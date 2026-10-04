Roger Federer říká, že největší recovery hack je spánek. A drží se ho už roky


Fotogalerie 4

Tenista Roger Federer během US Open v New Yorku | foto: Getty Images

Mariana Vašutová
  10:00
Ledové vany, červené světlo, kompresní návleky nebo zařízení za tisíce eur. Recovery se za poslední roky proměnilo skoro v samostatný průmysl. Roger Federer má podstatně méně sexy odpověď. „Sleeping is the ultimate recovery,“ řekl před letošním Laver Cupem. A od člověka, který strávil přes dvacet let mezi absolutní tenisovou špičkou, to možná stojí za úsudek.

Tak jak to je s tím spánkem?

Kdyby existoval tajný recovery protokol Rogera Federera, člověk by možná čekal osobního fyzioterapeuta, kryokomoru a seznam suplementů dlouhý jako grandslamové finále. Realita je ale mnohem nudnější. Spěte.

Federer se před letošním Laver Cupem v Londýně posadil k rozhovoru s britským GQ a při otázce, jakou radu by dal mladým hráčům ohledně fyzického zdraví, dlouho nepřemýšlel. „Sleep. I chase my kids to bed every single night. Sleeping is the ultimate recovery,“ odpověděl. (Tedy: Spěte. Každou noc honím děti do postele. Spánek je nejlepší způsob regenerace.) Vedle spánku zdůraznil také schopnost poslouchat vlastní tělo a nepřehánět to s tréninkem jen proto, že člověk cítí tlak na okamžitý výsledek.

Roger Federer během svého projevu při slavnostním ceremoniálu, na kterém byl...

Devět hodin místo dalšího tréninku

Není to přitom nově objevená Federerova post-retirement filozofie.

O důležitosti spánku mluvil už během aktivní kariéry. Na US Open v roce 2015 například vysvětloval, že právě dostatek spánku mu pomáhá znovu získat energii, a před semifinále se Stanem Wawrinkou plánoval v noci devět až deset hodin odpočinku.

A právě v tom je Federerův přístup zajímavější než další viral wellness hack. Spánek pro něj nebyl něčím, co objevil po čtyřicítce díky podcastu o longevity. Byl součástí jeho rutiny v době, kdy jeho tělo muselo zvládat několikahodinové zápasy, cestování přes časová pásma a sezonu táhnoucí se prakticky celý rok. Dnes už nemusí ráno vstávat na trénink před Wimbledonem. Přístup ale nezměnil.

Tentokrát Federerovi nahrává i věda

Spánek není jen chvíle, kdy tělo „nic nedělá“. Během jednotlivých fází probíhají procesy spojené s obnovou organismu, fungováním imunity, pamětí nebo emoční regulací. Jeho nedostatek se naopak může projevit na koncentraci, energii i fyzickém výkonu.

U vrcholových sportovců je téma ještě výraznější. Expertní studie publikovaná v British Journal of Sports Medicine upozorňuje, že elitní atleti jsou kvůli tréninku, cestování, stresu a soutěžnímu programu náchylní k nedostatku nebo horší kvalitě spánku. Výzkum zároveň naznačuje, že prodloužení doby spánku může v některých situacích prospět výkonu a náladě.

Švýcarská tenisová legenda Roger Federer během exhibičního zápasu Celebrity Pro...

To ale neznamená, že si máme všichni podle Federera nastavit budík až na poledne. Pro zdravé dospělé se běžně doporučuje přibližně sedm až devět hodin a individuální potřeba se liší. U sportovců může být kvůli fyzické a psychické zátěži vyšší.

Recovery nemusí mít nabíječku

Federerova rada přichází v době, kdy jsme si regeneraci zvykli měřit prsteny a hodinkami a téměř každý měsíc vznikne další metoda, která má údajně změnit způsob, jakým odpočíváme. Federer přitom není proti moderním metodám. Jeho pointa je jednodušší: nejdřív zvládnout základ.

A podobně mluví i o psychické stránce současného sportu. Mladí hráči podle něj čelí tlaku žebříčků, očekávání okolí a nově také sociálních sítí a komentářů. Univerzální řešení nemá. Někomu pomůže meditace, jinému rozhovor s blízkým nebo profesionálem. A někdy jednoduše delší spánek.

Takže až příště budete hledat další recovery hack na TikToku, Federer by měl pravděpodobně jednodušší návrh. Odložte telefon a běžte spát.

Vstoupit do diskuse

Filtr

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.