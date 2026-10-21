Klenot z říše uranu. Dům kultury v Ostrově odhalil krásu i krutost padesátých let

První květnový den roku 1955 byla v Ostrově u Karlových Varů velká sláva: komunističtí pohlaváři se mohli poprvé zabořit do měkkých sedaček divadelního sálu nově otevřeného domu kultury, zasvěceného horníkům z jáchymovských dolů. Kochali se velkolepým prostorem připomínajícím antický chrám, zlatými ornamenty a nástěnnými lampami. Jako zámecká dekorace působily dokonce i zdobené mříže větracích průduchů. Všemu vévodil obrovský skleněný lustr.
Netušili, že přímo nad jejich hlavami, v prostoru pod střechou, kam se i osvětlovači dostávali v hlubokém předklonu, byly na fošnách podkrovní konstrukce napsané dva vzkazy od politických vězňů, kteří dům stavěli: „Otroctvo jáchymovských vězňů“ a „Pravda vítězí 1954“. Nápisy zůstaly skryté dalších sedmdesát let. Až při renovaci budovy je objevili památkáři. Političtí vězni živořili v trestaneckém táboře L ve Vykmanově, dnes součásti Ostrova. „Elko“ bylo mezi jáchymovskými tábory výjimečné: radioaktivní prach tu nebyl jediným nebezpečím – vězni den co den sahali na radioaktivní rudu holýma rukama. A právě tito lidé pomáhali režimu vybudovat skvost, který si přijížděli prohlížet papaláši z celého světa.
Vloni se Dům kultury v Ostrově vrátil do téměř identické podoby, v níž se kdysi otevřel veřejnosti. Necelý rok trvalo památkářům, restaurátorům a řemeslníkům, aby mu vrátili původní barevnost a obnovili zlacení, svítidla i kovové a dekorativní prvky. Podle historika Lubomíra Zemana z Národního památkového ústavu dnes nemá mezi veřejnými kulturními stavbami 50. let v někdejším Československu obdoby: vidět tu lze nejen původní podobu fasády, ale nově i interiéry tak, jak je obdivovali první návštěvníci.
Sluneční město v neslunečné době
Starý Ostrov měl za sebou více než šest století historie, jeho nová část se však po válce stala pro režim nepopsaným listem, na který mohl vykreslit své představy o ideálním socialistickém městě. Nový Ostrov vznikal jako „sluneční město“ – racionálně naplánovaný svět plný světla, zeleně, moderního bydlení, škol, obchodů a kulturních institucí, který měl zároveň vychovávat nového člověka pro „krásnější svět“.
Nebyla to přitom jen utopie na papíře – začalo se rázně stavět. Kvůli prudce se rozvíjejícím jáchymovským dolům tu od roku 1947 rostlo podnikové sídliště a v roce 1953 už se počítalo se satelitním městem pro 16 tisíc obyvatel. „Sluneční město“ mělo ovšem i svou odvrácenou stranu: na jeho výstavbě se ve velké míře podíleli političtí vězni z nedalekého Vykmanova a celá uranová oblast tehdy fungovala jako přísně střežená uzavřená zóna, do níž se smělo jen se zvláštním průkazem. Společenským srdcem celé urbanistické vize se mělo stát náměstí s domem kultury, monumentálním představitelem socialistického realismu – sorely. Dům se měl stát „dokladem péče strany a vlády o naše pracující“, jak píše Jan Urban ve svém průvodci Ostrovem z roku 1959. O důležitosti, jakou mu režim přikládal, svědčí i pozoruhodný detail: jeho projekt byl hotový dřív než územní plán celého města.
Sorela se obracela do minulosti – půjčovala si z antiky, klasicismu i renesance a rozhodně nešetřila ornamentem a nákladnými materiály. V ostrovském domě kultury, kdysi přezdívaném „havířská katedrála“, je tenhle historizující koktejl dotažený téměř do krajnosti. Divadelní sál podle historika a památkáře Lubomíra Zemana připomíná řecko-římský chrám: světlé sloupy, modré stěny a zlacené ornamenty. Jinde v budově se objevují lidové vzory a motivy připomínající moravské výšivky.
