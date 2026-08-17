Umění neměnit to dokonalé...


Umění neměnit to dokonalé... | foto: Archiv: Pilsner Urquell

Advertorial   14:00 – ADVERTORIAL
Karlovarský festival letos slaví své šedesáté jubileum a s ním přichází i čas na drobné bilancování. Svět filmu se neustále vyvíjí, technologie kráčí kupředu závratným tempem, červené koberce střídají módní trendy a tváře na stříbrném plátně se obměňují. Přesto existují hodnoty, které v lázeňském městě zůstávají pevné jako skála. Tou největší silou KVIFF je totiž jeho schopnost uchovat si své neopakovatelné kouzlo a tradice, které dělají Vary těmi pravými Vary. Ovládat umění neměnit to, co už dávno funguje dokonale, je tím největším festivalovým mistrovstvím.

...PROČ K FILMOVÝM VARŮM PATŘÍ TRADICE A ZLATAVÉ UMĚNÍ NEMĚNIT BUBLINKY?

TAM, KDE SE POTKÁVÁ VYSOKÉ UMĚNÍ S UVOLNĚNOSTÍ

Karlovarský festival byl vždy unikátní v tom, jak dokáže přirozeně propojovat zdánlivé protiklady. Na jedné straně stojí noblesa, luxusní večerní róby, historické kulisy Grandhotelu Pupp a světová kinematografie. Na straně druhé je to neformálnost, přátelská atmosféra, setkávání na kolonádě a radost z přítomného okamžiku.

Právě díky tomu se rodí ty nejkrásnější festivalové zážitky. K nim už celá desetiletí neodmyslitelně patří také Pilsner Urquell. Zlatý ležák se stal synonymem pro uvolněnou eleganci. Už dávno neplatí, že k velkým večerním róbám a smokingům musíte v ruce držet výhradně sklenku šampaňského. Tím nejlepším doprovodem pro horké festivalové noci jsou totiž ty nejlepší bublinky ve Varech, a to Pilsner Urquell!

Umění neměnit to dokonalé...

HRAVÁ POCTA FILMOVÉ POPELKOVSKÉ KLASICE

Tento kontrast mezi vysokým stylem a uvolněnou upřímností skvěle ilustruje také nový krátký spot, ve kterém exceluje „krásná pokojská“ Jenovéfa Boková. Příběh jemně a s nadhledem odkazuje na jeden z nejpopulárnějších motivů světové kinematografie. Na proměnu Popelky v princeznu, jakou známe z ikonických snímků od Pretty Woman až po klasické filmové pohádky.

JISTOTA, KTERÁ PŘETRVÁ GENERACE

Zatímco program každoročně přináší nové estetické směry a překvapivé zážitky, lidé se do Varů vracejí pro ty momenty, které se nemění. Chceme znovu zažít ten povědomý šum na kolonádě, potkávat staré známé a po dni v přítmí kinosálů se sejít u jednoho stolu s přáteli.

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