Vánoční dárek s adresou Grandhotel Pupp


Vánoční dárek s adresou Grandhotel Pupp. | foto: Archiv: Grandhotel Pupp

Advertorial   14:00 – ADVERTORIAL
Večeře s vinným párováním, odpočinek ve Spa Franziska nebo víkend v Karlových Varech. Vyberte hodnotu dárkového voucheru a nechte své blízké rozhodnout, jaký zážitek si dopřejí.

Dárek, který potěší, nemusí být překvapením zabaleným v krabici. Může být pozváním na společnou večeři, odpočinkem po náročném období nebo víkendem, na který si konečně najdeme čas. Právě takové možnosti nabízejí dárkové vouchery Grandhotelu Pupp.

Vánoční dárek s adresou Grandhotel Pupp.

Pupp, který v roce 2026 připomíná 325 let své tradice, nabízí různé podoby pobytu. Někdo ocení dvě noci v pokoji Classic Room se vstupem do Spa Franziska, jiný dá přednost prostornému Heritage Suite. Kdo rád objevuje českou gastronomii, může zamířit do Grandrestaurantu na degustační menu s vinným párováním. A spojení Puppu s filmem Casino Royale připomíná zážitek 007, jehož součástí jsou i signature drinky ve Splendid Baru.

Vánoční dárek s adresou Grandhotel Pupp.

Výběr ale není nutné udělat za obdarovaného. Voucher je hodnotový: sami určíte částku a její využití může příjemce přizpůsobit tomu, na co má chuť. Jednotlivé možnosti lze kombinovat. Pod stromečkem tak nedostane pevný itinerář, ale prostor pro vlastní rozhodnutí.

Vánoční dárek s adresou Grandhotel Pupp.
Vánoční dárek s adresou Grandhotel Pupp.
Vánoční dárek s adresou Grandhotel Pupp.

Z Karlových Varů navíc nemusíte odjíždět hned po večeři. Procházka lázeňským centrem, zastávka v hotelové kavárně a večer ve společnosti blízkých dávají pobytu příjemný rytmus. Místo velkých gest jde o čas a péči, které si člověk dovolí věnovat sám sobě.

Vánoční dárek s adresou Grandhotel Pupp.
Vánoční dárek s adresou Grandhotel Pupp.

To podstatné přichází až na místě. Není to jen pokoj, stůl v restauraci nebo procedura. Je to také pozornost personálu, klidné tempo a péče o drobnosti, díky nimž se host nemusí o všechno starat sám.

Vánoční dárek s adresou Grandhotel Pupp.
Vánoční dárek s adresou Grandhotel Pupp.

Vouchery lze objednat online na www.pupp.cz/vouchery a obdržet elektronicky. Ať už je darujete partnerovi, rodičům nebo přátelům, vybíráte jim příležitost strávit čas tak, jak si sami přejí.

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