Přitom se sovětská monumentální architektura zhlížela i v „baště imperialismu“, v amerických reprezentačních stavbách, jako jsou Bílý dům nebo Washingtonův památník. „Stavba Domu kultury v Ostrově vznikala v atmosféře 50. let 20. století, kdy umění mělo sloužit ideologii, ale zároveň v sobě neslo kontinuitu meziválečné moderny a stále ještě kvalitních řemeslných standardů,“ vysvětluje historik. Nebyla to náhoda – architekt Jaroslav Krauz se k Josefu Gočárovi hlásil jako ke svému vzoru. Muž, který se podílel i na výstavbě zdejšího sídliště, měl postavit krásný dům a zároveň do něj dostat všechno, co režim chtěl vidět – práci, pokrok a samozřejmě patřičnou ideologickou výbavu.
Protože mělo jít především o poctu horníkům, návštěvník na mnoha místech zahlédne motiv dvou zkřížených hornických kladívek. Typické symboly komunistické moci ale hledá marně. Architekt dal prostor divadelním maskám, lyrám, lipovým ratolestem nebo palmovým listům, na srp a kladivo či rudou hvězdu jako by „zapomněl“. Později ho podle Zemana kvůli tomu obvinili ze sabotáže a vyhodili. „Nepatřil mezi mukly, ale odnesl to taky,“ vysvětluje historik.
Další pozoruhodnou stopu tu zanechal Václav Lokvenc, sochař, malíř a grafik, který pro dům kultury vytvořil výjevy s hornickou tematikou. Při renovaci jeho obrazu Hornická slavnost – Vítání horníků v někdejší kavárně se ukázalo, že pod malbou zůstaly v omítce vryté obrysy původního návrhu jiného výtvarníka. Mezi nimi byla i tvář muže s bradkou, v níž historik rozeznává Lenina; druhou postavou mohl být Stalin.
Umělec však obě postavy vynechal a překryl je červenou vlajkou. Po roce 1968 se přitom sám ocitl na opačné straně režimu. Podle Lubomíra Zemana se stal disidentem a po listopadu 1989 byl prvním svobodně zvoleným primátorem Karlových Varů. Nejkrutější paradox však ční vysoko nad hlavami Ostrovanů. Monumentální sousoší horníka, studenta a ženy se snopem obilí na průčelí domu vytvořil Jaroslav Šlezinger – politický vězeň, kterého sem k této práci přivezli z nedalekého uranového lágru.
Umění pro věznitele
Jeho osud ve vykmanovském vězení ukazuje zrůdnost, s jakou stalinistický režim dokázal zacházet s „protistátními živly“. Jaroslav Šlezinger přitom prošel jedním lágrem už předtím, než ho komunistický režim poslal k uranu. V roce 1939 právě dokončil studium na pražské Akademii výtvarných umění, když nacisté po studentských demonstracích zasáhli proti českým vysokým školám. Byl zatčen a téměř tři roky strávil v koncentračním táboře Sachsenhausen.
Ani tam nepřestal tvořit: modeloval z chlebové střídy a právě v lágru vznikl první námět jeho pozdějšího sousoší Zaváté šlépěje, inspirovaného matkou a jeho budoucí ženou Marií. Po propuštění v roce 1942 se vrátil k normálnímu životu, oženil se a v Jihlavě si založil ateliér. V roce 1948 vytvořil před jihlavským gymnáziem sochu T. G. Masaryka, kterou komunisté později nechali odstranit a rozbít.
Po únoru 1948 se Šlezinger zapojil do protikomunistického odboje. V září 1949 ho zatkla Státní bezpečnost a v politickém procesu následujícího roku dostal pětadvacet let těžkého žaláře, přišel o majetek i občanská práva. Přes Mírov se dostal do vykmanovského tábora L, k němuž patřila nechvalně proslulá budova; vězni jí říkali Rudá věž smrti. Uranová ruda určená pro Sovětský svaz se sem svážela z dolů a v sedmipatrové cihlové věži se drtila a třídila. Vězni ji bez ochranných obleků vyváželi ve vozících do nejvyššího patra a sypali do drtiče, dole další pěchovali rozdrcenou rudu do železných barelů. Práci provázela oblaka radioaktivního prachu, který vězni vdechovali, ulpíval jim na oblečení a vítr ho roznášel po celém táboře. Oblečení přitom nosili i dál, mimo pracoviště. Zatímco v dole se člověk setkal s přímým zářením hlavně u rudné žíly, tady mu byl radioaktivní materiál nablízku prakticky nepřetržitě.
V srpnu 1954 byl Jaroslav Šlezinger odvolán z práce v „Elku“. Ještě téhož dne ho převezli do ústředního tábora, kde se setkal s bývalým spolužákem z Akademie. Toho Šlezingerův zdravotní stav vyděsil natolik, že ho odvedl k vězeňskému lékaři. Ten diagnostikoval „rozklad krve“ a vřed na dvanáctníku.
