Umění neměnit to dokonalé...

...PROČ K FILMOVÝM VARŮM PATŘÍ TRADICE A ZLATAVÉ UMĚNÍ NEMĚNIT BUBLINKY?
TAM, KDE SE POTKÁVÁ VYSOKÉ UMĚNÍ S UVOLNĚNOSTÍ
Karlovarský festival byl vždy unikátní v tom, jak dokáže přirozeně propojovat zdánlivé protiklady. Na jedné straně stojí noblesa, luxusní večerní róby, historické kulisy Grandhotelu Pupp a světová kinematografie. Na straně druhé je to neformálnost, přátelská atmosféra, setkávání na kolonádě a radost z přítomného okamžiku.
Právě díky tomu se rodí ty nejkrásnější festivalové zážitky. K nim už celá desetiletí neodmyslitelně patří také Pilsner Urquell. Zlatý ležák se stal synonymem pro uvolněnou eleganci. Už dávno neplatí, že k velkým večerním róbám a smokingům musíte v ruce držet výhradně sklenku šampaňského. Tím nejlepším doprovodem pro horké festivalové noci jsou totiž ty nejlepší bublinky ve Varech, a to Pilsner Urquell!
HRAVÁ POCTA FILMOVÉ POPELKOVSKÉ KLASICE
Tento kontrast mezi vysokým stylem a uvolněnou upřímností skvěle ilustruje také nový krátký spot, ve kterém exceluje „krásná pokojská“ Jenovéfa Boková. Příběh jemně a s nadhledem odkazuje na jeden z nejpopulárnějších motivů světové kinematografie. Na proměnu Popelky v princeznu, jakou známe z ikonických snímků od Pretty Woman až po klasické filmové pohádky.
JISTOTA, KTERÁ PŘETRVÁ GENERACE
Zatímco program každoročně přináší nové estetické směry a překvapivé zážitky, lidé se do Varů vracejí pro ty momenty, které se nemění. Chceme znovu zažít ten povědomý šum na kolonádě, potkávat staré známé a po dni v přítmí kinosálů se sejít u jednoho stolu s přáteli.