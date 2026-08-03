Když se mistrovská díla vracejí na světlo

Existují obrazy, které známe z knih, muzeí nebo reprodukcí. A pak jsou takové, které jako by se na dlouhou dobu vytratily. Visely v soukromých vilách, rodinných bytech nebo zůstávaly po generace pečlivě střeženým dědictvím. Právě ty nyní vycházejí znovu na světlo.
Výstava Emil Filla (1882–1953) ze soukromých sbírek v Galerii KODL představuje více než padesát obrazů jednoho z nejvýznamnějších českých modernistů. Mnohé z nich veřejnost neviděla desítky let, některé byly známé pouze z historických fotografií či odborné literatury. Díky důvěře soukromých sběratelů se dnes znovu stávají součástí veřejného prostoru.
Na výstavě se tak neodhaluje pouze Fillův mimořádný talent. Každé dílo v sobě nese i další vrstvu – příběh lidí, kteří jej kdysi získali, chránili a předávali dalším generacím. Obrazy přežily svého autora, dvě světové války, znárodnění i společenské změny minulého století. Jejich osudy jsou mnohdy stejně fascinující jako samotná malba.
Vedle ikonických Zlatých rybiček u okna, kubistického Poprsí ženy nebo slavné Čtenářky, nejdražšího Fillova díla prodaného v aukci Galerie KODL, návštěvníci objeví i méně známá díla, která rozšiřují pohled na Fillovu tvorbu. Výstava ukazuje umělce v celé jeho šíři – od raných expresivních obrazů přes kubismus až po monumentální krajiny a pozdní malby. Především ale připomíná, že Emil Filla nebyl autorem jediné slavné etapy, nýbrž tvůrcem, který se celý život vyvíjel a překvapoval.
Možná právě proto působí tato výstava tak současně. Není jen o historii umění, ale také o hodnotě kulturní paměti, důvěře mezi sběrateli a institucemi a o okamžicích, kdy se díla po desetiletích znovu setkávají se svými diváky.
Mnohé výstavy představují známá jména. Tahle nabízí ještě něco vzácnějšího – možnost spatřit obrazy, které se veřejnosti ukazují jen výjimečně. A právě v tom spočívá její největší kouzlo.