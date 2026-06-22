Když Anthony Bourdain v roce 2018 navždy odešel, nebyla to jen ztráta pro gastronomii, ale pro popkulturu jako takovou. Jeho bestseller Důvěrnosti z kuchyně tehdy odhalil drsnou a drogami nasáklou realitu newyorských restaurací.
Prestižní studio A24, které má na kontě ty nejoriginálnější hollywoodské pecky, nedávno odtajnilo první trailer. Zapomeňte na uhlazený životopis mapující jeho pozdější televizní slávu. Film Tony se totiž vrací v čase na samotný začátek.
Mladý Tony a osudové léto 1976
Příběh nás zavede do léta roku 1976. Sledujeme devatenáctiletého Tonyho Bourdaina, který vůbec neví, co se svým životem, a ze všeho nejvíc touží stát se spisovatelem. Aby si v létě vydělal nějaké peníze, odjíždí do přímořského městečka Provincetown ve státě Massachusetts.
Tady vezme docela obyčejnou brigádu v místní restauraci Cape Cod. Právě pod vedením svérázného šéfkuchaře a majitele podniku brazilského původu poprvé propadne magii kuchyně, kulinářskému řemeslu a specifickému lidskému společenství, které za zavřenými dveřmi restaurací funguje.
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Hvězda z The Holdovers jako mladý Bourdain
Klíčovou otázkou bylo, kdo dokáže ztvárnit Bourdainovo specifické charisma, jeho pověstný cynismus a zároveň vnitřní citlivost. Volba tvůrců padla na jednoho z nejtalentovanějších mladých herců současnosti.
Hlavní roli získal Dominic Sessa, který naprosto zazářil ve skvělé vánoční komedii The Holdovers. Z prvních zveřejněných fotek i traileru je jasné, že vizuální podoba s mladým Anthonym je až neuvěřitelná.
Společně s Dominicem Sessou se navíc ve filmu objeví i další hvězdy stříbrného plátna. Roli šéfkuchaře a majitele restaurace, který vezme Tonyho pod svá křídla, ztvární Antonio Banderas. Emilia Jonesová hraje Nancy, Tonyho tehdejší osudovou lásku. Leo Woodall se zase představí jako Sal, jeden z divokých parťáků z kuchyně. A Rich Sommer si zahraje Pierra Bourdaina, Anthonyho bratra.
Kdy bude premiéra?
Čekání naštěstí nebude dlouhé. Snímek Tony má v amerických kinech pod hlavičkou studia A24 naplánovanou premiéru už 7. srpna 2026. Očekává se, že hned poté zamíří na prestižní podzimní filmové festivaly v Torontu či Benátkách. V evropských kinech by se tak měl objevit hned záhy.