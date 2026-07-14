Od 8. července je na webu nealkoholického piva Toma Hollanda k dostání limitovaná edice šestibalení piva Noon Wheat, doplněná o sběratelský design, která obsahuje vlastní krabici a grafikou plechovek inspirovanou Odysseou, informuje The Hollywood Reporter.
Podle BERO spolupráce vychází ze „společného obdivu k vyprávění příběhů, dobrodružství a spojování lidí“ a odráží pokračující snahu značky „oslavovat kulturní momenty, které vytvářejí trvalá pouta“.
Nolanova Odyssea obsadila do role Odyssea Matta Damona, který se po trojské válce vydává na nebezpečnou cestu zpět na Ithaku a cestou čelí bytostem, jako jsou kyklop Polyfémos, Sirény nebo Kalypsó. Vedle Damona a Hollanda ve filmu hrají Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Samantha Morton, Zendaya a Charlize Theron. Nolan film napsal a režíroval a společně se svou ženou Emmou Thomas jej produkoval pro jejich společnost Syncopy. Snímek natočený kompletně na IMAX kamery vstoupí v Česku do kin již 17. července.
Tom Holland, který po Odyssee naváže návratem do franšízy Spider-Man ve filmu Brand New Day, se v dubnu setkal právě s magazínem The Hollywood Reporter, aby probral BERO a svůj nabitý rok. „Mám rád ten produkt, mám rád tu značku a mám rád lidi, se kterými díky ní mohu spolupracovat,“ řekl o BERO. „Ale zároveň mi to hodně pomohlo zůstat střízlivý, protože naším étosem je autenticita. Bylo by naprosto neautentické, kdybych se snažil prodávat nealkoholické pivo a přitom sám pil. Je to pro mě obrovská motivace zůstat střízlivý,“ vysvětlil herec, který už několik let nepije alkohol a bylo to podle něj nejlepší rozhodnutí, co kdy udělal.