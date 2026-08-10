Návrat do budoucnosti. Hliníkový kufr je lehký a odolný zároveň

Hliníkové kufry mají zvláštní schopnost působit nostalgicky i futuristicky zároveň – asi jako rekvizita ze starého filmu o cestování do budoucnosti. Louis Vuitton teď představil svůj první model z tohoto materiálu – Horizon Aluminum, který pro značku navrhl Marc Newson, australský umělec patřící už desítky let mezi největší hvězdy průmyslového designu.
Navrhoval snad všechno – od nádobí pro Tefal či interiérů letadel společnosti Qantas přes automobily Ford, pero Hermès či brokovnici Beretta až po dalekohledy AI, samurajský meč nebo Apple Watch, které vytvořil v roce 2015. Ať už pracuje na čemkoliv, vždy se drží stejné estetiky – organických futuristických tvarů bez ostrých hran a téměř obsesivní technické preciznosti. New York Times o něm kdysi napsaly: „Existuje něco, co Marc Newson nenavrhl?“
Jeho nejslavnější dílo vzniklo už v osmdesátých letech. Lehátko Lockheed Lounge s hladkou hliníkovou konstrukcí a biomorfní siluetou dnes pravidelně láme aukční rekordy a v roce 2015 se prodalo za více než 2,5 milionu liber. Právě fascinace hliníkem se propsala i do modelu Horizon Aluminium.
Louis Vuitton Horizon Aluminium
Kolekce odkazuje na historické hliníkové kufry, které módní dům vyráběl už na konci 19. století pro tehdejší dobrodruhy a cestovatele. Reliéfní monogram na skořepině přitom neslouží jen jako dekorace, ale i jako konstrukční prvek zpevňující celé zavazadlo. Marc Newson se navíc snažil odstranit téměř všechny viditelné technické detaily. Horizon Aluminum je podle značky prvním hliníkovým kufrem bez viditelných nýtů.
Hliník ostatně není pro Marca Newsona jen efektní materiál. Designér, který už od dětství hodně cestoval po Evropě a Asii, o něm mluví skoro s posedlostí – fascinuje ho jeho lehkost a odolnost. I proto nový kufr působí jako objekt navržený pro dlouhé roky používání, ale i pro pár estetických šrámů z cest – trochu jako luxusní verze věcí, které bývají nejkrásnější až ve chvíli, kdy nesou stopy času.
Marc Newson přitom dlouhodobě mluví o odporu k jednorázovým produktům. „Vždy se mi líbila myšlenka udělat něco jednou a udělat to pořádně, vytvořit něco, co můžete mít navždy, jako sochu,“ řekl letos pro web Dezeen. Ať už člověk považuje luxusní kufr za vrchol designu, nebo za statusový objekt, v případě Marca Newsona je fascinující sledovat, s jakou vážností dokáže přemýšlet i o věci, kterou většina lidí vláčí po letišti v teplácích a s kelímkem kávy v ruce.