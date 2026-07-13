Zatímco karlovarská kolonáda pulzovala festivalovým ruchem, zahrada hotelu Imperial se proměnila v uvolněnou exkluzivní party. Dům G.H. Mumm zde navázal na loňský úspěšný koncept piknikové atmosféry. Tématem letošního setkání se stalo „bubbles and sunshine“.
Spojení jiskřivých bublinek a hřejivých slunečních paprsků, které dokonale ztělesňovala zvolená bílo-zlatá kombinace celého pojetí akce. Pozornost byla soustředěna na hlavní bod programu, který odhalil finální podobu spolupráce mezi šampaňským domem G.H. Mumm a předním českým sklářským výtvarníkem Františkem Jungvirtem. Premiérové odhalení uměleckých objektů The Mumm Grand Edition a limitované edice The Mumm Collector´s Edition sklidilo velký potlesk. Význam události byl podtržen i jejím charitativním rozměrem. Celková částka z prodeje unikátního díla The Mumm Grand Edition bude v plné výši věnována na projekty Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. Odhalení uměleckého objektu se ujala osobně paní Dagmar Havlová společně se sklářským designérem Františkem Jungvirtem.
„Jsme hrdí, že G.H. Mumm je již druhým rokem oficiálním šampaňským karlovarského festivalu. Letos jsme chtěli jít ještě dál a propojit náš svět s tím nejlepším z českého umění. Spolupráce s Františkem Jungvirtem přesně vystihuje hodnoty našeho domu – odvahu, preciznost a hledání nových cest. Těší nás, že tato synergie má i hlubší smysl a výtěžek z prodeje unikátního díla podpoří nadaci VIZE 97, se kterou nás pojí úcta k tradici a podpora kultury,“ uvedl Jakub Záruba, manažer značky Mumm společnosti Pernod Ricard Czech Republic.
Hosté pikniku Mumm, který si nenechali ujít výkonný ředitel festivalu Kryštof Mucha či herecké hvězdy Aňa Geislerová a Jana Plodková, si mohli vychutnat nejen lahodné šampaňské z ikonických červených skleniček, ale také vystoupení DJ a šansoniérky.
Šampaňské Mumm opět rozzářilo Karlovy Vary: Exkluzivní party v zahradách hotelu Imperial