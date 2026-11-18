Proč právě mezi třetí a čtvrtou hodinou?
Na internetu najdete nejrůznější vysvětlení. Někdo mluví o duchovním probuzení, jiný o problémech s játry nebo zvýšeném kortizolu. Skutečnost je ale o něco méně tajemná.
Během noci procházíme několika spánkovými cykly, ve kterých se střídá hluboký, lehký a REM spánek. Zatímco v první polovině noci převažuje hluboký spánek, nad ránem trávíme více času ve fázích, ze kterých se snadněji probudíme.
„U dospělých, kteří chodí spát kolem desáté večer, připadá třetí hodina ranní často na REM spánek.“
Nancy Foldvary-Schaefer
Právě proto nás v tuto dobu může vzbudit i něco, co bychom o pár hodin dříve bez problémů zaspali. A pokud se probouzíte pravidelně ve stejnou hodinu, neznamená to automaticky, že je s vaším tělem něco špatně.
1. Stres a úzkost: Když mozek odmítá vypnout
Přes den zvládáte pracovní povinnosti, zprávy, schůzky i nekonečný seznam úkolů. Jenže jakmile nastane ticho, mozek si najde prostor všechno znovu analyzovat. Podle odborníků z Cleveland Clinic patří stres a úzkost mezi časté příčiny nočního probouzení. Zvýšená psychická zátěž může narušit spánek a způsobit, že se po probuzení rozběhne proud myšlenek, který vám nedovolí znovu usnout.
Někdy přitom nemusíte mít pocit, že jste výrazně vystresovaní. Stačí dlouhodobé pracovní napětí, nejistota ve vztahu nebo příliš mnoho povinností.
2. Kortizol: Hormon, který vás připravuje na ráno
Kortizol má pověst stresového hormonu, ale ve skutečnosti je pro naše tělo nezbytný. Pomáhá regulovat energii a přirozeně se podílí na probouzení. Jeho hladina během noci kolísá a směrem k ránu obvykle stoupá. Pokud je organismus ve zvýšeném napětí, může být spánek citlivější na další podněty.
Pozor ale na populární tvrzení, že probuzení přesně ve 3:00 znamená vysoký kortizol. Samotný čas probuzení nic takového nedokazuje a bez dalších vyšetření nelze určit, zda za ním stojí hormonální změny.
3. Alkohol: Proč vás večerní sklenička může probudit
Sklenka vína po dlouhém dni může navodit příjemnou ospalost. To ale neznamená, že po ní budete kvalitně spát. Alkohol sice může usnadnit usínání, během druhé poloviny noci však narušuje spánkové cykly a způsobuje častější probouzení. Výsledkem může být přesně ten scénář, kdy usnete téměř okamžitě, ale ve tři ráno máte oči dokořán.
Podobně může spánek ovlivnit i odpolední káva, energetické nápoje nebo nikotin.
4. Hormony: Menstruace, těhotenství i menopauza
Ženské tělo prochází hormonálními změnami během celého života a spánek na ně může reagovat velmi citlivě. Výkyvy hormonů během menstruačního cyklu mohou ovlivňovat tělesnou teplotu, náladu i kvalitu spánku. V těhotenství se přidává častější močení, nepohodlí nebo pálení žáhy.
Výraznější potíže se spánkem se objevují také v perimenopauze a menopauze, kdy mohou noční pocení a návaly horka způsobovat opakované probouzení.
5. Prostředí ložnice: Možná je problém jednodušší, než si myslíte
Příliš teplá místnost, světlo z ulice, hluk sousedů nebo partner, který se během spánku neustále převaluje. I zdánlivé maličkosti mohou narušovat spánek. A protože je nad ránem spánek lehčí, právě mezi třetí a čtvrtou hodinou si těchto podnětů můžete začít více všímat.
Odborníci proto doporučují chladnější, tmavou a tichou ložnici. Někdy mohou pomoci i obyčejné zatemňovací závěsy nebo špunty do uší.
6. Noční návštěvy toalety
Pokud se pravidelně budíte s potřebou jít na toaletu, může být příčinou příliš mnoho tekutin před spaním. Časté noční močení, odborně nykturie, ale někdy souvisí také s léky nebo zdravotními problémy.
Zpozornět byste měli zejména tehdy, pokud se potřeba močení objevila náhle, budí vás opakovaně nebo ji doprovázejí další obtíže.
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7. Spánková apnoe a další zdravotní potíže
Někdy je noční probouzení příznakem problému, který se samotným usínáním zdánlivě nesouvisí. Například spánková apnoe způsobuje opakované přerušování dýchání během spánku. Člověk si přitom nemusí vůbec uvědomovat, že se v noci budí. Mezi další příznaky patří hlasité chrápání, ranní bolesti hlavy nebo výrazná denní únava.
Spánek mohou narušovat také chronické bolesti, reflux, syndrom neklidných nohou, zvýšená činnost štítné žlázy nebo některé léky.
8. Deprese: Když se probouzíte příliš brzy
Zatímco úzkost bývá často spojována s obtížným usínáním, deprese se může projevovat také předčasným ranním probouzením. Pokud se dlouhodobě budíte o několik hodin dříve, než potřebujete, a současně pociťujete smutek, ztrátu zájmu o běžné aktivity nebo výrazný nedostatek energie, stojí za to situaci konzultovat s odborníkem.
Samotné noční probouzení ovšem diagnózu deprese neznamená.
9. Vaše tělo si na třetí ráno možná jednoduše zvyklo
Zní to zvláštně, ale i noční probouzení se může stát naučeným návykem. Spánková psycholožka Alicia Roth z Cleveland Clinic upozorňuje, že pokud se člověk opakovaně probouzí ve stejnou dobu, mozek si tento vzorec může postupně osvojit.
Situaci navíc často zhoršuje kontrolování hodin. Jakmile zjistíte, že jsou zase tři ráno, začnete počítat, kolik hodin spánku vám zbývá. A právě obavy z další probdělé noci mohou usínání ještě více komplikovat.
Co dělat, když se ve tři ráno znovu probudíte?
První pravidlo? Nesnažte se usnout za každou cenu. Pokud se vám přibližně po 15 až 20 minutách nedaří znovu usnout, odborníci doporučují vstát a věnovat se v tlumeném světle klidné činnosti. Můžete si číst, poslouchat relaxační hudbu nebo vyzkoušet pomalé dýchání. Do postele se vraťte, až budete znovu ospalí.
Důležitá je také pravidelnost. Zkuste vstávat každý den přibližně ve stejnou dobu, omezit večerní alkohol, kofein v pozdějších hodinách a dlouhé odpolední zdřímnutí. A hlavně se vyhněte telefonu. Kontrolování zpráv nebo sociálních sítí vás může probudit ještě více.
Pokud se potíže opakují několik týdnů, zhoršují vaši náladu či soustředění nebo se k nim přidává výrazná denní únava, obraťte se na lékaře. Při dlouhodobé nespavosti patří mezi doporučované postupy kognitivně-behaviorální terapie nespavosti (CBT-I).