Krátce nato byl Šlezinger nasazen na stavbu ostrovského domu kultury. Režim využil jeho talent k vytvoření jedné z nejviditelnějších dekorací své nové výkladní skříně: monumentálního sousoší. Marie Bohuňovská ten paradox ve své knize Zaváté šlépěje shrnula bez milosti: „Mukl – člověk, kterého nezlomil ani koncentrák – byl nátlakem a násilím přinucen vytvořit dílo oslavující režim, který jeho samotného zabíjí.“
Jenže zatímco umělec ve dne modeloval oficiální obraz šťastné socialistické budoucnosti, potají pracoval na něčem úplně jiném. Vytvořil čtrnáct drobných reliéfů Křížové cesty a doprovodil je vlastními texty, v nichž propojoval Kristovo utrpení s utrpením politických vězňů. Podobné drobné plastiky a řezbářské práce vytvářel už ve vězení; podle vzpomínek také křížky nebo malé dárky, které se dostávaly k rodinám vězňů. Ostrovská Křížová cesta je dnes spolu s jeho reliéfem svatého Judy Tadeáše součástí památníku v kapli sv. Floriána.
Lehčí práce Jaroslavu Šlezingerovi život nezachránila. V listopadu se dostal do vězeňského oddělení nemocnice v Karlových Varech, odkud se po dvou týdnech vrátil k práci. V dubnu následujícího roku byl hospitalizován znovu, tentokrát už s rakovinou plic. Zemřel 2. srpna 1955 ve vykmanovské vězeňské nemocnici, ve čtyřiačtyřiceti letech – pouhé tři měsíce poté, co se Dům kultury v Ostrově s jeho sousoším na průčelí slavnostně otevřel. Rehabilitován byl až v roce 1990.
Dům, který se převlékal
„Kulturák“ žil po svém otevření pestrým životem: hrálo se tu divadlo, koncertovalo, promítaly se zde filmy i se tančilo, fungovala tu knihovna i biliár a scházeli se tady akvaristé, esperantisté i příznivci jógy nebo sportovního bridže. Oblíbený byl také romský orchestr s pěveckým sborem a dechová hudba Ostrovanka. Jedna z kluboven se příznačně jmenovala Červený salonek a na návštěvníky v ní z obrazu shlížel Lenin.
V roce 1962 převzalo dům kultury ředitelství Škody Ostrov, která tu vyráběla trolejbusy. Původní dokumentace se přitom z velké části nedochovala – těžba uranu i dění kolem jáchymovských dolů podléhaly utajení a podle starosty Ostrova Pavla Čekana si část archivu později pravděpodobně odvezla Škodovka. Nový správce neměl pro hornickou symboliku pochopení. „My nejsme horníci, my tu nechceme žádný hornický symbol. My vyrábíme trolejbusy,“ popisuje historik Lubomír Zeman tehdejší logiku podniku.
Plastická hornická kladívka proto zmizela, stejně jako původní zelený nátěr, odkazující k hornické barevnosti – zelená spolu s černou tvoří barvy hornické vlajky. Škodovákům se zalíbily jiné odstíny: zelenou překryla tmavě fialová, zlaté plochy seškrábali a přetřeli světle růžovou.
Další boj o podobu domu přišel po revoluci. Sorela byla pro mnohé příliš těsně spojená se stalinismem a podle historika bylo v 90. letech obtížné zachránit původní výzdobu domu kultury. Vadila i výzdoba Václava Lokvence na skle. Přestože zobrazovala jen dějiny hornické těžby na Jáchymovsku, měla být podle něj v roce 1990 „první věcí, která bude vymlácena“. Vadil i obraz Jarmily Kalašové Májová veselice – Tanec na louce, který dnes v hlavní hale vítá návštěvníky. Není na něm jediný komunistický symbol, prostě jen tancující mládež na louce. „Ale vypadá budovatelsky,“ krčí rameny Lubomír Zeman. Hrstka osvícených, mezi nimi i tehdejší ředitel domu kultury, zachraňovala, co se dalo. Z úcty k dějinám města a navzdory těm, kteří chtěli jeho poválečnou historii vymazat.
