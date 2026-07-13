Šampaňské Mumm opět rozzářilo Karlovy Vary


Šampaňské Mumm opět rozzářilo Karlovy Vary: Exkluzivní party v zahradách hotelu Imperial. | foto: Archiv Mumm na KVIFF

Advertorial   14:00 – ADVERTORIAL
Druhý rok v roli oficiálního šampaňského Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary oslavila značka G. H. Mumm ve velkém stylu. Více než dvě stovky hostů z řad osobností kulturního, obchodního a společenského života se sešly v malebných zahradách hotelu Imperial na tradiční Mumm Party. Letošní ročník se nesl ve znamení exkluzivní bílo-zlaté barvy, odhalení uměleckých objektů od Františka Jungvirta a podpory Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97.

Zatímco karlovarská kolonáda pulzovala festivalovým ruchem, zahrada hotelu Imperial se proměnila v uvolněnou exkluzivní party. Dům G.H. Mumm zde navázal na loňský úspěšný koncept piknikové atmosféry. Tématem letošního setkání se stalo „bubbles and sunshine“.

Šampaňské Mumm opět rozzářilo Karlovy Vary: Exkluzivní party v zahradách hotelu...

Spojení jiskřivých bublinek a hřejivých slunečních paprsků, které dokonale ztělesňovala zvolená bílo-zlatá kombinace celého pojetí akce. Pozornost byla soustředěna na hlavní bod programu, který odhalil finální podobu spolupráce mezi šampaňským domem G.H. Mumm a předním českým sklářským výtvarníkem Františkem Jungvirtem. Premiérové odhalení uměleckých objektů The Mumm Grand Edition a limitované edice The Mumm Collector´s Edition sklidilo velký potlesk. Význam události byl podtržen i jejím charitativním rozměrem. Celková částka z prodeje unikátního díla The Mumm Grand Edition bude v plné výši věnována na projekty Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. Odhalení uměleckého objektu se ujala osobně paní Dagmar Havlová společně se sklářským designérem Františkem Jungvirtem.

Šampaňské Mumm opět rozzářilo Karlovy Vary: Exkluzivní party v zahradách hotelu...
Šampaňské Mumm opět rozzářilo Karlovy Vary: Exkluzivní party v zahradách hotelu...
Šampaňské Mumm opět rozzářilo Karlovy Vary: Exkluzivní party v zahradách hotelu...
Šampaňské Mumm opět rozzářilo Karlovy Vary: Exkluzivní party v zahradách hotelu...
Šampaňské Mumm opět rozzářilo Karlovy Vary: Exkluzivní party v zahradách hotelu...
Šampaňské Mumm opět rozzářilo Karlovy Vary: Exkluzivní party v zahradách hotelu...
Šampaňské Mumm opět rozzářilo Karlovy Vary: Exkluzivní party v zahradách hotelu...

„Jsme hrdí, že G.H. Mumm je již druhým rokem oficiálním šampaňským karlovarského festivalu. Letos jsme chtěli jít ještě dál a propojit náš svět s tím nejlepším z českého umění. Spolupráce s Františkem Jungvirtem přesně vystihuje hodnoty našeho domu – odvahu, preciznost a hledání nových cest. Těší nás, že tato synergie má i hlubší smysl a výtěžek z prodeje unikátního díla podpoří nadaci VIZE 97, se kterou nás pojí úcta k tradici a podpora kultury,“ uvedl Jakub Záruba, manažer značky Mumm společnosti Pernod Ricard Czech Republic.

Šampaňské Mumm opět rozzářilo Karlovy Vary: Exkluzivní party v zahradách hotelu...

Hosté pikniku Mumm, který si nenechali ujít výkonný ředitel festivalu Kryštof Mucha či herecké hvězdy Aňa Geislerová a Jana Plodková, si mohli vychutnat nejen lahodné šampaňské z ikonických červených skleniček, ale také vystoupení DJ a šansoniérky.

Šampaňské Mumm opět rozzářilo Karlovy Vary: Exkluzivní party v zahradách hotelu...
Šampaňské Mumm opět rozzářilo Karlovy Vary: Exkluzivní party v zahradách hotelu...
Šampaňské Mumm opět rozzářilo Karlovy Vary: Exkluzivní party v zahradách hotelu...
Šampaňské Mumm opět rozzářilo Karlovy Vary: Exkluzivní party v zahradách hotelu...
Šampaňské Mumm opět rozzářilo Karlovy Vary: Exkluzivní party v zahradách hotelu...
Šampaňské Mumm opět rozzářilo Karlovy Vary: Exkluzivní party v zahradách hotelu...
Šampaňské Mumm opět rozzářilo Karlovy Vary: Exkluzivní party v zahradách hotelu...
Šampaňské Mumm opět rozzářilo Karlovy Vary: Exkluzivní party v zahradách hotelu...
Šampaňské Mumm opět rozzářilo Karlovy Vary: Exkluzivní party v zahradách hotelu...
Šampaňské Mumm opět rozzářilo Karlovy Vary: Exkluzivní party v zahradách hotelu...
Šampaňské Mumm opět rozzářilo Karlovy Vary: Exkluzivní party v zahradách hotelu...
Šampaňské Mumm opět rozzářilo Karlovy Vary: Exkluzivní party v zahradách hotelu...
Šampaňské Mumm opět rozzářilo Karlovy Vary: Exkluzivní party v zahradách hotelu...
Šampaňské Mumm opět rozzářilo Karlovy Vary: Exkluzivní party v zahradách hotelu...
Šampaňské Mumm opět rozzářilo Karlovy Vary: Exkluzivní party v zahradách hotelu...
Šampaňské Mumm opět rozzářilo Karlovy Vary: Exkluzivní party v zahradách hotelu...
Šampaňské Mumm opět rozzářilo Karlovy Vary: Exkluzivní party v zahradách hotelu...
Šampaňské Mumm opět rozzářilo Karlovy Vary: Exkluzivní party v zahradách hotelu...
Šampaňské Mumm opět rozzářilo Karlovy Vary: Exkluzivní party v zahradách hotelu...
Šampaňské Mumm opět rozzářilo Karlovy Vary: Exkluzivní party v zahradách hotelu...
Šampaňské Mumm opět rozzářilo Karlovy Vary: Exkluzivní party v zahradách hotelu...
Šampaňské Mumm opět rozzářilo Karlovy Vary: Exkluzivní party v zahradách hotelu...
Šampaňské Mumm opět rozzářilo Karlovy Vary: Exkluzivní party v zahradách hotelu...
Šampaňské Mumm opět rozzářilo Karlovy Vary: Exkluzivní party v zahradách hotelu...
Šampaňské Mumm opět rozzářilo Karlovy Vary: Exkluzivní party v zahradách hotelu...
Šampaňské Mumm opět rozzářilo Karlovy Vary: Exkluzivní party v zahradách hotelu...
Šampaňské Mumm opět rozzářilo Karlovy Vary: Exkluzivní party v zahradách hotelu...
Šampaňské Mumm opět rozzářilo Karlovy Vary: Exkluzivní party v zahradách hotelu...
Šampaňské Mumm opět rozzářilo Karlovy Vary: Exkluzivní party v zahradách hotelu...
Šampaňské Mumm opět rozzářilo Karlovy Vary: Exkluzivní party v zahradách hotelu...
Šampaňské Mumm opět rozzářilo Karlovy Vary: Exkluzivní party v zahradách hotelu...
Šampaňské Mumm opět rozzářilo Karlovy Vary.

Šampaňské Mumm opět rozzářilo Karlovy Vary: Exkluzivní party v zahradách hotelu Imperial

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