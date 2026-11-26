Každý máme ve svém okolí alespoň jednoho muže, pro kterého je vybírání vánočního dárku každoroční disciplínou. Když něco potřebuje, koupí si to sám, a když se ho zeptáte, co by si přál, odpoví, že má všechno. Možná je tedy načase přestat přemýšlet nad tím, co potřebuje, a zaměřit se na to, co by mu udělalo radost.
1. GTA 6: Dárek, kvůli kterému ho možná pár dní neuvidíte
Pokud máte doma milovníka videoher, letos za vás vánoční dilema vyřešilo studio Rockstar Games. Dlouho očekávané Grand Theft Auto VI vyšlo 19. listopadu 2026 a patří mezi největší herní události posledních let. Hráči se vracejí do Vice City, tentokrát v doprovodu hlavních postav Jasona a Lucie. Hra je dostupná pro PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Jen si předem nenápadně ověřte, jestli si ji už náhodou nekoupil sám. A připravte se na to, že ovladač možná na nějakou dobu ovládne jeho volný čas.
2. Permanentka do fitness centra
Pravidelně cvičí, nebo už několik měsíců mluví o tom, že by se rád vrátil do posilovny? Co mu letos darovat členství ve fitness centru? Kromě klasického posilování může podle vybraného místa třeba využívat také skupinové lekce, saunu a relaxační zónu. Pokud má pohyb rád, rozhodně jde o praktičtější dárek než další sportovní tričko. Navíc můžete začít chodit cvičit společně.
3. Letenky kamkoliv: Protože nejlepší dárky se nevejdou pod stromeček
Prodloužený víkend v Římě, fotbalový zápas v Madridu, gastronomický výlet do Kodaně nebo několik dní na portugalském pobřeží? Někdy stačí koupit dvě letenky a o nejlepší dárek letošních Vánoc je postaráno. Nemusíte přitom utratit desetitisíce, zvlášť pokud jste flexibilní v termínech. Destinaci vyberte podle toho, co má obdarovaný rád, a naplánujte mu alespoň část programu. V době, kdy máme všichni neustále plné kalendáře, je společně strávený čas možná tím největším luxusem.
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4. Parfém, který si budete chtít půjčovat i vy
Kvalitní vůně je jedním z mála dárků, které se mohou stát součástí každodenního života. Zkuste letos místo klasických svěžích pánských parfémů prozkoumat také svět niche parfumerie. Pokud si nejste jistí jeho vkusem, pořiďte mu discovery set s několika vzorky a nechte ho vybrat si svého favorita. A pokud vás nakonec bude bavit nosit jeho parfém více než ten vlastní, vůbec se tomu nebudeme divit.
5. Poukaz do barbershopu. Trocha péče, kterou si sám možná nedopřeje
Kdy si naposledy dopřál něco víc než rychlé zastřižení vlasů? Návštěva kvalitního barbershopu může být příjemným rituálem, během kterého na chvíli vypne telefon a nechá o sebe někoho pečovat. Klasický střih doplňte o úpravu vousů, holení horkým ručníkem nebo masáž hlavy. Některé barbershopy nabízejí rovnou celé balíčky služeb.
6. Vstupenky na zápas nebo koncert jeho oblíbeného interpreta
Oblíbený fotbalový klub, závody Formule 1, hokejové derby nebo kapela, kterou poslouchá už od střední školy. Vstupenky na událost, o které dlouho mluví, jsou sázkou na osobní přístup. Je na nich totiž vidět, že posloucháte, když vám vypráví o věcech, které ho baví. Pokud chcete dárek posunout ještě o úroveň výš, spojte ho s ubytováním a udělejte z jedné události celý víkend.
7. Kurz, na kterém se naučí něco nového
Kurz vaření nebo angličtiny? Možností je dnes tolik, že se nemusíte omezovat na klasické adrenalinové zážitky. Zamyslete se nad tím, o čem často mluví, co rád sleduje na internetu nebo co by si jednou chtěl vyzkoušet. Třeba mu tím nechtěně objevíte nový koníček. A kdo ví, možná vám po baristickém kurzu začne každé ráno připravovat dokonalé cappuccino.
8. Masáž nebo soukromé wellness
Dárek, který ocení sportovec stejně jako muž, který tráví osm hodin denně u počítače. Hodinová masáž, privátní sauna nebo několik hodin v soukromém wellness jsou ideálním způsobem, jak si po náročném konci roku odpočinout. Pokud vybíráte dárek pro partnera, rezervujte wellness pro dva a nechte telefony v šatně. Žádné pracovní e-maily, žádné povinnosti a žádné další věci, které by bylo potřeba doma někam uklidit.