Prada Paradigme Le Parfum: Intenzita, která mění pravidla

Ráno ve městě, rychlá káva, pracovní schůzky i večerní setkání s přáteli – právě pro takové momenty vznikla nová vůně Prada Paradigme Le Parfum. Navazuje na úspěšnou řadu Paradigme, ale přináší intenzivnější, hlubší a výraznější interpretaci, která dokonale ladí s dynamickým životním stylem současného muže.
Filozofie kolekce zůstává stejná: nebát se jít vlastní cestou. Sebevědomí tu není o okázalosti, ale o přirozenosti a schopnosti být autentický v každé situaci. Prada Paradigme Le Parfum tak není jen vůní, ale i nenápadným podpisem osobnosti – tím, co vás provází od rána do večera.
Za její vznikem stojí trojice špičkových parfumérů Marie Salamagne, Bruno Jovanovic a Nicolas Bonneville. Jejich cílem bylo vytvořit kompozici, která bude nejen výrazná, ale zároveň nositelná v každodenním životě. Výsledkem je vůně, která vydrží až 12 hodin a postupně se rozvíjí podle rytmu dne.
První dojem patří modernímu akordu Amberever, který dodává parfému hřejivost a intenzitu. Postupně se rozvíjejí tóny peruánského balzámu, benzoové pryskyřice a guajakového dřeva, které vytvářejí elegantní, lehce kouřový základ. V srdci pak překvapí kombinace kožené vanilky a pelargonie – jemně sladká, lehce květinová a zároveň mužná. Právě tento kontrast dává vůni její současný, sofistikovaný charakter.
Tváří kampaně je herec Tom Holland, který dokonale vystihuje ducha celé kolekce. Jeho přirozenost, klidná energie a schopnost být sám sebou bez potřeby okázalosti rezonují s dnešním pojetím mužnosti – uvolněné, sebevědomé a autentické.
Stejný přístup se odráží i v designu flakonu. Ikonický trojúhelníkový tvar Prada doplňuje elegantní přechod ze zelené do černé, který působí moderně a nadčasově zároveň. Minimalistický design se snadno stane stylovým doplňkem koupelny i cestovní tašky.
Prada myslí i na udržitelnost – flakon je znovu naplnitelný, což umožňuje snížit spotřebu materiálů a zároveň zachovat luxusní zážitek. Je to detail, který zapadá do současného životního stylu, kde se estetika potkává s odpovědností.
Prada Paradigme Le Parfum je dostupná ve velikostech 50 ml a 100 ml. Ideální volba pro muže, kteří chtějí vůni, jež s nimi drží krok – od ranního startu až po večerní atmosféru města.
Zakoupíte v parfumeriích Douglas a u dalších obchodních parnerů.