Během spánku tělo ztrácí poměrně velké množství tekutin, aniž si to člověk uvědomuje. „Lidé mají během spánku takzvané neznatelné ztráty tekutin. Během typického osmihodinového spánku ztratíte přibližně 300 až 400 mililitrů vody,“ vysvětluje Adrienna Jiriková, gastroenteroložka z Cleveland Clinic pro WSLS.
„Pacientům říkám, ať si hned po probuzení dají alespoň jeden hrnek vody. Nikdy dopředu nevíte, co vás ten den čeká, a všichni máme sklon pít málo.“
Sklenice vody hned po ránu pomoct nastartovat metabolismus, zlepšit trávení a snížit riziko infekcí močových cest. Pokud vám čistá voda nechutná, můžete si ji ochutit plátkem citronu nebo jiného ovoce, případně sáhnout po perlivé vodě.
Nemusí jít ani nutně o vodu. „Nemusí to být nutně voda, může jít o jakoukoliv tekutinu. Silně kofeinové nápoje mají takzvaný diuretický efekt a způsobují častější močení. Než si dáte kávu, zkuste si třeba dát nekofeinový čaj. V pořádku je i trocha džusu,“ dodává Jiriková.
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A co teplá voda ? Módní trend má jen částečnou vědeckou oporu
Popularitu si v poslední době získal i konkrétnější rituál šířený hlavně na sociálních sítích, a to pití teplé vody hned po probuzení, případně před spaním. Influenceři mu připisují zrychlení metabolismu, zlepšení trávení nebo zmírnění menstruačních bolestí. Pravda je ale taková, že tyto rady podle odborníků oslovených magazínem Popular Science většinou nestojí na žádném základu.
„Pití teplé vody může být příjemné, ale její přínosy bývají často přehnané,“ říká Diane Lindsay-Adlerová, registrovaná dietoložka a odborná asistentka pediatrie na New York Medical College.
Něco pravdy na tom nicméně je. Pokud jste nachlazení nebo vás bolí v krku, tak šálek teplé tekutiny může dočasně zmírnit podrážení.
Teplé nápoje dokonce mohou pomoct i na trávení. Když něco vstoupí do žaludku, nervy vyšlou signál zbytku trávicího traktu, že něco přichází. Naplnění žaludku teplou tekutinou u některých lidí spustí pohyb trávicího traktu a reflex vyprázdnění, a proto gastroenterologové běžně doporučují teplý nápoj jako první ranní tekutinu, zvlášť při nemoci nebo zácpě.
Kolik by měl člověk denně vypít vody?
Dospělý člověk by měl denně přijmout přibližně 30 až 40 ml tekutin na jeden kilogram své váhy, což pro průměrného člověka představuje celkově asi 2 až 3 litry vody za den.
Naopak představa, že horká voda zrychluje metabolismus nebo „detoxikuje“ tělo, je spíš mýtus. „Pokud do těla vstoupí něco studeného nebo horkého, co neodpovídá tělesné teplotě, během milisekund tuto teplotu upravíme. Je s tím spojený určitý metabolický náklad, velmi malý… ale nemění to naši tělesnou hmotnost,“ vysvětluje Lidsay-Adlerová.
Podobně to je s detoxikací, a to bez ohledu na teplotu nápoje ji zajišťují játra a ledviny, a důkazy o tom, že by horká voda v tomto ohledu byla jiná než voda pokojové teploty nebo studená, chybí. Pro zdraví ledvin a jater je klíčová hydratace jako taková, ne stupně na teploměru.
Shrnutí? Pokud vás teplá voda motivuje pít víc tekutin, klidně zapněte konvici. Pokud vám teplé nápoje nesedí, stejné benefity vám přinese i sklenice vody pokojové teploty, důležitá je zkrátka pravidelnost.