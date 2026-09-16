Burger King představil kabelku velkou jako kuřecí nugetka. Nechybí ani omáčka


Kabelka Burger King Le Nuggette | foto: Burger King

Jan Houška
  16:00
Kabelky už dávno nemusí být praktické. A Burger King se rozhodl tento trend dovést do extrému. Řetězec rychlého občerstvení představil limitovanou mikro kabelku Le Nugguette, která je velká zhruba jako jedna kuřecí nugetka.

Le Nugguette vznikla u příležitosti uvedení nových kuřecích nugetek do celostátní nabídky Burger Kingu v USA, a to společně s novou řadou omáček. Miniaturní doplněk si přitom pohrává s aktuálním trendem extrémně malých kabelek, které se z praktického předmětu mění spíš v módní statement.

V tomto případě je zmenšování dovedeno téměř k absurditě. Kabelka má velikost jediné nugetky a je navržená tak, aby se stala především nepřehlédnutelným módním doplňkem. Telefon, peněženku nebo klíče si do ní zkrátka neschováte.

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Čtyři omáčky, čtyři verze

Nejzábavnější částí Le Nugguette jsou detaily. Ke každé kabelce patří jeden ze čtyř přívěsků inspirovaných novými omáčkami Burger Kingu, a to Special Savory, Honey Mustard, Buffalo a Sweet & Sour.

Kabelka tak získává prvek překvapení, kdy předem totiž není jasné, kterou variantu omáčkového přívěsku právě dostanete. Z módního doplňku se tak trochu stává sběratelská záležitost.

A aby spojení módy a fast foodu bylo kompletní, součástí balení je také kód na čtyřkusovou porci nových nugetek. Kabelka tak nedoprovází pouze kampaň, ale rovnou i produkt, který ji inspiroval.

Když se fast food potká s módou

Burger King ostatně neskrývá, že celá myšlenka vznikla hlavně pro zábavu. „Při uvádění našich nových, kvalitnějších nugetek jsme si chtěli trochu užít legraci a propojit módu s jídlem,“ uvedla viceprezidentka pro marketingovou komunikaci Burger King USA Allison Smithová pro portál Hypebeast.

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