Tak jak to je s tím spánkem?
Kdyby existoval tajný recovery protokol Rogera Federera, člověk by možná čekal osobního fyzioterapeuta, kryokomoru a seznam suplementů dlouhý jako grandslamové finále. Realita je ale mnohem nudnější. Spěte.
Federer se před letošním Laver Cupem v Londýně posadil k rozhovoru s britským GQ a při otázce, jakou radu by dal mladým hráčům ohledně fyzického zdraví, dlouho nepřemýšlel. „Sleep. I chase my kids to bed every single night. Sleeping is the ultimate recovery,“ odpověděl. (Tedy: Spěte. Každou noc honím děti do postele. Spánek je nejlepší způsob regenerace.) Vedle spánku zdůraznil také schopnost poslouchat vlastní tělo a nepřehánět to s tréninkem jen proto, že člověk cítí tlak na okamžitý výsledek.
Devět hodin místo dalšího tréninku
Není to přitom nově objevená Federerova post-retirement filozofie.
O důležitosti spánku mluvil už během aktivní kariéry. Na US Open v roce 2015 například vysvětloval, že právě dostatek spánku mu pomáhá znovu získat energii, a před semifinále se Stanem Wawrinkou plánoval v noci devět až deset hodin odpočinku.
A právě v tom je Federerův přístup zajímavější než další viral wellness hack. Spánek pro něj nebyl něčím, co objevil po čtyřicítce díky podcastu o longevity. Byl součástí jeho rutiny v době, kdy jeho tělo muselo zvládat několikahodinové zápasy, cestování přes časová pásma a sezonu táhnoucí se prakticky celý rok. Dnes už nemusí ráno vstávat na trénink před Wimbledonem. Přístup ale nezměnil.
Tentokrát Federerovi nahrává i věda
Spánek není jen chvíle, kdy tělo „nic nedělá“. Během jednotlivých fází probíhají procesy spojené s obnovou organismu, fungováním imunity, pamětí nebo emoční regulací. Jeho nedostatek se naopak může projevit na koncentraci, energii i fyzickém výkonu.
U vrcholových sportovců je téma ještě výraznější. Expertní studie publikovaná v British Journal of Sports Medicine upozorňuje, že elitní atleti jsou kvůli tréninku, cestování, stresu a soutěžnímu programu náchylní k nedostatku nebo horší kvalitě spánku. Výzkum zároveň naznačuje, že prodloužení doby spánku může v některých situacích prospět výkonu a náladě.
To ale neznamená, že si máme všichni podle Federera nastavit budík až na poledne. Pro zdravé dospělé se běžně doporučuje přibližně sedm až devět hodin a individuální potřeba se liší. U sportovců může být kvůli fyzické a psychické zátěži vyšší.
Recovery nemusí mít nabíječku
Federerova rada přichází v době, kdy jsme si regeneraci zvykli měřit prsteny a hodinkami a téměř každý měsíc vznikne další metoda, která má údajně změnit způsob, jakým odpočíváme. Federer přitom není proti moderním metodám. Jeho pointa je jednodušší: nejdřív zvládnout základ.
A podobně mluví i o psychické stránce současného sportu. Mladí hráči podle něj čelí tlaku žebříčků, očekávání okolí a nově také sociálních sítí a komentářů. Univerzální řešení nemá. Někomu pomůže meditace, jinému rozhovor s blízkým nebo profesionálem. A někdy jednoduše delší spánek.
Takže až příště budete hledat další recovery hack na TikToku, Federer by měl pravděpodobně jednodušší návrh. Odložte telefon a běžte spát.