen o nové barevné varianty ikonických kufrů, ale také o kožené doplňky, cestovní organizéry nebo možnost personalizace jednotlivých modelů. Z cestovního vybavení se definitivně stal módní doplněk.
Tak vyplatí se?
Pokud cestujete jednou za dva roky na dovolenou, pravděpodobně ne. Jestli ale trávíte polovinu života na letištích, berete design stejně vážně jako kvalitu a chcete věc, která vydrží roky místo několika sezon, Rimowa je to, po čem sáhnout.