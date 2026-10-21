Zatímco tehdy za jejich návrhem stál Karl Lagerfeld, současnou verzi připravil kreativní ředitel Matthieu Blazy. Výsledek? Více než 1 380 hodin ruční práce, tisíce třpytivých ozdob a jeden mimořádně osobní návrat do minulosti.
O třicet let později
V roce 1997 vystoupila Céline Dion na Oscarech v třpytivých stříbrných šatech Chanel s hlubokým výstřihem a diamantovým náhrdelníkem ve tvaru komety. Ten večer se zapsala do historie jako první interpretka, která během jediného oscarového ceremoniálu zazpívala dvě skladby. Téměř o třicet let později se rozhodla tento okamžik připomenout. Tentokrát ale na vlastním koncertě v Paříži.
Karl Lagerfeld potkává Matthieua Blazyho
Původní šaty pocházely z haute couture kolekce Chanel pro jaro 1997, kterou navrhl Karl Lagerfeld. Jejich novou podobu dostal na starost Matthieu Blazy, současný kreativní ředitel francouzského módního domu. Zatímco Lagerfeld vsadil na hluboký výstřih a splývavý střih, Blazy model přepracoval do korzetových šatů s výrazným výstřihem ve tvaru srdce. Stříbrné a tmavě modré odstíny doplnil rafinovanou výšivkou, která při pohybu připomínala hvězdný prach.
Na výrobu bylo potřeba více než 6 000 ozdobných kamenů, 5 000 perel a přesněji řečeno více než 1 380 hodin práce. Celý model vznikal ručně v historických ateliérech Chanel na pařížské adrese 31 Rue Cambon.
Náhrdelník, který spojuje dvě módní éry
Pozornost si zasloužil také šperk, který zpěvačka oblékla. Chanel pro ni vytvořil novou interpretaci náhrdelníku Comète, inspirovaného šperkem z jejího oscarového vystoupení. Náhrdelník z platiny a osmnáctikarátového bílého zlata zdobilo 1 080 diamantů o celkové hmotnosti přes 67 karátů. Jeho historie přitom sahá až do roku 1932, kdy Gabrielle Chanel představila svou první a jedinou kolekci vysokého šperkařství Bijoux de Diamants.
Módní návrat s osobním významem
Pro osmapadesátiletou zpěvačku mají šaty mnohem hlubší význam než jen připomínku slavného večera. Její pařížská koncertní série představuje velký návrat na scénu po zdravotních komplikacích spojených se syndromem ztuhlého člověka, o kterém veřejně promluvila v roce 2022.
Během koncertů už vystřídala zakázkové modely od Dioru nebo Givenchy. Právě Chanel ale nabídl něco, co žádná úplně nová kreace nedokáže: spojení dvou důležitých kapitol její kariéry. V roce 1997 stála na pódiu jako jedna z největších popových hvězd světa. V roce 2026 se na něj vrací po období, kdy nebylo jisté, zda bude moci znovu pravidelně vystupovat.