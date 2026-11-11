Tma už v půl páté?! Proměňte brzké večery v nejpříjemnější část dne


Čas se sice posunul o hodinu zpět a najednou máme pocit, jako by nám někdo ukradl kus dne. Jenže co když si zbytečně kazíme období, které má své neopakovatelné kouzlo? | foto: Ingram / Profimedia

Karolína Minaříková Krupková
  11:00
Krátké dny v nás mohou vyvolávat melancholii i nechuť k podzimu a zimě. Co se ale na dlouhé večery podívat z té lepší stránky? Místo stesku po létě se můžeme inspirovat severským uměním hygge a proměnit podvečer ve chvíle, na které se naopak budeme těšit.

S večerem nemusí přijít tíseň, jak tvrdí literární bestseller. Čas se sice posunul o hodinu zpět a najednou máme pocit, jako by nám někdo ukradl kus dne. Jenže co když si zbytečně kazíme období, které má své neopakovatelné kouzlo?

Zapalte oheň

Krb je samozřejmě to pravé hygge, ale i bez něj lze docílit příjemné atmosféry. Rozsviťte stolní lampičky a zapalte svíčky, třeba ty od Byredo s poetickým názvem Winter cabin nebo Bibliothèque. Tlumené, intimní osvětlení dokáže s náladou udělat hotové divy.

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Oblečte si domácí uniformu

Odhoďte těsné džíny a další oblečení, které vás celý den svazovalo. Večer patří pohodlí, měkkým teplákům, vlněným ponožkám nebo stylovým pyžamům s volány a peříčkovými aplikacemi. Cílem je cítit se tak dobře, že by vás z domu dostala jedině zpráva, že ve vaší ulici natáčí Leonardo DiCaprio.

Rozžhavte plotnu

Uvařte si něco dobrého, co vás zahřeje a ideálně vystačí i na zítřejší oběd do práce – vydatnou zeleninovou polévku, poctivou omáčku s masem nebo špagety s pořádnou porcí sýra. K vaření si ještě nalijte sklenku vína nebo jiného oblíbeného nápoje. A pokud dnes nemáte chuť vařit, i hotovka z plastové krabičky se počítá.

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Vytvořte si hnízdo

Najděte si svůj oblíbený kout na gauči nebo v křesle, přidejte deku, pár nadýchaných polštářů a udělejte si pohodlný důlek, zkrátka místo, kam už se blbá nálada vašeho šéfa nedostane.

Buďte offline

Nedejte obrazovkám šanci a věnujte se něčemu, co zaměstná vaše ruce i mysl. Pusťte se do skládání puzzle, zapište si zážitky z celého dne do deníku nebo sáhněte po knížce – už jste viděli naše literární tipy, co si přečíst v listopadu? A nakonec se do postele vydejte včas.

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