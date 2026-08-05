Podnik se nachází na adrese Raadhuisstraat 32 v samém srdci nizozemské metropole a podle značky představuje novou kapitolu v její lifestylové strategii. Interiér v plné míře využívá monochromatickou paletu, kterou měl v oblibě zakladatel domu Karl Lagerfeld. Mezi surovým betonem, kovem, přírodním kamenem a reflexními povrchy nabízí kavárna výběr speciálních káv a pečiva vyvinutých ve spolupráci s amsterodamským ateliérem Pantopia, který vede kurátor Youssef Zyat.
|
Pharrell proměnil přehlídku Louis Vuitton v pobřeží. Vytvořil obří vlnu
Podle tiskové zprávy značky má být celý zážitek koncipován jako holistický. Návštěvníci tu najdou výběr knih, sběratelských předmětů i módních doplňků. K příležitosti otevření navíc funguje až do září sousední pop-up showroom s klíčovými kousky aktuální sezony, popisuje Fashion Network.
Krok do světa gastronomie a lifestylu je součástí strategie generálního ředitele Piera Paola Righiho. „Chtěli jsme vytvořit prostor, kde se lidé mohou spojit s Karlovým světem novým způsobem, mimo módu,“ uvedl šéf značky.
Pod jeho vedením dům postupně rozšiřuje svůj záběr a snaží se oslovit mezinárodní klientelu ve více směrech, vedle dětské módy, denimu a kolekce bytového vybavení se pustil i do velkých projektů v oblasti luxusní pohostinnosti a rezidenčního bydlení, s významnými projekty v Evropě, Asii i na Blízkém východě.