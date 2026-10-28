Janja Prokić o nové kolekci šperků Albedo: Na labutích mě fascinuje jejich věrnost

Janjo, jaká je tvá nová kolekce? Působí na mě velmi opulentně, co do tvarů, tak i velikosti kamenů...
Myslím, že jsem měla tvarově a velikostně daleko bláznivější kolekce. Tahle je ale jiná asi v tom, že i ty největší šperky jsou stále velmi delikátní, až křehké. Šlo mi o to, aby na první pohled nebylo zřejmé, zda byl šperk vyroben ve viktoriánské době, nebo právě v roce 2026. Je to zatím moje technologicky a zlatnicky nejpropracovanější kolekce a mám z toho radost! Myslím, že nová kolekce je velmi jemná a pohybuje se někde na pomezí šperků pro holčičky a šperků, které se dědí po generace.
Proč se hlavním symbolem stala právě labuť? Máš s tímto zvířetem nějaký osobní zážitek?
Symbol labutě ke mně přišel náhodně, jako vždy v procesu tvorby. Labuť jsem měla poslední dva roky v hledáčku především z osobních důvodů. Jsem tak trochu ornitolog amatér. (směje se) Mám malý dalekohled a na chalupě se bavím tím, že chodím pozorovat ptáky. Na labuť úplně dalekohled nepotřebujete, ale i přes znovu objevenou lásku k ptactvu jsem znovu objevila i lásku k tomuto druhu. Jsou fascinující! Líbí se mi, že tvoří pár na věky věků, mají svůj domov, do kterého se každý rok vracejí hnízdit, a nejvíc mě dojímá, jak dospělá labuť vozí svá mláďata na zádech! Kromě ptáků ráda pozoruji také hvězdy a souhvězdí Labutě. To je jedno z nejkrásnějších na obloze. Je úchvatné svou jednoduchostí. Navíc leží na Mléčné dráze a má své vlastní mlhoviny. Takže důvodů ke zpracování labutě bylo mnoho.
Jaký šperk z kolekce je ti nejbližší? Co by sis k němu oblékla a kam bys v něm vyrazila?
V rámci každé kolekce si vyrobím šperk jen pro sebe. Tento rok jsem si vytvořila otevírací medailon s měsíčním kamenem z Cejlonu. Z jedné strany je kámen a z druhé jsou silně strukturované mraky. Je to takový můj vlastní otevírací vesmír, uvnitř kterého je po otevření možné vidět malou labuť, jak se plaví po vodní hladině. Tento náhrdelník je doplněný diamanty a také rubínem v barvě pigeon blood (sytě červený odstín s jemným purpurovým podtónem, pozn red.). Je to nejvzácnější barva rubínu a specifická je i svou čirostí. K tomu jsem si vyrobila ještě kruhové náušnice jen s rubíny. Nosím to ke všemu, na večer, ale i přes den k bílému tričku a džínám. Jsem ráda, když moje šperky fungují nehledě na oděv a stanou se denním talismanem pro svého nositele.
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Název kolekce Albedo znamená bílý, ale také očištění, vyjasnění, osvícení... Je to i životní fáze, ve které se nacházíš?
Doufám, že ano! Alespoň to tak cítím. Minulý rok jsem s kolekcí Eiréné měla silnou potřebu vrátit se sama k sobě a tento rok odhazuji věci, které už mi neslouží a stahují mě někam, kde už mám pocit, že nemám být. Myslím, že někdy nestačí jen nechat věci za sebou, ale je potřeba se od nich i energeticky očistit, aby člověk mohl jít dál v jiné, čisté energii.
Který kousek z nové řady je nejnákladnější a který naopak nejdostupnější?
V rámci každé kolekce, která kdy vznikla, vymýšlím a vyrábím poměrně širokou škálu šperků, co se týká jejich hodnoty. Zaměřuji se převážně na šperky ze zlata, kde pro mě důležitou roli hraje i kvalita drahokamů a polodrahokamů, které sama osobně vybírám. Dělám i šperky na míru pro klienty, které jsou nejnákladnější, ale jedná se o originál, pouze jediný kus, který budete mít jen vy, s nejkvalitnějšími kameny. To už jsou investiční šperky, takzvané high jewellery.
Ráda ale také stále pracuji se stříbrem, protože mi umožňuje dělat velké, výrazné šperky, které jak svou váhou, tak i výslednou cenou nositelné. Stále si pamatuji na svá studijní léta, kdy jsem velmi toužila mít něco od svého oblíbeného designéra, ale neměla jsem na to peníze a bylo mi to velmi líto. To je také důvod, proč se stále snažím mít v nabídce i kousky, na které je reálné si našetřit.