Žijte naplno

Ben Cristovao žije naplno. Pohyb, adrenalin a svoboda za volantem jsou neodmyslitelnou součástí jeho světa. Žije život na plný plyn a málokdo stíhá jeho tempo. Jeho dny často pokračují hluboko do noci a udržet krok s jeho rytmem není vůbec snadné.
Nová vůně Rabanne 1 Million Black byla vytvořena přesně pro tento životní styl – pro život žitý naplno. Přináší silnou dávku energie a sebevědomí, ať už den přinese cokoliv.
Ráno stačí jen pár vteřin. Aplikovaná na zápěstí a šíji dodá vůně okamžitou dávku sebevědomí. Kompozice se otevírá šťavnatým tónem praženého ananasu, který jí dodává exotickou svěžest, pulzující energii a jemně provokativní charakter.
V srdci se postupně rozvíjí krémové trio různých tónů vanilky, které svého nositele obklopí nekompromisní aurou charismatu. Vůně se pak usadí do hlubokého, elegantního základu z ebenového dřeva, jenž jí dodává mužnou intenzitu navrženou tak, aby na pokožce vydržela po celý den s 48hodinovou dlouhotrvající výdrží.
Každý, kdo někdy zažil koncert Bena Cristovao, ví, že je to vždycky neuvěřitelná exploze čisté energie, potu a adrenalinu. Jak si ale udržet toto tempo až do pozdních nočních hodin a stále vonět stejně skvěle jako ráno?
Tajemství spočívá v intenzitě vůně. Temnější, hlubší a výrazně noční – tato nová interpretace ikonické klasiky si přímo říká o extravaganci pod září reflektorů. Její bohatý základ z ebenového dřeva přetrvává na pokožce i během toho nejdivočejšího koncertního vystoupení.
Od ranního cestování přes odpolední shon až po noční party – Rabanne 1 Million Black si zachovává svůj nekompromisní charakter, i když vy už jedete na doraz. Spojení šťavnatého ananasu, sladké vanilky a hlubokých mužných dřevin dokazuje, že luxus zvládne i ty nejnáročnější momenty.
Kompozice byla navržena tak, aby vás doprovázela v plné síle po celý den s 48hodinovou výdrží. Její skutečná zatěžkávací zkouška však začíná až po západu slunce.
Ať už vás noc zavede kamkoliv, Rabanne 1 Million Black ztělesňuje sebevědomí, eleganci a výjimečnou výdrž, která prostě neztrácí na síle. Žijte naplno.
Na spolupráci se podíleli:
Videomaker: https://www.instagram.com/horovaanezka/
Styling: https://www.instagram.com/barbora.havlikova/
Foto: https://www.instagram.com/benediktrenc/
Produkce: https://www.instagram.com/knikiko/