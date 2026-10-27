Róisín Murphy v Praze: silný hlas, příval energie a módní show

Zatímco Praha ještě zářila světelnými instalacemi letošního Signal Festivalu, v Holešovické tržnici se chystalo představení jiného druhu. Díky partnerství Signalu a značky glo™ dostal festival hudební nadstavbu, která mu sluší: tři noci, čtyři světová jména a jeden legendární klub. A uprostřed toho všeho ona – irská zpěvačka, producentka a stylová ikona, kterou módní svět miluje právě proto, že se nikdy nesnažila zalíbit.
Šatník jako druhý hlas
Příběh Róisín Murphy začíná ve vintage. Její maminka obchodovala se starožitnostmi a malá Róisín nosila šedesátkové kousky z second handu, kombinézy a poklady z mančesterského Affleck’s Palace. V Sheffieldu, kde s Markem Brydonem založila kultovní duo Moloko, ji poznali podle lesklých PVC kalhot, červené halenky a vyholeného účesu. Už tehdy bylo jasné, že outfit pro ni není jen doplňkem, ale svébytnou součástí performance, pomyslnou slokou písně. Vystupovala v těžkých šatech z přehlídky Viktor & Rolf v sedmém a půl měsíci těhotenství, Londýnem prošla v ocelové kleci z jejich podzimní kolekce 2007 se zabudovaným světlem a zvukem. Na pódiu střídala neonové fascinátory, létající talíře místo klobouků a masky s dlouhými zobáky. Méně odvážně ale podobně excentricky vystavěla i své hudební vystoupení v SaSaZu.
Show o několika dějstvích
Kolem jedenácté večer, po rozehřívacím setu Jeffologyho, vstoupila na pódium v doprovodu kapely. Nevybrala si jednu éru, ale všechny: koncert plynul jako dlouhý příběh, ve kterém každá kapitola měla vlastní zvuk i vlastní siluetu. Kostýmy z bohatého šatníku se střídaly s lehkostí, jakou známe spíš z přehlídkových mol než z klubových pódií.
Show nabrala obrátky se skladbou CooCool z Hit Parade, nejhlasitější jekot ale patřil písním z dob Moloko. Při Time Is Now se nad hlavami rozsvítil les telefonů a během Can’t Replicate patřila projekce detailům její tváře a úst. Intimní, skoro filmový moment uprostřed taneční noci.
A pak růže. Róisín objímala fanoušky v první řadě, okusovala okvětní lístky a nechávala je padat do davu. Gesto, které by u kohokoli jiného působilo jako nacvičený trik, u ní vypadalo přirozeně.
Sobotní noc s Róisín byla jedním z vrcholů třídenní koncertní série. V pátek ji otevřel britský producent a zpěvák SOHN s německým duem Two Lanes, v neděli ji velkolepě uzavřeli norští Röyksopp.
Exkluzivní zážitky ze světelných instalací se tak v SaSaZu přirozeně přelily do zážitků hudebních. A Róisín Murphy připomněla, že nejlepší outfit večera není ten nejdražší, ale ten, ve kterém se nebojíte být sami sebou. Klidně s růží mezi zuby.