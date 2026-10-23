Vánoční dárek s adresou Grandhotel Pupp.

Dárek, který potěší, nemusí být překvapením zabaleným v krabici. Může být pozváním na společnou večeři, odpočinkem po náročném období nebo víkendem, na který si konečně najdeme čas. Právě takové možnosti nabízejí dárkové vouchery Grandhotelu Pupp.
Pupp, který v roce 2026 připomíná 325 let své tradice, nabízí různé podoby pobytu. Někdo ocení dvě noci v pokoji Classic Room se vstupem do Spa Franziska, jiný dá přednost prostornému Heritage Suite. Kdo rád objevuje českou gastronomii, může zamířit do Grandrestaurantu na degustační menu s vinným párováním. A spojení Puppu s filmem Casino Royale připomíná zážitek 007, jehož součástí jsou i signature drinky ve Splendid Baru.
Výběr ale není nutné udělat za obdarovaného. Voucher je hodnotový: sami určíte částku a její využití může příjemce přizpůsobit tomu, na co má chuť. Jednotlivé možnosti lze kombinovat. Pod stromečkem tak nedostane pevný itinerář, ale prostor pro vlastní rozhodnutí.
Z Karlových Varů navíc nemusíte odjíždět hned po večeři. Procházka lázeňským centrem, zastávka v hotelové kavárně a večer ve společnosti blízkých dávají pobytu příjemný rytmus. Místo velkých gest jde o čas a péči, které si člověk dovolí věnovat sám sobě.
To podstatné přichází až na místě. Není to jen pokoj, stůl v restauraci nebo procedura. Je to také pozornost personálu, klidné tempo a péče o drobnosti, díky nimž se host nemusí o všechno starat sám.
Vouchery lze objednat online na www.pupp.cz/vouchery a obdržet elektronicky. Ať už je darujete partnerovi, rodičům nebo přátelům, vybíráte jim příležitost strávit čas tak, jak si sami přejí.