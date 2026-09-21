Zendaya má nový účes
Zendaya si zase ustřihla vlasy. A tentokrát opravdu nakrátko. Na letošních Emmy debutovala s pixie cutem, který je zatím jejím nejkratším účesem. A přestože měla na sobě jemné růžovo-stříbrné šaty s korálky od Prady, veškerá pozornost mířila nejdřív na její vlasy. O účes se postaral její hairstylista Coree Moreno, který klasický pixie pojal moderněji. Vlasy jsou uhlazené kolem obličeje, nahoře ale zůstávají vzdušné a lehce rozcuchané. Výsledkem je kombinace elegance a malé dávky rebelie.
Z bixie rovnou na pixie
Zendaya začala s krátkými vlasy už začátkem roku, kdy si pořídila takzvaný bixie, který během propagace The Drama a Spider-Man: Brand New Day pokaždé stylovala jinak. Chvíli měla vlny, potom mokrý efekt a nechyběly ani retro kudrliny. Na Emmy ale předvedla ještě kratší verzi. Veřejnost v ní vidí paralelu s ikonickým pixie Halle Berry z filmu Die Another Day. A upřímně, přirovnání sedí.
Krátké vlasy, velký glamour
K novému účesu Zendaya zvolila růžové tóny v make-upu, mléčně růžové nehty a perlové náušnice. Celý beauty look tak zůstal jemný, zatímco pixie dodal outfitu trochu ostřejší charakter. A jestli nám Zendaya něco za poslední rok dokázala, pak to, že dlouhé vlasy rozhodně nepotřebujete k tomu, aby red carpet look vypadal, tak jak má.