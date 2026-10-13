Zelený merch města Znojma
Tomu říkáme suvenýr! Znojmo slaví 800 let od svého založení a při této příležitosti spojilo síly s designérským studiem Kabinet Works. Společně vytvořili kolekci Znojmo 800, ve které najdete zelené vázy Dechem s ilustracemi Michala Bačáka, svíčky ve tvaru znojemské nakládačky od Knot Knot Candles nebo zelené ponožky od Ferdinand Socks.
Janja Prokić s květinou na dlani
Šperkařka Janja Prokić se vrací k volné tvorbě. Na Designbloku představila tři autorské sochy s názvem Albedo – labuť, ptáčka a dlaň s květinou. Objekty kombinují tavené sklo a bronz, místy jsou pozlacené 24karátovým zlatem. Odkazují přitom na tradiční zdroje Janjiny inspirace, mezi něž patří příroda, šamanismus a pohádky.
U jednoho stolu s Ivem Jedličkou
Umělkyně Lucie Jindrák Skřivánková otevřela veřejnosti svůj prázdninový dům Stair House. V jeho interiéru najdete skutečné mistrovské dílo – masivní, ručně intarzovaný jídelní stůl. Jeho autor Ivo Jedlička ho ozdobil symboly schodiště, slunce, hvězdné oblohy či ptáků.
Kristýna Šumberová: Pojďte si hrát
Dětská hračka, nebo krásný dřevěný objekt? Studentka interiérového designu Kristýna Šumberová vytvořila stavebnici inspirovanou českou barokní architekturou. Kostky a barevná průčelí vybízí děti i dospělé k poznávání kulturního dědictví a zároveň rozvíjí prostorovou představivost.
Dotkni se mě
Nad těmito unikátními keramickými nádobami se vám zastaví dech. Umělkyně Blanka Němcová do nich otiskla svá putování krajinou, během nichž sbírá horniny a přírodní materiály. Následně s nimi experimentuje a ručně je modeluje za pomoci prastarých technik. Jak říká sama autorka: v těchto dílech přetrvává širá paměť země.
Hlava v teple
V téhle rodině se ručně plete už od roku 1948. Značka Když Kristián Usne ovšem letos představila novou kolekci čepic, kterou vytvořila ve spolupráci s herečkou Beátou Kaňokovou. Hitem jsou barevné modely s bambulemi a klapkami na uši, nechybí ani kukly pro dospělé nebo bonetky s mašlemi.
Na věčné časy
Nábytek, který přetrvá věky, ukázal oceňovaný designér Jiří Krejčiřík v kolekci Sand Preludium. Patří do ní stolky z křemenného pískovce, jejichž desky Jiří osobně vyřezal v lomu Vyhnánov. Jde přitom o stejný druh pískovce, který byl použit při rekonstrukci Nového proboštství na Pražském hradě.
Domácí mazlíčci z porcelánu
Je libo porcelánovou partu krys, šneka či netopýra? Keramická umělkyně Nonna Lorenz prozkoumala vztah mezi tradicí a současnou vizuální kulturou. Na základě toho vytvořila ručně modelované sošky, v nichž oslavuje to nejlepší z porcelánových manufaktur 19. století a jedinečnost zvířecí říše.
Vánoce zdobí Poniklé
Jak mohou vypadat Vánoce se skleněnými perličkami z Poniklé v moderním hávu, představila firma Rautis. Ve spolupráci se studiem Mikolášková & Drobná se inspirovala šperky z obrazů starých mistrů a vytvořila kolekci ozdob La Bella. Tradiční ozdoby a řetězy tak získaly podobu drobných klenotů.
Šátky pro fanoušky Marcela Prousta
Zachumlat se do vzpomínek na letní dovolenou u moře umožňuje nová kolekce šátků Anny Schwitzer. Designérka se při jejich návrhu inspirovala románem Hledání ztraceného času, Středozemním mořem a nekonečnými horizonty. Na lehkých hedvábných šátcích tak najdete motivy větru, světla či mořské hladiny.