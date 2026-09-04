Apple má konečně něco nového
Upřímně, nový iPhone už několik let není událost, kvůli které by člověk nemohl spát. Novější foťák, rychlejší čip, trochu jiný displej a samozřejmě otázka, jestli má smysl měnit telefon, který vám stále funguje úplně bez problémů. Letos je to ale trochu jinak.
Apple na 9. září naplánoval svou velkou podzimní keynote s heslem „Surprise and shine“ a všechno nasvědčuje tomu, že hlavní hvězdou nebude jen klasický iPhone 18 Pro. Firma má totiž představit svůj historicky první skládací iPhone, o kterém se zatím mluví jako o iPhone Ultra.
Vejde se do kapsy a po otevření je z něj skoro tablet
Podle dosavadních informací má skládací model fungovat podobně jako ty, které už známe od Samsungu nebo dalších výrobců. Zavřený by měl mít přibližně velikost běžného telefonu, po otevření ale nabídnout displej blížící se malému iPadu. Mluví se o zhruba 5,5palcovém vnějším a 7,6 až 7,8palcovém vnitřním displeji.
A samozřejmě je tu jedna věc, která bude zajímat úplně všechny: bude v něm vidět přehyb? Právě displej bez výrazné rýhy je podle dostupných spekulací jedním z hlavních cílů Applu. Firma si údajně zároveň pohrává s titanovým rámem, dvěma 48MP fotoaparáty a konstrukcí, která má být na skládací telefon překvapivě tenká.
Největší změna od iPhonu X?
Možná. A právě proto bude letošní Apple event zajímavý i pro lidi, kteří technologické novinky běžně nijak zvlášť neřeší. Skládací telefon totiž není jen další nový model. Mění způsob, jakým telefon používáte. Najednou můžete mít v kapse zařízení, které se po otevření promění v mnohem větší pracovní plochu. Fotky, videa, mapy, e-maily nebo multitasking dostanou úplně jiný rozměr.
Apple navíc vstupuje do segmentu, který už dávno není experimentem pro technologické nadšence. Samsung má svou skládací řadu několik let a vlastní modely nabízí i další velcí tech výrobci. Apple tedy nepřichází první. Přichází ale ve chvíli, kdy už přesně ví, co lidem na skládacích telefonech vadí.
Bude nový model pouze skládací?
Vedle skládacího modelu se očekává také iPhone 18 Pro a 18 Pro Max s novým čipem A20 Pro, vylepšenými fotoaparáty a dalšími změnami. Standardní iPhone 18 se podle aktuálních zpráv může objevit až později, pravděpodobně na jaře 2027.
A ještě jeden detail dělá letošní event o něco zajímavější. Bude to první velká produktová show Applu pod novým CEO Johnem Ternusem, který na začátku září převzal vedení společnosti po Timu Cookovi. Ternus zaměstnancům prý slíbil „velký launch“.
Apple představí nový model 9. září a do prodeje by měl zamířit ještě letos na podzim. Přesné datum dostupnosti v Česku zatím Apple nepotvrdil.