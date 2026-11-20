Robert Pattinson jako nový James Bond
Po pěti letech čekání konečně známe jméno nového agenta 007. Robert Pattinson se stává sedmým představitelem Jamese Bonda a internet má samozřejmě co řešit. Ještě před pár lety by si ho mnozí nedokázali představit jinak než jako Edwarda Cullena z Twilight. Dnes? Dejte mu Aston Martin, martini a povolení zabíjet. Máme pět důvodů, proč by tahle volba mohla být jedním z nejlepších rozhodnutí celé série.
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Agent 007 potvrzen. Robert Pattinson se stal novým Jamesem Bondem
1. Protože už jednou dokázal, že zvládne převzít ikonickou roli
Když bylo oznámeno, že si Pattinson zahraje Batmana, internet reagoval všelijak. Pro část fanoušků byl stále jen upírem z Twilight a představa, že by se měl stát novým Brucem Waynem, jim připadala absurdní. Jenže pak přišel The Batman z roku 2022 a všechny pochybnosti začaly mizet. Pattinson představil temnějšího, uzavřenějšího a psychologicky komplikovanějšího superhrdinu, který měl k dokonalosti daleko.
2. Protože má charisma, které se nedá naučit
James Bond nikdy nebyl jen o akčních scénách a drahých autech. Potřebuje také určitou dávku tajemství, sebevědomí a schopnost zaujmout, aniž by musel říct jediné slovo. A přesně v tom Pattinson vyniká. Jeho charisma není prvoplánové. Dokáže být elegantní, trochu zvláštní, vtipný i znepokojivý, často během jediné scény. Zatímco Daniel Craig přinesl Bondovi drsnost a fyzickou sílu, Pattinson by mohl nabídnout něco jiného. Agenta, u kterého nikdy přesně nevíte, co si myslí.
3. Protože vypadá skvěle v obleku
Můžeme se bavit o hereckém talentu, psychologii postavy a filmové historii, ale některé věci si prostě musíme přiznat. Robert Pattinson v obleku? Ano, prosím. Herec je dlouholetou tváří značky Dior a jeho módní styl patří k těm nejzajímavějším v Hollywoodu. Dokáže nosit klasický smoking stejně přirozeně jako extravagantní návrhářské modely. A právě Bond je postava, pro kterou je móda téměř stejně důležitá jako zbraň. Od dokonale střižených obleků přes luxusní hodinky až po ikonické sluneční brýle. Pattinson by mohl do šatníku agenta 007 přinést trochu současnějšího stylu, aniž by přišel o jeho tradiční eleganci.
4. Protože se nebojí být divný. A nový Bond to možná potřebuje
Po úspěchu Twilight mohl Pattinson strávit dalších deset let hraním romantických idolů. Místo toho začal spolupracovat s režiséry, kteří mu nabízeli všechno možné, jen ne pohodlné role. Ve filmech Good Time, The Lighthouse nebo Mickey 17 ukázal, že se nebojí nepříjemných, podivných ani vyloženě nesympatických postav. A právě tahle odvaha by mohla Bondovi prospět. Po Danielu Craigovi totiž nestačí představit dalšího pohledného Brita se zbraní. Nová generace potřebuje vlastního agenta 007, který bude mít charakter, slabosti a možná i trochu zvláštní smysl pro humor.
5. Protože o téhle roli mluvil už před čtrnácti lety
A teď přichází nejlepší část celého příběhu. V roce 2012 se šestadvacetiletého Pattinsona v rozhovoru zeptali, zda by si někdy chtěl zahrát Jamese Bonda. Jeho odpověď? Rozhodně ano, ale až přibližně za dvacet let. Tehdy vysvětloval, že po Danielu Craigovi by podle něj nebylo dobré představit příliš mladého, nezkušeného Bonda. Postava by měla mít za sebou určitou životní zkušenost, problémy a minulost, které ji formovaly. O čtrnáct let později je Pattinsonovi čtyřicet, má za sebou více než dvě desetiletí herecké kariéry a právě získal roli, o které mluvil ještě v době, kdy se svět loučil s Twilight.
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Byl bych trapný, možná za dvacet let. Pattinson dříve roli Bonda odmítal
Nový Bond, nová éra
Pattinsona čeká nelehký úkol. Daniel Craig během pěti filmů proměnil Jamese Bonda v mnohem zranitelnější a komplikovanější postavu a jeho odchod v No Time to Die uzavřel jednu velkou kapitolu. Nový film bude režírovat Denis Villeneuve, který stojí za snímky Duna, Příchozí nebo Blade Runner 2049. Scénář připravuje Steven Knight, tvůrce Peaky Blinders. Jestli tahle kombinace něco slibuje, pak to, že nový Bond rozhodně nemusí být kopií toho předchozího.
Nový James Bond by měl dorazit do kin v roce 2028, přesné datum premiéry ale zatím nebylo oficiálně oznámeno. A my se už teď těšíme na moment, kdy Robert Pattinson poprvé pronese: „Bond. James Bond.“