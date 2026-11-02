Naše biologické hodiny se nepřetáčejí tak snadno
Za střídání spánku a bdění odpovídá takzvaný cirkadiánní rytmus. Tento přibližně čtyřiadvacetihodinový cyklus ovlivňuje nejen to, kdy se cítíme ospalí, ale také tělesnou teplotu, pozornost nebo produkci některých hormonů. Jedním z jeho nejdůležitějších regulátorů je denní světlo. Právě podle něj se organismus orientuje v tom, kdy má být aktivní a kdy se připravovat na odpočinek.
Když ale ze dne na den změníme čas, naše vnitřní hodiny se nemusejí okamžitě přizpůsobit. Přestože na podzim získáváme hodinu navíc, můžeme se začít probouzet dříve, večer pociťovat ospalost v nezvyklou dobu nebo mít několik dní narušený spánkový režim.
Co zjistili vědci? Hodina navíc neznamená hodinu spánku
Zajímavé výsledky přinesla studie publikovaná v odborném časopise Journal of Sleep Research, která analyzovala údaje o spánku 11 780 účastníků britské databáze UK Biobank. Vědci sledovali délku spánku v období kolem jarního a podzimního posunu hodin pomocí zařízení zaznamenávajících pohyb.
Ukázalo se, že při podzimní změně času lidé spali v průměru pouze o 33 minut déle než předchozí neděli. Přestože tedy měli k dispozici celou hodinu navíc, jejich tělo ji plně nevyužilo. Výzkumníci také zaznamenali určité známky dohánění spánku během následujících pracovních dnů. Upozornili však, že výsledky samy o sobě nedokazují, že podzimní posun způsobuje únavu. Jedním z možných vysvětlení je narušení biologických rytmů.
Proč nás podzimní večery tolik vyčerpávají?
Samotná změna času navíc přichází v období, kdy se dny přirozeně zkracují. Ráno bývá méně příležitostí trávit čas venku a po práci se často vracíme domů za tmy.
Nedostatek denního světla může ovlivňovat naši bdělost, náladu i načasování spánku. A pokud většinu dne trávíme v kanceláři nebo doma, nemusíme získat dostatek světelných podnětů, které pomáhají udržovat stabilní biologický rytmus.
Není tedy překvapivé, že se na podzim někteří lidé cítí méně energičtí. Je ale důležité rozlišovat mezi krátkodobou únavou po změně času a dlouhodobějšími problémy se spánkem nebo náladou.
Jak tělu pomoci, aby si zvyklo rychleji?
Dobrou zprávou je, že u většiny lidí se spánkový režim postupně přizpůsobí. Pomoci mu přitom můžeme několika jednoduchými návyky. Zkuste si ráno dopřát alespoň krátkou procházku na denním světle, ideálně ještě před začátkem práce. Přirozené světlo pomáhá organismu synchronizovat vnitřní hodiny s okolním prostředím.
Důležitá je také pravidelnost. Choďte spát a vstávejte přibližně ve stejnou dobu, a to i o víkendu. Večer naopak omezte intenzivní osvětlení a dopřejte si chvíli bez telefonu. A pokud se cítíte unavení, nemusíte za každou cenu dohánět obvyklé pracovní tempo. Krátkodobé zpomalení není žádné selhání produktivity.
Možná totiž nepotřebujete další kávu, nový doplněk stravy ani složitou ranní rutinu. Jen trochu denního světla, pravidelný spánek a několik dní, během kterých si vaše tělo zvykne na nový režim.