Damiani: Sto let italského šperkařského mistrovství v Praze

Příběh Damiani píše sto let vizionářského designu
Když se řekne italský šperk, jen málokteré jméno rezonuje tak silně jako Damiani. Rodinný klenotnický dům, jehož historie se začala psát v roce 1924 ve Valenze, dnes představuje symbol nadčasové elegance, špičkového řemesla a inovativního designu. Právě tyto hodnoty nyní mohou objevovat i čeští milovníci luxusu v pražském butiku Grenardi, který představuje výběr ikonických kolekcí značky.
Damiani je výjimečný nejen svou téměř stoletou historií, ale také tím, že dodnes zůstává v rukou rodiny svého zakladatele Enrica Damianiho. Vedení společnosti dnes zastupuje již třetí generace, která navazuje na tradici precizní ruční výroby a mimořádného citu pro krásu. Výsledkem jsou šperky, jež si získaly obdiv aristokracie, světových celebrit i náročných sběratelů po celém světě. O prestiži značky svědčí také rekordních osmnáct ocenění Diamonds International Awards.
Kolekce Mimosa oslavuje ženskou sílu skrze zdánlivý chaos
Jednou z nejvýraznějších kolekcí, kterou mohou zákazníci v Grenardi obdivovat, je Mimosa. Inspirací se stal stejnojmenný květ, tradiční symbol Mezinárodního dne žen v Itálii. Na první pohled jemná květina ukrývá nečekanou odolnost a právě tuto symboliku přenáší Damiani do svých šperků. Charakteristický design založený na principu „zdánlivého chaosu“ kombinuje drahokamy různých velikostí a tvarů do fascinující mozaiky světla. Výsledkem jsou šperky plné energie, ženskosti a osobitosti.
Ikonické kolekce Belle Époque a Margherita v aktuální nabídce Grenardi
Pozornost poutá také ikonická kolekce Belle Époque, inspirovaná obdobím zrodu filmu. Dynamická hra geometrických tvarů vytváří dojem pohybu a lehkosti, zatímco diamanty a barevné drahokamy podtrhují její sofistikovaný charakter. Právě tato kolekce patří dlouhodobě mezi nejžádanější symboly značky Damiani.
Romantickou stránku italského designu reprezentuje kolekce Margherita, inspirovaná královnou Markétou Savojskou. Florální motiv sedmikrásky zde získává moderní podobu díky kombinaci diamantů, žlutých safírů, akvamarínů či růžových turmalínů. Nová řada Margherita Bloom navíc přináší do šperků barvy italské přírody a středomořské atmosféry.
Komplexní svět Damiani v srdci Prahy
Součástí nabídky je také minimalistická kolekce D.Side, na jejímž návrhu spolupracoval herec Brad Pitt. Elegantní linie a čistý design z ní učinily jednu z nejvýraznějších moderních kolekcí značky.
Butik Grenardi tak otevírá dveře do světa, kde se snoubí italská vášeň pro krásu, rodinná tradice a mistrovská práce s drahými kameny. Damiani zde nepředstavuje pouze šperky, ale příběhy, emoce a okamžiky, které přetrvávají po generace.