Dior otevírá v Miláně novou restauraci. Povede ji šéfkuchař se 14 michelinskými hvězdami

Znovuotevření milánského domu přichází po téměř dvouleté rekonstrukci a časově se potkává s týdnem módy. Dior tak svou novou adresu představí v okamžiku, kdy bude italská metropole plná pozornosti módního i kulturního světa.
Dior v novém kabátě
Historickou budovu kompletně proměnil architekt Peter Marino, který za sebou má spolupráci s řadou nejvýznamnějších světových luxusních značek. Na třech podlažích se nyní potkávají móda, šperkařství, parfémy a domácí kolekce Dior Maison.
Interiér pracuje s množstvím zeleně, živými stěnami, terasami a vnitřními dvory. Doplňují je umělecká díla a současný nábytek, takže návštěva butiku má být spíš pohlcujícím kulturním a lifestylovým zážitkem než klasickým nakupováním.
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Restaurace od šéfkuchaře se 14 hvězdami
Enrico Bartolini patří k nejvýraznějším osobnostem současné italské gastronomie. Jeho milánská restaurace Enrico Bartolini al Mudec je jediným podnikem ve městě, který drží tři michelinské hvězdy. Napříč celou svou gastronomickou skupinou, která působí v Itálii i v zahraničí, jich Bartolini nasbíral celkem 14.
Pro Dior však nepřipravuje jednoduše další kopii svého gastronomického rukopisu. Jeho přístup stojí na myšlence, že každá restaurace má vzniknout podle konkrétního místa. Vychází ze starých receptů, které interpretuje současným způsobem, přičemž důležitou roli hrají rovnováha, chuť i výživová hodnota, popisuje Paris Select.
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Od snídaně až po večerní aperitivo
Monsieur Dior nebude restaurací určenou pouze pro slavnostní večeře. Její koncept je postavený na celém dni. Ráno nabídne snídaně pro návštěvníky, kteří se chystají nakupovat v butiku, přes den přijde na řadu oběd a odpoledne tradiční čaj. Večer se podnik promění v místo pro večeři a aperitivo. Součástí bude také koktejlový bar a možnost posedět na venkovní terase.