Potřebujete změnu, pánové? Nejvíc trendy střihy tohoto léta

Co je letos na hlavě trendy?
Nové tenisky umí změnit outfit. Dobré hodinky dodají sebevědomí. Ale pokud existuje jedna věc, která dokáže proměnit celý vzhled během hodiny, jsou to vlasy. Správný střih totiž často udělá víc než nový šatník. Léto 2026 navíc přeje experimentům. Trendy jsou edgy minimalistické střihy i delší rockové vlasy.
Buzz cut stále vládne
Krátký střih nikdy úplně nezmizel, letos ale zažívá další velký návrat. Buzz cut nosí fotbalisté, hollywoodští herci i modelové. Důvod je jednoduchý. Je praktický, vypadá čistě a zároveň zvýrazní rysy obličeje. Pokud máte výraznou čelist nebo ostřejší rysy, jen málokterý střih je nechá tolik vyniknout.
Mullet už dávno není vtip
Ještě před pár lety by si na něj troufl málokdo. Dnes patří moderní mullet mezi nejžádanější střihy v barbershopech. Současná verze ale nemá nic společného s osmdesátkami. Boky jsou čistší, přechody jemnější a zadní část působí mnohem přirozeněji. Není pro každého, ale pokud chcete vystoupit z davu, těžko hledat výraznější změnu.
Textura vítězí nad gelem
Dokonale uhlazené účesy letos ustupují přirozenosti. Kadeřníci místo tvrdých stylingových gelů sázejí na matné pasty, krémy nebo spreje s mořskou solí. Právě tenhle effortless vzhled dnes nosí například Jacob Elordi nebo Paul Mescal. A funguje stejně dobře k lněné košili jako k obyčejnému bílému tričku.
Delší vlasy jsou zpět
Mužská móda se znovu inspiruje sedmdesátými i devadesátými lety. Společně s tím se vracejí delší vrstvené střihy. Nejde o perfektně učesané vlasy. Právě naopak. Lehce padající prameny kolem obličeje vypadají uvolněně a fungují hlavně během léta. Nosí je Timothée Chalamet nebo Charles Leclerc.
Fade je jistota
Pokud existuje střih, který snad nikdy nevyjde z módy, je to fade. Nízký, střední nebo vysoký přechod dokáže dodat moderní vzhled téměř každému účesu. Hodí se ke krátkým vlasům, delším texturovaným střihům i modernímu cropu. Právě proto jde stále o jednu z nejčastějších voleb v barbershopech po celém světě.
Důležitější než trend je tvar obličeje
Sebelepší účes nebude fungovat, pokud nebude sedět právě vám. Kulatému obličeji většinou prospívá větší objem nahoře, zatímco hranatý obličej snese téměř jakýkoliv střih. Podélnější tvář zase vyváží účesy, které jsou odlehčenější. Proto se vyplatí neukazovat holiči jen fotku celebrity, ale poradit se, jaký střih bude fungovat právě podle vašich vlasů, hustoty i tvaru obličeje.