Hořící okurka i porcelánové krysy. 10 nejzajímavějších objevů z Designbloku


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Kolekce Luxury Pets od Nonny Lorenz. | foto: Nonna Lorenz

Karolína Minaříková Krupková
  15:00
Design má sílu dojmout, vyprávět příběhy i pobavit. Ukázal to 28. ročník Designbloku, každoroční přehlídky toho nejlepšího z české scény. Vybrali jsme z ní deset novinek a objevů, které nás zaujaly svou nápaditostí i řemeslným zpracováním.

Zelený merch města Znojma

Zelené vázy od značky Dechem a ilustrátora Michala Bačáka jsou součástí merche...
Svíčky ve tvaru znojemské nakládačky od Knot Knot Candles nebo zelené ponožky...

Tomu říkáme suvenýr! Znojmo slaví 800 let od svého založení a při této příležitosti spojilo síly s designérským studiem Kabinet Works. Společně vytvořili kolekci Znojmo 800, ve které najdete zelené vázy Dechem s ilustracemi Michala Bačáka, svíčky ve tvaru znojemské nakládačky od Knot Knot Candles nebo zelené ponožky od Ferdinand Socks.

Janja Prokić s květinou na dlani

Šperkařka Janja Prokić se vrací k volné tvorbě. Na Designbloku představila tři autorské sochy s názvem Albedo – labuť, ptáčka a dlaň s květinou. Objekty kombinují tavené sklo a bronz, místy jsou pozlacené 24karátovým zlatem. Odkazují přitom na tradiční zdroje Janjiny inspirace, mezi něž patří příroda, šamanismus a pohádky.

U jednoho stolu s Ivem Jedličkou

Ručně intarzovaný jídelní stůl od Iva Jedličky.
Ručně intarzovaný jídelní stůl od Iva Jedličky.

Umělkyně Lucie Jindrák Skřivánková otevřela veřejnosti svůj prázdninový dům Stair House. V jeho interiéru najdete skutečné mistrovské dílo – masivní, ručně intarzovaný jídelní stůl. Jeho autor Ivo Jedlička ho ozdobil symboly schodiště, slunce, hvězdné oblohy či ptáků.

Kristýna Šumberová: Pojďte si hrát

Stavebnice od studentky designu interiéru Kristýny Šumberové.
Stavebnice od designérky Kristýny Šumberové.

Dětská hračka, nebo krásný dřevěný objekt? Studentka interiérového designu Kristýna Šumberová vytvořila stavebnici inspirovanou českou barokní architekturou. Kostky a barevná průčelí vybízí děti i dospělé k poznávání kulturního dědictví a zároveň rozvíjí prostorovou představivost.

Dotkni se mě

Keramické vázy Blanky Němcové, které představila v roce 2026 na Designbloku.
Keramické vázy Blanky Němcové, které představila v roce 2026 na Designbloku.

Nad těmito unikátními keramickými nádobami se vám zastaví dech. Umělkyně Blanka Němcová do nich otiskla svá putování krajinou, během nichž sbírá horniny a přírodní materiály. Následně s nimi experimentuje a ručně je modeluje za pomoci prastarých technik. Jak říká sama autorka: v těchto dílech přetrvává širá paměť země.

Hlava v teple

Značka Když Kristián Usne představila novou kolekci čepic, které vytvořila ve...
Značka Když Kristián Usne představila novou kolekci čepic, které vytvořila ve...

V téhle rodině se ručně plete už od roku 1948. Značka Když Kristián Usne ovšem letos představila novou kolekci čepic, kterou vytvořila ve spolupráci s herečkou Beátou Kaňokovou. Hitem jsou barevné modely s bambulemi a klapkami na uši, nechybí ani kukly pro dospělé nebo bonetky s mašlemi.

Na věčné časy

Nábytek, který přetrvá věky, ukázal oceňovaný designér Jiří Krejčiřík v kolekci Sand Preludium. Patří do ní stolky z křemenného pískovce, jejichž desky Jiří osobně vyřezal v lomu Vyhnánov. Jde přitom o stejný druh pískovce, který byl použit při rekonstrukci Nového proboštství na Pražském hradě.

Domácí mazlíčci z porcelánu

Kolekce Luxury Pets od Nonny Lorenz.

Je libo porcelánovou partu krys, šneka či netopýra? Keramická umělkyně Nonna Lorenz prozkoumala vztah mezi tradicí a současnou vizuální kulturou. Na základě toho vytvořila ručně modelované sošky, v nichž oslavuje to nejlepší z porcelánových manufaktur 19. století a jedinečnost zvířecí říše.

Vánoce zdobí Poniklé

Vánoční ozdoby od firmy fRautis a studia Mikolášková & Drobná. Designblok, 2026
Vánoční ozdoby od firmy Rautis a studia Mikolášková & Drobná. Designblok, 2026

Jak mohou vypadat Vánoce se skleněnými perličkami z Poniklé v moderním hávu, představila firma Rautis. Ve spolupráci se studiem Mikolášková & Drobná se inspirovala šperky z obrazů starých mistrů a vytvořila kolekci ozdob La Bella. Tradiční ozdoby a řetězy tak získaly podobu drobných klenotů.

Šátky pro fanoušky Marcela Prousta

Kolekce hedvábných šátků Anny Schwitzer.
Nová kolekce šátků Anny Schwitzer. Designblok 2026.

Zachumlat se do vzpomínek na letní dovolenou u moře umožňuje nová kolekce šátků Anny Schwitzer. Designérka se při jejich návrhu inspirovala románem Hledání ztraceného času, Středozemním mořem a nekonečnými horizonty. Na lehkých hedvábných šátcích tak najdete motivy větru, světla či mořské hladiny.

Kolekce Luxury Pets od Nonny Lorenz.
Nová kolekce šátků Anny Schwitzer. Designblok 2026.
Kolekce hedvábných šátků Anny Schwitzer.
Vánoční ozdoby od firmy fRautis a studia Mikolášková & Drobná. Designblok, 2026
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