O třicet let později se přístup obrátil, tentokrát již oficiálně. Nápad proměnit dům kultury v Kulturně kreativní centrum Ostrov vznikl za podpory vedení města, a projekt dokonce získal příslib čtyřicetimilionové dotace. Na jaře 2024 město vypsalo veřejnou zakázku, smlouva s dodavatelem byla podepsána na podzim a práce se naplno rozběhly počátkem roku 2025. „Času bylo zoufale málo – původní termín připadal už na konec července. Nikdo přitom ještě netušil, kam až se rekonstrukce během několika měsíců rozroste,“ říká starosta Ostrova Pavel Čekan.
Projekt původně počítal především s restaurováním společenských sálů a modernizací scénické a jevištní techniky, hlavní divadelní sál měl zůstat stranou. Do hry ho dostal až monumentální lustr, jehož zavěšení už bylo na hraně životnosti. Když se kvůli němu začalo zasahovat do stropu a stěn, přišly na řadu památkářské sondy – a pod novějšími vrstvami se začalo blýskat zlato. Chemický rozbor potvrdil, že některé sádrové ornamenty byly skutečně zlacené; další sondy postupně odkrývaly původní barvy a dekorace, o jejichž podobě se kvůli chybějící dokumentaci téměř nic nevědělo. Znovu se objevila i hornická zelená.
S každým odhaleným kouskem z roku 1955 zároveň přibývala otázka, kam až zajít. Ani pro Lubomíra Zemana nebyl návrat k původní podobě samozřejmostí. „A i já jako historik jsem měl problémy v tom, že oživuju dobu, kterou bych oživit nechtěl,“ přiznává. Nakonec převážilo přesvědčení, že jestliže fasáda zůstává autentickým obrazem padesátých let, nemá smysl historii uvnitř maskovat.
Město proto přidalo i obnovu divadelního sálu a hlavního kinosálu. Během jediného týdne bylo postaveno na tři tisíce metrů kubických lešení. S výmalbou v různých odstínech modré se na portál jeviště vrátilo i zlacení lipových ratolestí, divadelních masek a ústředního motivu celé budovy – lyry. Celková rekonstrukce trvala devět měsíců – dům svou staronovou podobu ukázal poprvé vloni v říjnu – a vyšla na 130 milionů.
Pocta řemeslu
Řemeslná kvalita domu je patrná už zvenčí. Červený pískovec na fasádě je použit v obkladových deskách opracovaných tak, aby působily jako masivní kvádry antických staveb. Zblízka jsou na nich dodnes patrné stopy ruční práce kameníků – tesané okraje, drážky i rýhy po nástrojích. Uvnitř restaurátoři řešili stále jemnější detaily. V hlavní hale bylo mnoho dlaždic, které na zemi tvořily unikátní mozaiku, poškozených, a musely tak vzniknout repliky.
Zvláštní kapitolou byly lustry, které v roce 1955 na stavbu dodal národní podnik Lustry Kamenický Šenov. Každé ze dvou set svítidel se muselo rozebrat, odvézt do ateliéru, zkontrolovat a složit; chybějící skleněné komponenty se vyráběly podle původních výkresů a u některých dílů museli skláři znovu hledat správnou teplotu, při níž se sklo ve formě vytvaruje, aniž se poškodí. Renovací prošel také ústřední lustr v divadelním sále; jeho 450 komponentů se pak na místě sestavovalo jedenáct hodin.
Stejně pozoruhodné jsou dřevěné obklady – dub, ořech či mahagon v různých skladbách, podle prostoru pokaždé jiné. U dekorativní dýhy na soklech se restaurátoři domnívali, že jde o kořenici, patrně ořechovou; podle Lubomíra Zemana ji však návštěvník z Ruska určil jako ruskou břízu zpracovanou způsobem typickým pro 50. léta.
Znovu se muselo zvládnout umělé mramorování a další postupy, které staří fachmani běžně ovládali, zatímco dnes je umí jen hrstka lidí. A vrátila se i někdejší hornická kladívka odstraněná za časů Škodovky – tentokrát už ne plasticky, ale iluzivní malbou. Umělecký kovář Robert Kabeš, který měl na starost repasi kovových prvků, řekl: „Vím, že na stavbě domu kultury pracovali političtí vězni – mezi nimi i profesoři, právníci či kněží. Přesto dokázali odvést v tom našem řemesle velmi dobrou práci. Toho si cením a obdivuji to.“
Návrat Domu kultury v Ostrově do roku 1955 nepojalo město jako nostalgickou oslavu sorely. Součástí obnoveného domu je také patnáctiminutový film věnovaný osudům jeho nedobrovolných stavitelů, v němž zaznívají i autentické výpovědi některých z nich – tedy i ceně, za kterou někdejší režim svou výkladní skříň pořídil.