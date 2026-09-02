Sport pro děti táhne. Jízda začíná oslovila tisíce rodičů

Primárním cílem kampaně přitom nebylo hledat mezi dětmi budoucí závodníky či okamžitě navyšovat počet registrovaných sportovců. Jízda začíná měla především ukázat cyklistiku jako dostupný sport a pravidelnou formu pohybu, kterou si děti mohou užít bez tlaku na výkon.
„Úspěch náboru pro nás rozhodně neměříme jen tím, kolik dětí si následně vyřídilo licenci a kolik z nich začalo závodit. To je až druhý krok. Naší prioritou je dostat děti k pravidelnému pohybu a vytvořit v nich pozitivní vztah ke sportu. Nechceme je hned na začátku utavit závoděním a tlakem na výsledky. Pokud si dítě vytvoří ke sportu vztah a vydrží u něj, registrace a závody mohou přijít později,“ říká prezident Českého svazu cyklistiky David Průša.
Podle dlouhodobé metodiky Českého svazu cyklistiky by děti měly mít dostatek času, aby si ke sportu vytvořily vztah a osvojily si jeho základní návyky. Závodění proto přichází až jako další krok. U části dětí se tak efekt náborové kampaně nemusí projevit okamžitě. Svaz očekává, že výsledky loňského náboru se budou v těchto číslech postupně promítat v dalších letech.
„Samozřejmě nás těší, pokud díky kampani přibývají noví licencovaní cyklisté, ale mnohem důležitější je pro nás vytvořit stabilní systém, který bude děti ke sportu přivádět dlouhodobě. Pokud dítě začne pravidelně sportovat, najde si v oddíle kamarády a sport ho baví, splnili jsme první a nejdůležitější část našeho cíle. Závody a licence mohou přijít třeba až po dvou letech, i když jsme již po prvním ročníku kampaně zaregistrovali nárůst členské základy, tedy licencí, u mladých cyklistů v řádu jednotek procent,“ doplňuje Průša.
Právě úspěch loňského ročníku je jedním z důvodů, proč Český svaz cyklistiky v projektu Jízda začíná pokračuje i letos. Kampaň se tentokrát ještě více zaměřuje na rodiče, kteří často o tom, jakému sportu se jejich děti budou věnovat, rozhodují.
„Nechceme rodičům jen říkat, že jejich dítě může začít jezdit na kole. Chceme jim ukázat také to, co sportování jejich dětí přinese jim samotným. Protože dětský sport není jen o trénincích a závodech. Je o společných chvílích, prvních úspěších, překonávání překážek, nových kamarádech, cestování a zážitcích, které často překvapí i samotné rodiče. Právě tyto emoce chceme v letošní kampani ukázat,“ uvádí Průša.
Stejně jako v loňském roce bude hlavní část kampaně probíhat v září, kdy rodiče nejčastěji vybírají dětem mimoškolní aktivity. Její důležitou součástí budou otevřené tréninky cyklistických oddílů po celé České republice.
Rodiče si mohou na webu www.jizdazacina.cz jednoduše najít nejbližší cyklistický oddíl a zjistit, kdy pořádá otevřený trénink. Na interaktivní mapě oddílů jich najdou přes 300. Děti tak mohou cyklistiku poznat přímo v prostředí oddílu, potkat své budoucí trenéry, kamarády, a především si sport sami vyzkoušet.