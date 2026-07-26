Potřebujete změnu, pánové? Nejvíc trendy střihy tohoto léta


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NEW YORK, NEW YORK – 11. května 2026: Belmont Cameli se účastní prezentace **Amazon Upfront 2026**, která se konala v Beacon Theatre dne 11. května 2026 v New Yorku. (Foto: Theo Wargo / Getty Images) | foto: Theo Wargo

Mariana Vašutová
  12:00
Někdy stačí jedna návštěva holiče a celý outfit najednou funguje o úroveň lépe. Od buzz cutu přes moderní mullet až po delší vrstvené vlasy. Tohle jsou střihy, které letos nosí nejen úspěšní sportovci.

Co je letos na hlavě trendy?

Nové tenisky umí změnit outfit. Dobré hodinky dodají sebevědomí. Ale pokud existuje jedna věc, která dokáže proměnit celý vzhled během hodiny, jsou to vlasy. Správný střih totiž často udělá víc než nový šatník. Léto 2026 navíc přeje experimentům. Trendy jsou edgy minimalistické střihy i delší rockové vlasy.

Buzz cut stále vládne

Krátký střih nikdy úplně nezmizel, letos ale zažívá další velký návrat. Buzz cut nosí fotbalisté, hollywoodští herci i modelové. Důvod je jednoduchý. Je praktický, vypadá čistě a zároveň zvýrazní rysy obličeje. Pokud máte výraznou čelist nebo ostřejší rysy, jen málokterý střih je nechá tolik vyniknout.

Mullet už dávno není vtip

Ještě před pár lety by si na něj troufl málokdo. Dnes patří moderní mullet mezi nejžádanější střihy v barbershopech. Současná verze ale nemá nic společného s osmdesátkami. Boky jsou čistší, přechody jemnější a zadní část působí mnohem přirozeněji. Není pro každého, ale pokud chcete vystoupit z davu, těžko hledat výraznější změnu.

Jacob Elordi

Textura vítězí nad gelem

Dokonale uhlazené účesy letos ustupují přirozenosti. Kadeřníci místo tvrdých stylingových gelů sázejí na matné pasty, krémy nebo spreje s mořskou solí. Právě tenhle effortless vzhled dnes nosí například Jacob Elordi nebo Paul Mescal. A funguje stejně dobře k lněné košili jako k obyčejnému bílému tričku.

Delší vlasy jsou zpět

Mužská móda se znovu inspiruje sedmdesátými i devadesátými lety. Společně s tím se vracejí delší vrstvené střihy. Nejde o perfektně učesané vlasy. Právě naopak. Lehce padající prameny kolem obličeje vypadají uvolněně a fungují hlavně během léta. Nosí je Timothée Chalamet nebo Charles Leclerc.

Fade je jistota

Pokud existuje střih, který snad nikdy nevyjde z módy, je to fade. Nízký, střední nebo vysoký přechod dokáže dodat moderní vzhled téměř každému účesu. Hodí se ke krátkým vlasům, delším texturovaným střihům i modernímu cropu. Právě proto jde stále o jednu z nejčastějších voleb v barbershopech po celém světě.

MIAMI, FLORIDA – 11. července 2026: Jude Bellingham si utírá obličej svým...

Důležitější než trend je tvar obličeje

Sebelepší účes nebude fungovat, pokud nebude sedět právě vám. Kulatému obličeji většinou prospívá větší objem nahoře, zatímco hranatý obličej snese téměř jakýkoliv střih. Podélnější tvář zase vyváží účesy, které jsou odlehčenější. Proto se vyplatí neukazovat holiči jen fotku celebrity, ale poradit se, jaký střih bude fungovat právě podle vašich vlasů, hustoty i tvaru obličeje.

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